La Caminada Bages Geoparc torna el diumenge 21 de maig amb una ruta per Cardona, que recorrerà una part de l’antic mar interior de la Catalunya Central. La d’aquest any serà la segona edició d’una proposta que vol donar a conèixer diferents racons del territori del Geoparc de la Catalunya Central, i que es va estrenar l’any passat amb un gran èxit d’assistència. La caminada començarà i acabarà al Parc Cultural de la muntanya de sal de Cardona, i entremig farà un recorregut de 8,7 quilòmetres per paisatges de bosc i camps, amb unes vistes espectaculars de Cardona, del castell i la muntanya de sal, així com del Pirineu al fons.

L’activitat és gratuïta i tota la informació i inscripció es troba aquí (https://bagesturisme.cat/caminada_geoparc/). S’inclou el guiatge, l’assegurança i l’avituallament amb productes del territori. L’horari és de 9h a 12h i per participar-hi cal portar calçat còmode i aigua. Es tracta d’una ruta fàcil apta per a persones de qualsevol edat. L’activitat compta amb el suport i finançament de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de Fundació Cardona Històrica. Des de Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central es vol animar a tots els participants a aprofitar aquesta activitat per conèixer la gastronomia local reservant un àpat en un dels restaurants del municipi després de la caminada, i fins i tot fent un cap de setmana complet amb allotjament. Per aquest motiu, a la web de l’esdeveniment s’ofereix informació dels restaurants i allotjaments de Cardona i comarca. Cardona és un dels punts més destacats del Geoparc de la Catalunya Central, un espai on es fa evident la presència del mar interior que cobria el territori fa quaranta milions d’anys i que ha deixat com a testimoni un fenomen geològic únic al món: la muntanya de sal. L’explotació de la sal va portar una gran riquesa al territori que també avui es fa pal·lesa amb el castell medieval que s’alça sobre la zona i que va ser la fortalesa dels senyors de Cardona. La Caminada Bages Geoparc d’enguany, doncs, combinarà geologia amb història, patrimoni i natura, per promoure el coneixement d’un territori que sorprèn per la seva autenticitat i caràcter.