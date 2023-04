El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 30 € per entrada per veure María del Monte. La cantant espanyola de sevillanes i cobles, María del Monte, coneguda com ‘La Reina de les Sevillanes’, actuarà per primera vegada al teatre Kursaal per presentar ‘Todo vuelve’.

María del Monte va saltar a la fama després de guanyar el concurs televisiu ‘Gente joven’ (1982) i va editar el seu primer disc ‘Te amaré como tú’ (1985). El seu segon treball, ‘Cántame sevillanas’ (1988) es va convertir en poc temps en un gran èxit. Amb el pas dels anys i amb diversos discos publicats ha aconseguit l’estima del públic. Catorze anys després del seu últim treball discogràfic, María del Monte -amb la seva veu rotunda i poderosa- presenta un àlbum nou en què deixa palès el seu art i el seu mestratge interpretant sevillanes, ‘bulerías’ i rumbes. Diumenge 14 de maig a les 18 h a la sala gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.