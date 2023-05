Per celebrar el seu quinzè aniversari, la cerveseria artesana Guineu ha preparat per al proper dissabte, 13 de maig, una jornada festiva a Valls de Torroella. Les activitats arrencaran amb una cursa i una caminada solidària; inclouran visites a la fàbrica i una fira de cervesa amb 36 tibadors i 15 cerveseries presents; i acabaran amb concerts de grups com Strombers i The Cabrians. També hi haurà food trucks.

Programa del 15è aniversari Guineu 9.00 h - Birres Trail. Cursa/caminada solidària. ursa de 18km. Caminada de 8-10km.

11.00 h - DJ Corbs

12.00 h - Arrencada fira de cervesa

12.00 h - Taller infantil, vine a fer el teu clauer Guineu

14.00 h - Sant Andreu Dixie Jazz Band Concerts 18.00 h - DJ Kompany

20.30 h - Strombers

22.00 h - The Cabrians

23.40 h - Crim

01.15 h - DJ Kompany