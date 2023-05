CaixaForum Barcelona planteja una exposició que pretén expandir les possibilitats del retrat cinematogràfic fent partícip l’espectador a través d’un recull de treballs de l’artista i cineasta Alex Reynolds. La mostra presenta l’última pel·lícula de Reynolds ‘Segunda persona, tercera persona’ guanyadora del programa de Suport a la Creació Artística de la Fundació la Caixa. El curtmetratge es basa en la transcripció d’una entrevista que va tenir lloc a l’Oficina Francesa de Protecció de Refugiats i Apàtrides i buscar reflexionar sobre l’Estat i la vida dels seus protagonistes. L’exhibició, que es podrà visitar fins al 20 d’agost, reuneix també escultures, peces de dibuix o una sèrie de sons amb diapasons.

Reynolds ha explicat que existeix “una historia violenta de com es va començar a utilitzar la càmera” i és per això que en les seves creacions intenta desfer-se de “jerarquies entre so imatge, utilitzant el joc i partint de l’amistat”.

A la pel·lícula ‘La mano que canta’, realitzada en col·laboració Alma Söderberg i plantejada com a eix central de l’exposició, la cineasta trenca les barreres creant una atmosfera on els moviments de la coreògrafa i els de la mateixa càmera conformen múltiples punts de vista. Agrupa imatges d’una destral sobre l’escorça d’una surera o el batement de les ales d’un ocell que sobrevola el Palau de Justícia de Brussel·les superposant diferents nivells sensorials.

La frase que dona títol a l’exposició ‘Perquè tinc llàgrimes!’ prové del guió d’una pel·lícula fallida on se li pregunta a un nen per què plora, i aquest li respon perquè té llàgrimes. En aquest sentit, i fent al·lusió al títol, l’obra de Reynolds busca els límits del llenguatge cinematogràfic posant en suspens les convencions narratives. “La frase juga amb donar-li una volta a la causa-efecte dins de la narrativa”, ha dit.

El comissari de l’exposició, Sabel Gavaldón, ressalta que la proposta parteix dels dits i no dels ulls. Els reculls de treballs que s’hi presenten estan relacionats d’una manera o altre amb les mans. El visitant hi podrà trobar unes mans d’argila modulades a través del tacte, una fotografia d’una mà humana estrenyent la grapa d’un gat o un vídeo amb dues mans que negocien els seus moviments en l’acte de pelar una taronja. També s’hi podrà veure un seguit de dibuixos a llapis sobre la pel·lícula ‘Palais’.