Regió7 i Kursaal us regalen un 2x1 per l'òpera Il Trovatore de Giuseppe Verdi per el dimecres 10 de maig a les 18h a la Sala gran del Kursaal.

Il trovatore és una òpera de quatre actes, amb text de Salvatore Cammarano, basat en la tragèdia espanyola El Trovador, d'Antonio García Gutiérrez. Es va estrenar al Teatro Apollo de Roma el 19 de gener de 1853. Amb Il Trovatore, Verdi va fer un pas endavant en la renovació de l'òpera romàntica i va assolir força, expressivitat i un lirisme indiscutible que impregna àries, duets i cors. Per participar cal endevinar la resposta de: Quin és el Cor que canta en aquesta òpera? Truca al 93 877 22 33 o vine a les nostres ofi­cines abans del dimecres 26 d'abril. Els guanyadors es publicaran el dissabte 29 d’abril i podran venir a recollir les entrades a les nostres oficines.