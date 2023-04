El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 20 € per entrada per veure el BALLET NACIONAL DE CUBA. Una de les companyies de dansa més prestigioses del món. Nascuda el 1948 amb Alicia Alonso com a principal fundadora i primeríssima figura, torna al Kursaal en aquesta ocasió sota la direcció de la primera ballarina Viengsay Valdés.

La companyia interpretarà al teatre Kursaal un programa amb ‘Love fear loss’ d’Édith Piaf, Jacques Brel y Charles Dumont (coreografia de Ricardo Amarante), ‘Concert DSCH’ de Shostakóvich (coreografia d’ Alexei Ratmansky), ‘Tres preludis’ de Serguei Rachmaninov (coreografia de Ben Stevenson O.B.E.) i ‘La Setena Simfonia’ de Beethoven (coreografia d’Uwe Scholz). Diumenge 7 de maig a les 18 h a la sala gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.