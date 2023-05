Els millors plans per fer aquest cap de setmana a la Catalunya central

Busques plans per aquest cap de setmana? La Catalunya central ofereix entre el 12 i el 14 de maig una gran varietat de propostes per a tots els públics. Des de la Fira de Sant Isidre de Solsona al Rec.0 d'Igualada esdevenen els plans perfectes per passar uns dies plens d'activitats interessants.

AVIÀ 10è Avià Antic: Diumenge, al matí, al centre del poble, mercat d‘antiquaris, brocanters i col·leccionistes, amb una vintena de parades de professionals. Organització: Multiserveis Comarcials i Berga Antic. AVINYÓ Fira dels Matiners: Diumenge, representacions teatrals sobre la història d’una revolució social del 1848, danses i balls tradicionals, actuacions musicals de l’època en directe, representació de telegrafia òptica, exposició d’artistes locals, mercat ambientat a mitjans de segle XIX, visita guiada al celler de Cal Verdaguer, Espai Matiners, jocs infantils... De 9.30 a 13 h, al parc Onze de Setembre, 9a trobada de plaques de cava. A les 10, 11, 12, 16 i 17 h, visites guiades a l’interior de la torre modernista Abadal, casa modernista de principis del segle XX. 45 minuts: estances principals i celler. Preu: 19 euros. A les 13 i a les 18 h, visita guiada (estances principals, celler i cuina) i copa de cava. Preu: 25 euros. A la venda a www.torreabadal.com o el mateix dia al punt d’informació de la fira o a la mateixa torre Abadal. De 10 a 14 i de 16 1 19 h, jornada de portes obertes als jardins amb servei de barra. A les 14 h, a l’era de Cal Verdaguer, dinar dels Matiners. Preu: 18 euros, i 12 euros menú infantil. Punts de venda de tiquets: Cal Sastre, Calçat Montse i Àlex Perruquers. www.matiners.cat. BERGA La Patum tot l’any: Dissabte, a les 18 h, al Cinema Patronat, projecció de la pel·lícula Llavor de patumaires, de Benet Boixader (Simonet). Amb la col·laboració del Cinema Patronat. A les 20 h, a la plaça de Sant Pere, concert La música de Patum més enllà de la plaça, a càrrec de la Cobla Berga Jove. Recull d’obres musicals de temàtica patumaire que s’interpreten fora dels salts de Patum. CAL ROSAL Mercat de productors: Diumenge, de 10 a 14 h, a la porta del comerç de Cal Rosal. S’aprendrà sobre el procés de les abelles i es descobriran i tastaran diferents tipologies de mel, a càrrec de Peu de roques i La Mel de l’avi Joan. Activitats infantils i familiars, música en directe per acompanyar el vermut i parades dels productors de la comarca.

Diumenge, de 10 a 14 h, a la porta del comerç de Cal Rosal. S’aprendrà sobre el procés de les abelles i es descobriran i tastaran diferents tipologies de mel, a càrrec de Peu de roques i La Mel de l’avi Joan. Activitats infantils i familiars, música en directe per acompanyar el vermut i parades dels productors de la comarca. «Que rebenti la Baells II»: fira de vins de mínima intervenci: Diumenge, de 12 a 20 h; i dilluns, d’11 a 17 h, al Konvent. Hi participaran més de 40 propostes vitivinícoles i de restauració. A les 12.30 h, tast post-industrial: històries de vi i patrimoni de mínima intervenció. Cal reservar entrada. Es proposa la Taula Compartida, amb petits elaboradors que estan fora del circuit comercial. Diumenge a la tarda tindrà lloc la performance Substància cremada, projecte visual i sonor que treballa en base a la sonorització de peces de ceràmica. Més informació a konvent.cat. IGUALADA Rec.0: Fins dissabte, al barri del Rec, edició de primavera de les botigues efímeres de grans marques de moda que ofereixen els seus estocs amb descomptes. S’acompanya del festival Cuina de Carrer, a més de 40 furgoteques i bars efímeres i propostes culturals. Divendres, a les 10 h, a l’adoberia La Bella, mercat d’intercanvi Rec.0. A les 11 h, al al pati de Cal Granotes, visita guiada a l’antiga adoberia de Cal Granotes. A les 11.30 h, a la plaça de Cal Granotes (Espais del Rec), visita guiada: Rec portes Obertes. A les 12 h, al pati de Cal Granotes, visita guiada a l’empresa Curtits Badia. A les 13 h, a l’escenari Estrella Damm/pati Martí Enrich, sessió de DJ: Madaleno delux. A les 18 h, al pati del Museu de la Pell, taller de gintònics a càrrec de Fever Treee. A les 18 h, al Somiatruites, taula rodona: El futur barri del Rec. A les 18 h, a l’escenari Estrella Damm/pati Martí Enrich, sessió de DJ: Ove DJ. A les 18 h, a l’adoberia La Bella, xerrada: La pell de Gaudí. Curar el cuir i guardar la història a càrrec de Leather Cluster Barcelona. A les 19 h, a l’escenari pati Vila, concert de Beth. A les 19 h, a l’adoberia La Bella, tast de vins Pla de Morei. A les 19 h, a l’estudi Els Horta, presentació del llibre Boris, d’Olya Dubovik. A les 20 h, a l’escenari Estrella Damm/pati Martí Enrich, sessió Ràdio Flaixbac amb Andreu Presas. A les 20 h, a l’escenari pati Vila, sessió de DJ: Tony Boy.

, a les 18.30 h, a la plaça de Sant Roc, concert amb The Troit. Ho organitza: La Vermuteria. A les 18.30 h, a la plaça del Consell Comarcal, taula rodona Renéixer de les cendres: 25 anys dels incendis del Solsonès. Ho organitza: CTFC i Consell Comarcal del Solsonès. A les 18.30 h, a la biblioteca Carles Morató, presentació de la revista Cartòfila i de l’article Les postals de Solsona de cal Paliu a càrrec de Jaume Tarrés Pujol, autor de l’article, vicepresident del Cercle Cartòfil de Catalunya i director de la revista i Neus Mujal Alsina, presidenta del Centre d’Estudis Lacetans. A les 19 h, a l’auditori de la sala polivalent, inauguració de l’exposició 1998 - 2023, 25 anys de la primera trobada de gegantons de Sant Roc. A les 20.30 h, a la sala Francesca de Llobera, inauguració de la instal·lació: Respira l’arbre de Marina Berdalet i Frances Bartlett. Amb música en directe i un tast a càrrec del Forn Pastisseria Camps i Cafès Gener. Ho organitzen: Espurnes Barroques i Consell Comarcal del Solsonès. A les 20.30 h, a l’auditori de la sala polivalent, xerrada Orígens amb història, per conèixer tres empreses: Amisol, Fustes Graus i Can Solvi. Ho organitza: Empresaris per al Solsonès. A les 21.30 h, al restaurant El Solsonès, sopar-maridatge de la Fira. Places limitades. Reserves al 973 48 28 61. Dissabte i diumenge, de 10 a 21h, 34a mostra de bestiar vaquí, 29è concurs de raça de bestiar vaquí, 21a mostra de bestiar equí, 13a mostra de bestiar oví i cabrum, 32a mostra d’artesania, 15a mostra de productes artesans del Solsonès, fira de l’automoció amb vehicles nous i seminous, fira de la maquinària agrícola, fira industrial i comercial, fira de les entitats, mostra de tractors i maquinària agrícola d’època, espai gastronòmic de la Fira a la plaça de l’1 d’Octubre, passejades amb ponis i cavalls al camp de Serra i jornada de portes obertes al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

, a les 9 h, a l’avinguda del Cardenal Tarancón, trobada de motos antigues i clàssiques ciutat de Solsona. Hi col·labora: Museu de la Moto de Bassella. A les 10 h, al camp de tir El Solsonès, tir al plat i tirada rostollera. A les 10 h, a Ca la Celes (Castell, 29), exposició i taller de treballs de labor de retalls (patchwork). A les 10.30 h, a l’estand del PECT BioMarkets a la plaça de la Catedral, xerrada sobre herbes medicinals a càrrec de Lagrimus. D’11 a 14 h, a la plaça del Palau Episcopal, ludoteca de jocs tradicionals. A les 11 h, plaça de Sant Roc, 25 anys de la 1a Trobada de gegantons de Sant Roc: exhibició del drac petit i dels dracs bessons de l’Associació d’amics del drac de la Geltrú, trobada de bestiari infantil (a les 12 h es realitzarà un cercavila pel recinte firal), sorteig d’un Ós entre els participants i acoloriment de dibuixos d’elements folklòrics. A les 12 h, a l’auditori de la sala polivalent, entrega de premis del 13è Concurs de dibuixos, redaccions i treballs de recerca. A les 12 h, a l’avinguda del Cardenal Tarancón, trobada de cotxes clàssics especial Renault Sport Classic. A les 12 h, a l’estand de la UBIC, presentació dels llibres de literatura infantil d’Àlex Nogués: Una masia il·lustrat per Alba Azaola i A vegades el bosc… il·lustrat per Ina Hristova. A les 12 h, a l’estand del PECT BioMarkets a la plaça de la Catedral, tast de cuina amb plantes aromàtiques comestibles a càrrec de Eixarcolant. A les 12.30 h, plaça de Sant Roc, L’Hora del Vermut amb música en directe a càrrec de 40’s bulldogs. A les 12.30 h, a la sala polivalent, exhibició de dansa. Diumenge tarda: A les 13 h, a l’avinguda del Cardenal Tarancón, arribada de motos antigues i clàssiques. A les 18 h, a la sala polivalent, Festival d’Espaigua. Entrada gratuïta. Ho organitza: Espaigua, centre d’activitat física i salut. Més informació a firadesolsona.com/santisidre. SÚRIA Festa del barri de Joncarets: Dissabte, a les 16 h, concurs de ball i passejada en bicicleta, a càrrec de Juan González. A les 17 h, iInflables a la zona del parc infantil. Activitat gratuïta amb monitor. A les 18 h, mostra de ball flamenc i sevillanes a càrrec de grups de la comarca. A les 20 h, botifarrada popular. A les 21 h, ball amb Josep Sáez. A les 23 h, més música. Diumenge, a les 12 h, passejada amb autoritats i veïnat del barri, acompanyats pels Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 13 h, vermut popular. A les 14 h, arrossada. Cal portar-hi coberts i d’altres. Hi haurà servei de bar i cafè. Preu del tiquet: 5 euros (només ració d’arròs). A les 16 h, música per a tots els gustos. Organització: Associació de Veïns Sant Isidre-barri de Joncarets, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Súria.