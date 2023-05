L'artesania és un art únic i irrepetible, ja que tot el que es construeix o produeix està fet a mà i això abans i ara continua tenint un valor afegit: hores de treball, detalls minuciosos, personalitzacions i tot, sense res més que la imaginació, les eines necessàries i el teu temps, però la producció és única i no trobaràs res igual.

Aquesta fira està adreçada a artesans de tots els sectors i això fa que ens trobem amb una fira amb un munt de productes diversos, des d'art decoratiu a art alimentari, per exemple. Els productes fets a mà tenen una qualitat única. Els amants del menjar, per exemple, gaudiran d'embotits i formatges tradicionals o de plats típics casolans. I els amants de la tradició, trobaran articles de tota la vida amb oficis artesans o grans professionals artístics demostrant els seus dots creatius.

La fira de l'Ascensió se celebrarà des del pròxim divendres 26 de maig fins al diumenge 28

L'accés a la fira és gratuït i hi haurà un parell de trens turístics, també gratuïts, que aniran fent recorreguts durant tot el dia amb parades al carrer Guimerà, Bonavista i avinguda de Francesc Macià. La fira estarà organitzada per UBIC (la Unió de Botiguers i comerciants de Manresa) i a part de portar l'artesania, també oferirà cultura tradicional a través de ballades, castellers i jocs pels més menuts. La plaça de Sant Domènec i el Passeig Pere III seran els protagonistes de la fira.

A més a més, a la zona dels Trullols hi haurà atraccions pels més menuts de la família

Per fer més senzilla la mobilitat a la fira, a part dels dos trens turístics, també hi haurà un gran avantatge envers la mobilitat, ja que el preu de l'autobús per moure's fins al centre de la ciutat, serà d'un euro per viatge, aquesta proposta ha estat confirmada per l'Ajuntament de Manresa per fomentar el turisme i la comoditat de la població de la ciutat durant el cap de setmana de la fira.