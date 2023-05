El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure Cartes d'amor. Una comèdia romàntica divertida i emotiva, en aquest cas interpretada per Lloll Bertran i Àlex Casanovas. L’obra se centra en dos personatges: Melissa Gardner i Andrew Ladd III, que es llegeixen l’un a l’altre les notes, cartes i postals en què, des de fa gairebé cinquanta anys, s’han explicat les esperances, ambicions, somnis, decepcions, victòries i fracassos que han tingut al llarg de la seva vida. El públic coneixerà les seves vides, l’amor fratern, espiritual, eròtic, les diverses sensibilitats entre home i dona, la inquietud i fragilitat de l’ésser humà i la importància del valor de la pertinença en la societat.

Cartes de viatge i postals plenes d’esperances, somnis, victòries i fracassos són el fil conductor d’aquesta magistral peça, plena d’humor i d’humanitat. Diumenge 21 de maig a les 18 h al Teatre Conservatori de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.