El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte del 10% per veure La gran família d'Ambauka. Un nou espectacle de sala d’Ambauka, que us farà formar part d’aquesta família sense fronteres, plena de valors i compromís, que acull a tothom que tingui ganes d’estimar i ser estimat i que, sobretot, té unes ganes boges d’emocionar-vos i fer-vos-ho passar molt i molt bé! Un espectacle basat en les cançons del nou disc Peti qui peti! i alguns dels hits anteriors del grup, amb una escenografia i un disseny de llums sorprenents, que us farà passar de la tendresa a l’eufòria en un tres i no res. Us sumeu a La gran família d’Ambauka?!

Disssabte 29 d'abril a les 18 h a l'auditori Valentí Fuster de Cardona Truqueu al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic i us facilitaran el codi descompte per poder comprar les entrades a cardonaturisme.cat Promoció limitada.