Després de Setmana Santa ja ha arribat un altre festiu, el pont de maig, sent festiu l'1 de maig, dia del Treball. En altres indrets catalans el dia 2 també és festiu, allargant així el pont a quatre dies. Tinguis tres o quatre dies has d'aprofitar per desconnectar i fer el que més t'agradi.

Si vius al Berguedà o tens ganes de conèixer una de les comarques de l'interior de Catalunya, aquest pla t'encantarà perquè engloba des de divendres fins dilluns, durant tot el pont de maig estaràs ben ocupat! Si t'agrada la música, a Gironella trobaràs aquest magnífic festival de música, 'Vermusic Camper', el qual se celebrarà el 28, 29, 30 d'abril i 1 de maig. Una escapada al Cap de Creus, passant pel monestir de Sant Pere de Rodes 'Vermusic Camper' comptarà amb música i espectacles per a totes les edats: grans i petits. Avui, divendres, hi haurà un tribut a l'"Último de la fila", dissabte hi haurà l'espectacle infantil 'Ai Carai-La Ballaruca' i al capvespre tocarà 'Rockola Trio'. Diumenge 30 d'abril seguirem amb més espectacles infantils i al capvespre per adults. A part dels espectacles i els concerts també s'hi duran a terme visites guiades i caminades de caràcter cultural i patrimonial, per tal de conèixer el municipi i els seus voltants. El festival ha canviat la seva habitual ubicació, passant a celebrar-se a la zona esportiva, al tocar de l'àrea d'acollida d'autocaravanes. Així doncs, hi haurà espai pel festival i si portes autocaravana o caravana podràs quedar-te ben a prop d'aquest. El Festival UP Berguedà tanca portes després de quatre dies d'èxit, a Gironella Avui divendres obriran les portes a les 19 hores i els pròxims dies a les 12 h. Així doncs, aprofiteu aquest pont per escoltar música, gaudir dels amics, de la família i dels espectacles, perquè no tots els ponts seran com aquest!