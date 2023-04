El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 12 € per entrada per veure Rèquiem Nocturn, un espectacle musical de Pere Faura / La Diürna. El coreògraf Pere Faura diu adeu a la dansa. I ho fa a través de l’univers artístic del director de cinema i coreògraf Bob Fosse, gran expert en l’espectacle de la mort, per crear un gran rèquiem festiu i ple de purpurina amb un repartiment multidisciplinari i multigeneracional de nou intèrprets, dos músics en directe i la col·laboració especial de Francesc Orella. Escenes icòniques i d’altres de més desconegudes de Fosse seran reinterpretades en un ritual fúnebre per fer reflexionar sobre la vida de la dansa i la bellesa de la mort.

L’any 1979 Bob Fosse va filmar ‘All that jazz’, un retrat semiautobiogràfic sobre la seva vida com a addicte a les drogues, al sexe i a la feina, que acaba retratant la seva possible mort. Prenent aquesta pel·lícula com a referent, però també la resta del llegat cinematogràfic de Bob Fosse, l’espectacle és un retrat autobiogràfic de l’autor i de la seva mort professional. Diumenge 13 de maig a les 20 h a la sala gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.