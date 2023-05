Els millors plans per fer aquest cap de setmana a la Catalunya central

Les comarques de la Catalunya central presenten un bon grapat de fires i festes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

ARTÉS

Festival Avui és Cultura -Divendres, a les 17 h, al Kanal, taller de cupcake. A partir de 12 anys. A les 17.30 h, al parc de Can Cruselles, taller de primavera en anglès. A partir de 5 anys. Cal inscripció. A les 19 h, a l’espai expositiu Cal Sitges, inauguració de l’exposició Identitats, a càrrec del Centre d‘Art Contemporani i Sostenibilitat-El Forn de la Calç. Dissabte, durant tota la tarda, al parc de Can Crusellas, capses de lectura amb la biblioteca d’Artés. A les 17 h, al parc de Can Crusellas, Reboscant, racons de joc lliure per a infants de 0 a 5 anys. A les 17 h, amb inici a la plaça de l‘Església i final al parc de Can Crusellas, espectacle Marro de bruixes, amb Cosinsart. Per a tots els públics. A les 17.30 h, al parc de Can Cruselles, Boom!!, un taller explosiu per jugar amb el llenguatge gràfic del còmic. De 5 a 11 anys. A les 17.30 h, al parc de Can Cruselles, Plataforma 360. A partir de 12 anys. A les 18 h, al parc de Can Crusellas, balls en línia. A les 18 h, amb inici a a la plaça de l‘Església i final al parc de Can Cruselles, taller de música Nous sons per un nóu món. Cal inscripció. A les 18 h, al parc de Can Cruselles, espectacle A redossa, amb Irene Herbera i Maria Ribera. En el marc de la 19a edició del circuit de preestrenes del programa Testimoni Escènic. A les 19 h, a la sala Dos de Gener, espectacle Proxima Centauri, amb Oriol Borràs. En el marc de la 19a edició del circuit de preestrenes del programa Testimoni Escènic. Diumenge, a les 10.30 h, al parc de Can Crusellas, capses de lectura amb la biblioteca d’Artés. A les 10.30 h, al parc de Can Cruselles, Fem titelles monstruoses!, taller familiar a càrrec de Catàrtic. De 5 a 11 anys. Cal inscripció. A les 10.30 h, al parc de Can Cruselles, pintacares a càrrec d’Arrelats. A les 10.30 h, al parc de Can Crusellas, jocs tradicionals a càrrec d’Arrelats. A les 12 h, al parc de Can Cruselles, espectacle Llegendes de bèsties i valentes, amb la Cia Cacauet Teatre. A partir de 4 anys.

BERGA

La Patum tot l’any -Divendres, a les 19 h, a la sala de plens, presentació del disseny dels vestits nous dels gegants de la Patum, càrrec de Jordi Rafart, dissenyador i modista berguedà. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de Sant Pere, presentació de la samarreta oficial de la Patum en un acte conduït per Xavi Rossinyol, amb la intervenció de l’autor del disseny, Salvador Vinyes, amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Berga.

Fira de Maig -Dissabte, a les 10 h, al passeig de la Indústria, obertura de l’espai expositiu. Tot el dia, exposició Un tomb per Berga i exposició Cavall Fort celebra 60 anys. De 10 a 14 h, espai creatiu: taller pinta’t la cara i taller de pintura amb cavallet. A les 11 h, cercavila a càrrec de l’Associació Juvenil de Geganters de la Font del Ros acompanyats per Entrompats Band. D’11 a 13 h, exhibició de dansa de l’Escola de Ballet Maria Alba. A les 11 h, actuació musical de Smooth. De 12 a 13.30 i de 17 a 19 h, taller de joies amb l‘artesà Carles Farreny. De 16.30 a 18.30 h, exhibició esportiva a càrrec d’El Tossalet. A les 17.30 h, jocs tradicionals amb la Cia de Jocs l’Anònima. A les 18 h, ballada de sardanes amb la Cobla Pirineu i la colla sardanista Cim d’Estela. A les 18.30 h, ball popular a càrrec de Dolfi. A les 21 h, espectacle L’home orquestra, a càrrec d’en Peyu. Diumenge, a les 10 h, al passeig de la Indústria, obertura de l’espai expositiu. Tot el dia, exposició Un tomb per Berga i exposició Cavall Fort celebra 60 anys. A les 11 h, actuació musical a càrrec de Su&Si. D’11 a 12 h, taller de castells per a infants a càrrec dels Castellers de Berga. A les 11 h, jocs tradicionals amb la Cia de Jocs l’Anònima. D’11 a 13 h, exhibició esportiva a càrrec de Sport Club Berga Resort. De 12 a 13.30 i de 17 a 19 h, taller de joies amb l‘artesà Carles Farreny. A les 12 h, 31a trobada de cotxes d’època. De 12 a 14 h, diada castellera amb els Castellers de Berga i els Tirallongues de Manresa. A les 12 h, Storytime Gina Ginger birthday’s party, a càrrec de Kids&Us. De 13 a 14 h, exhibició esportiva a càrrec de Club karate Cantero. A les 17 h, actuació de tribut a Amy Winehouse, a càrrec d’Aly Alma Music. A les 17.30 h, jocs tradicionals amb la Cia de Jocs l’Anònima. A les 18.15 h, actuació de jazz Dreamy Winehouse, a càrrec d’Aly Alma Music.

CALLÚS

Fira de les Filadores -Diumenge, d’11 a 14 h, representacions festives històriques en el marc de la inauguració de la darrera fàbrica tèxtil del poble, l’any 1.900. Hi haurà escenes noves com l’esmorzar de filadores i el míting feminista d’Ángeles Lopez Ayala. També hi haurà parades de productes de l’època i d’avui dia.hi haurà ball de fi de festa i actuació de la Coral Romança. A les 14.30 h, dinar popular al Casal del Poble.

CASTELLBELL I EL VILAR

Resistents -Dissabte, a les 10 h, obertura del punt d’informació, de l’espai Petits Resistents, del mercat i de la taverna. De 10 a 14 h, taller ceratiu d‘un quadre amb coberts de resina, al jardinet de Can Puig. Preu: 14 euros. Cal inscripció prèvia al web municipal. De 10 a 14 h, taller familiar de decoració de bosses de tela commemoratives, a l’espai petits Resistents. Preu: 3 euros. Sense inscripció. A les 14 h, dinar de taverna. A les 16 i a les 19 h, recreació històrica Mansuet Boxó, heroi o bandit?. A les 21 h, tancament del punt d’informació, de l’espai Petits Resistents i del mercat. A les 21.30 h, sopar de taverna. A les 22.15 h, espectacle la Taverna del Somentent: Les ànimes del poble. A les 22.30 h, Els nois del rostoll, concert de cançó i ball de taverna. A les 00 h, tancament de la taverna del Sometent. Diumenge, a les 10 h, obertura del punt d’informació, de l’espai Petits Resistents, del mercat i de la taverna. A les 11 i a les 13 h, recreació històrica Mansuet Boxó, heroi o bandit?. A les 14 h, tancament de l’espai Petits Resistents. A les 14 h, dinar de taverna. A les 15 h, tancament del punt d’informació i mercat. A les 16 h, tancament de la taverna del Sometent.

Festa del panellet a l’ermita -Diumenge, a les 11.30 h, a l’església de Sant Vicenç de Castellbell, missa cantada pel Cor Parroquial. En acabat, benedicció del pa i de la coca, tot anant amb processó cap al Pedró, on també es beneirà el terme i es repartirà el panellet. Es clourà amb el tradicional joc de la Dama.

CASTELLGALÍ

Festa del Panellet -Dissabte, de 9 a 13 i de 16 a 21 h, torneig de tennis taula. A les 16 h, al Casal Cultural, concurs de dibuix i pintura a càrrec de l’AMPA de l’escola Sant Miquel. A les 18 h, 5a trobada de bèsties, amb una mostra de foc des de la plaça Catalunya fins a la plaça de l’Ajuntament. Diumenge, de 10 a 14 h, al nucli antic, fira del panellet, amb trobada d’escultors, exposició de càntirs, exposició del concurs de dibuix, mercat de productes alimentaris i artesans, mostra de tractors i maquinària del camp agrícola català, arts i oficis de pagès, Medievàlia (jocs gegants tradicionals de carrer), tirolina i rocòdrom, globus aerostàtic, carrussel i vaixell medieval i servei de trenet. A les 11 h, a l’església de Sant Miquel, missa i benedicció del panellet. A les 11 h, a la plaça Catalunya, exhibició de quadre flamenc a càrrec de M. Luz Garcia. A les 12 h, a la plaça Catalunya, exhibició dels ball tradicionals de Castellgalí i actuació de dansa tradicional amb l’esbart Som Riu d’Or, alumnes de l’escola Sant Miquel i la Cobla de Terrassa. A les 13.30 h, entrega de premis del concurs de dibuix. A les 14 h, repartiment del panellet beneït. A les 18 h, al Casal Cultural, trobada de socis col·laboradors. A les 19 h, al teatre, representació teatral: Llums, càmera i deseperació i Tancats al museu, a càrrec de l’Elenc la Roda.

MANRESA

20 anys de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera -Dissabte, a les 19 h, a l’Espai Plana de l’Om, Guerres i lluites geopolítiques, conversa entre el periodista Manel Alías i el pacifista Jordi Armadans. Dissabte, tot el dia, a la Casa Flors Sirera (Saleses, 10). A les 10 h, txi-kung amb Arri i Espai per l’Ànima. De 10.30 a 12 h, jocs interculturals cooperatius amb Adoseb i l’equip educatiu de la Casa Flors Sirera. Presentació del vídeo: Una porta al món. A les 12 h, El primer mag del món! amb GAM Tarrés. A les 12.30 h, aperitiu-xerrada: Economies solidàries migrants, amb Luz Helena R. H. de MigrESS, Adoseb, AAS, MUET i entitats del sector. A les 14 h, dinar intercultural. Preu: 5 euros. Cal fer reserva. A les 15.30 h, postres i cafè Manresa pel Comerç Just, amb la botiga de Comerç Just i Aleco. De 17 a 19 h, taller artístic infantil: El viatge de la meva vida, amb Arbre de Vida, Arri, Servei d’Acompanyament en el Dol i Dones del Xup. De 17 a 19 h, L’Àfrica Negra i les indústries globals: entre violències i solidaritats, amb Sylvie Luzala, de l’Etoile du Sud-RDC, l’ACP, Justícia i Pau i altres organitzacions. De 19 a 21.30 h, ballant folk entre cultures: concert-taller amb l’Associació Cultural Romanesa, Touty i Bauma.

Festes del barri Vic-Remei -Dissabte, al matí, mercat de segona mà. De 16.30 a 18.30 h, activitats de l’esplai Vic-Remei, amb una gimcana oberta a tothom. Durant la tarda, tómbola. A les 18.30 h, xocolatada. A partir de les 17.30 h, a l’interior del local, exposició de manualitats. A les 20.30 h, botifarrada popular. Venda anticipada de tiquets a vicremei@gmail.com. En acabar, concert amb el grup La Troupe.

L’Hora Feliç al Centre Històric -Dissabte, a les 18 h, a la plaça de Sant Ignasi Malalt, taula rodona Ciutat i cinema als marges de la indústria. Present i futur de l‘audiovisual a Manresa, amb quatre perfils joves del món cinematogràfic de Manresa i comarca. A partir de les 19.30 h, Cançons de cinema amb MTM, que convida tothom a cantar. Cal inscriure’s a centrehistoric@ajmanresa.cat. A les 21 h, sessió musical mesclant temes clàssics del cinema i música techno a càrrec de PD Cucafera, amb una projecció d‘Alex Piquet. Hi haurà oferta gastronòmica especial dels restauradors del Centre Històric.

PRADES DE LA MOLSOSA

Fira de Sant Ponç -Diumenge, de 8.15 a 9.30 h, caminada guiada per la Serra del pal. Preu: 5 euros. Inscripcions: 693 054 437. De 9 a 11 h, esmorzar de fira. Preu: 6 euros. De 9.30 a 10.30 h, sessió de ioga. Preu: 5 euros. Inscripcions: oliviacivil@gmail.com. A partir de les 10 h, 21a Fira d’artesania, alimentació i música al carrer. A les 11 h, cercavila a càrrec de la Diatònica. D’11.30 a 12.30 h, taller de caixes niu. Inscripcions: 693 054 437. A les 12 h, missa de Sant Ponç i cant dels goigs. A les 12 h, assaig obert de la Diatònica. A les 13 h, trobada d’acordionistes. Tot el matí, exposició d’art sensorial del món rural a càrrec d’Orri des Ens i exposició Bassadòria: serveis i funcions del paisatge pagès del Baix Solsonès i rodalies. A les 14 h, arrossada popular. Preu: 12 euros. Reserves: 973 295 971 o WhatsApp al 686 084 041. A les 17 h, ball folk a la plaça a càrrec de la Diatònica. Xocolatada popular i fi de festa.

SALELLES

Festa del celler Fargas Fargas -Dissabte, de les 16.30 a les 22 h, a Cal Quico, Camí de Salelles, 15 (Sant Salvador de Guardiola). A les 17.15 h, presentació de noves anyades amb dibuixos de Galdric Sala i tastet. A les 18.30 h, presentació de noves anyades amb música dels Quirante Troupe (flauta i saxo) i tastet. A les 19.45 h, presentació de noves anyades amb l’actuació del Magic Pol i tastet. Durant tota la tarda, música al prat de la wine bar, on es podran fer tastets gastronòmics de productors convidats i de vins del celler. A les 22 h, concert de Boopy’s Love. Reserves i tiquets de consumicions: www.slowturisme.com.

SANTPEDOR

Santpedor en flor -Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d‘Octubre, mercat de proximitat. Matí i tarda, parada de planta i flor. Es mostraran amb flor un total de 8 espais, gràcies a diverses entitats. A les 10 i a les 11.30 h, amb inici a Cal Clarassó, visita teatralitzada a la vila medieval. Cal reservar a santpedor.cat. A les 12.30 h, al pati de Cal Clarassó, espectacle Amor, a càrrec de l’Escola de Dansa de Castellnou. A les 18 h, a Cal Llovet, festival Dansaflor a càrrec de l’Escola de Dansa de Castellnou. A partir de les 19 h i fins ben entrada la nit, a la plaça Gran U d’Octubre i al carrer Doctor Jaume Ferran, fira de la cervesa i el got. Diumenge, matí i tarda, a la plaça Gran U d‘Octubre, parada de planta i flor. Es mostraran amb flor un total de 8 espais, gràcies a diverses entitats. A les 11.30 h, a Cal Clarassó, cabaret de circ a càrrec de l’Ateneu popular Ca la Teia. A les 12.30 h, cercavila d’entitats de cultura popular representant l’Alegria i la Rauxa. A les 18 h, a l’auditori del convent de Sant Francesc, concert Tranquila. Celeste canta Chavela, en el marc del cicle Convent. Entrades a codetickets i a l’ajuntament.

SÚRIA

Castells -Diumenge, a les 12 h, a la plaça de la Serradora, primera actuació de la temporada amb les colles Salats de Súria i Margeners de Guissona.