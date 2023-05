A les 18 h, al teatre Conservatori. Espectacle del pallasso manresà Marcel Gros en el qual concentra tota la seva trajectòria. En el marc de la programació d’Imagina’t. Entrades: 8 euros, i 6 euros per als socis d’Imagina’t. A la venda a www.kursaal.cat.

Tarda-vespre de cine

Entre les estrenes d'aquesta setmana destaquen "Un cel de plom", (l’actriu Nausicaa Bonnín interpreta Neus Català, supervivent dels camps nazis, en aquest drama biogràfic sobre la necessitat de recuperar la memòria col·lectiva) i "Beau tiene miedo" (el repartiment del film el lidera el brillant Joaquin Phoenix, amb una interpretació d’Oscar). També es projecten

"Mario Bros", "Si, quiero... o no" i "El exorcista del papa", entre d'altres. Consulta aquí la cartellera.

Concurs musical a Voilà! Cafè-teatre, Manresa

A a les 18 h, concurs musical Les veus a judici, organitzat pel Col·legi d’Advocats de Manresa. El jurat decidirà les tres propostes guanyadores entre les 6 finalistes. Bases a www.icam.net. Entrades: 5 euros. A la venda a www.voila.cat.

Obra «Una vella, coneguda olor», a Berga

A les 19 h, al Teatre Municipal de Berga. Obra de Josep Maria Benet i Jornet a càrrec de l’Agrupació Teatral La Farsa. Transporta a la vida sense gaire esperança del proletariat a Barcelona després de la Guerra Civil. Entrades: 10 euros, i 8 euros per a majors de 65 anys i menors de 25 anys. www.lafarsa.cat.

La Passió d'Olesa

A les 18 h, al teatre de La Passió. Espectacle definitivament renovat, per oferir una representació vibrant d’una història universal i molt humana. Un escenari grandiós per a unes funcions amb centenars de persones. Durada: 2 hores i 15′ minuts (dues parts i entreacte). Totes les funcions estan subtitulades en castellà i anglès. Entrades: 22 euros, i 17 euros per a majors de 65 anys; 7 euros de 7 a 13 anys i gratuïta per a menors de 7 anys. Consultar descomptes i promocions. Informació i reserves: 93 778 10 09, info@lapassio.cat o www.lapassio.cat.