El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure Hamlet 0.1 de Sergi Belbel. Hamlet (Enric Cambray) protagonista de la tragèdia més famosa de Shakespeare i d’una de les obres cabdals de la literatura universal, apareix davant les espectadores i espectadors del segle XXI per explicar, comentar, jugar i disseccionar de manera divertida i gamberra el primer acte de l’obra que duu el seu nom.

Diumenge 27 d'abril a les 19 h a la sala petita del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.