El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 4 € per entrada per veure Lázaro. Un espectacle que parla honestament i sense embuts de violència, de drogues, d’emocions, de desigualtat i injustícies. Lázaro -interpretat pel valencià Roberto Hoyo- comparteix amb nosaltres la seva història i la seva litrona a ritme de rap. Al costat del seu col·lega Marco, que hi posa la música, recorda les seves penes amb una mica de flow.

Divendres 12 de maig a les 20 h al Teatre Conservatori de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.