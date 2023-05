Tot i que pot semblar que el cap de setmana estarà només marcat per les eleccions municipals, no serà així. La Catalunya central acollirà fires i festes molt variades aptes per a tots els públics i que oferiran, des d'un tast de la Patum fins a una gran mostra d'artesania de la mà de la fira de l'Ascensió de Manresa. Consulta aquí tot el que pots fer el 26, 27 i 28 de maig a les comarques de l'àmbit de cobertura d'aquest diari:

BERGA La Patum tot l’any: Dissabte, a les 11 h, a la plaça de Sant Pere, concert Fem sona La Patum, de músiques patumaires interpretades pels Superfilharmònics, alumnat de 4r i 4t de primària de les escoles de Berga, Avià i Cercs i la Banda i l’Orquestra de l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus. FALS Festa major: Dissabte, a les 21 h, al Casal de Fals, sopar de festa major i pregó a càrrec de Joan Morros, activista cultural i catedràtic en animació sociocultural manresà. Cal haver fet inscripció. Tot seguit, ball amb Two F**king DJ’s (Ferry B & Pik). Diumenge, a les 10 h, a la pista poliesportiva, gimcana popular per a totes les edats. Cal haver fet inscripció. Tot seguit, al Casal de Fals, festa de l‘escuma. En acabar, vermut. A les 11 h, a l’església de Sant Vicenç, missa de festa major. A les 18 h, al Casal de Fals, espectacle d’humor interactiu Improshow. Abans de començar es farà l’entrega de premis del concurs de fotografia. Organització: Associació Cultural Recreativa. IGUALADA Mercat d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania: Diumenge, com cada últim diumenge de mes, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer. Organització: Fira d’Igualada. MANRESA 5a Setmana de l’Emprenedoria de Manresa i comarca: Fins aquest divendres, amb una vintena d’activitats gratuïtes a diferents espais de la ciutat, organitzades per l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de moltes de les entitats del territori que ofereixen serveis de suport a les persones emprenedores i empreses. Més informació i inscripcions a la web de ProManresa, l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa.

Fins aquest divendres, amb una vintena d’activitats gratuïtes a diferents espais de la ciutat, organitzades per l’Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de moltes de les entitats del territori que ofereixen serveis de suport a les persones emprenedores i empreses. Més informació i inscripcions a la web de ProManresa, l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa. Festa del Riu: Divendres, a les 18 h, al Mercat Puigmercadal, presentació del catàleg de moda sostenible: Més enllà de les aparences, tèxtil amb valors. Amb la participació d’iniciatives tèxtils del territori i les entitats socials i d’inclusió de la ciutat. Dissabte, al matí, a la llera del riu Cardener, sota del Pont Nou: a les 9, les 10 i les 11 h, taller d’anellament científic d’ocells a càrrec de Marc Illa. Cal fer inscripció. A les 10.30, 11, 11.30, 12 i 12.30 h, taller de construcció de joguines a càrrec de L’Obrador. Cal fer inscripció. A les 10, 10.45, 11.30 i 12.15 h, joc Memory d’espècies invasores, a càrrec del Parc de la Sèquia. Cal fer inscripció. A les 10, 10.45, 11.30 i 12.15 h, taller de la petjada hídrica, a càrrec del Parc de la Sèquia. Cal fer inscripció. D’11 a 13 h, contacontes Haki, la papallona màgica, amb Comerç Just i Alternativa 3. De 4 a 8 anys. Cal fer inscripció. A les 11 h, taller El petroli al teu plat, amb Supercoop. A les 11 h, ruta històrica de l’Economia Col·lectiva a Manresa, amb la Comunalitat de Manresa. Cal fer inscripció. A les 10.30 h, a la capella de Sant Marc, itinerari Mirant el riu, amb Francesc Comas. Coorganitzat amb el Programa de Persones Grans. Cal fer inscripció. A les 11 h, taller Moviment, natura i humor amb SIAD Manresa, a càrrec de Paqui Borjas Reyes. Cal fer inscripció. A les 11 h, taller de pintura facial amb l’Associació Romanesa de Manresa. A les 13 h, presentació de la Xarxa d’horts socials i comunitaris de Manresa, amb la Comunalitat de Manresa. A les 14 h, experiència gastronòmica diversa, amb diferents col·lectius i entitats de l’Economia Social i Solidària i la Casa Flors Sirera. Preu: 17 euros. Reserves per ordre d’inscripció i pagament. uA la tarda, al parc Josep Vidal: mostra d’entitats i cooperatives de l’economia social i solidària del territori. Joc Descobreix els valors amagats de l’economia social i solidària, amb el CAE. Espai de ludoteca Ludugurus, amb Creu Roja. Mostra de productes gastronòmics. Mercat de l’estraperlo. A les 17 i a les 19 h, espectacle Antenes-En tens, que afavoreix el diàleg, amb Les Mireies. A les 17 h, espectacle Rigoberta i el Windigo, de teatre, titelles, humor i consciència, a càrrec de Kali Teatre i Enginyeria Sense Fronteres. A les 19.50 h, espectacle multidisciplinar Tarab, amb la companyia Fun Dan Mondays. Més informació: festadelriu.cat.

Divendres, dissabte i diumenge, comerç obert, amb promocions especials i el sorteig de 6.00 euros entre els clients. Diumenge, a Crist Rei, s’estrenarà un espai per als associats a la UBIC: Comerç ADN Manersa. Els tres dies hi haurà parades d’artesans i jocs al passeig Pere III. També hi haurà atraccions a la zona dels Trullols, que comptaran amb l’hora tranquil·la, de 16 a 18 h. Dissabte, a les 19 h, a la plaça Major, Sardanes a Broadway, ballada de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal, amb l’actuació de dansa jazz a càrrec d‘Alba Soldevila Sala. Organització: Punt Manresa, grup d’entitats manresanes per a la sardana. Diumenge, a les 12 h, a la Plana de l’Om, diada castellera dels Tirallongues de Manresa, amb els Maduixots de l’Alt Maresme i els Castellers de Santpedor. A les 12 h, a la plaça Major, 1a Roda d’Esbarts Catalonia Cossos de Dansa amb actuacions dels esbarts Rosa d’Abril de Castellterçol, Esbart Sant Genís de Taradell i Esbart Dansaires Manresans, A les 17.30 h, actuacions del Grup de Dansa Cor de Catalunya, Esbart Sant Jordi-Joventut Nostra de Barcelona i Esbart Monistrol Dansaire de Monistrol de Montserrat. Organització: UBIC de Manresa amb el suport de l’Ajuntament. 6a Fira ViBa: Dissabte i diumenge, visites guiades als cellers de la DO Pla de Bages. Preu: 10 euros; i gratuït per als infants. Duren una hora i inclouen el tast de 2 vins. Cal comprar les entrades prèviament. Dissabte, a les 12 h, al celler Sant Miquel d’Oló, teatralització de vins i poesia. a càrrec de la sommelier Clara Antúnez i l’escriptor i poeta Josep Pedrals. Tot seguit, dinar. Preu tasts i àpat: 35 euros per als socis de la Confraria de Vins del Bages; i 50 euros per als no socis. Cal fer reserva. Des de dissabte i fins al 3 de juny també s’organitzen tastos de vins a diferents espais. Preu: 12 euros. Cal comprar entrada prèviament. Dimecres, a les 18 h, a la Torre Lluvià, tast de vins de varietats recuperades a la Torre Lluvià. Cal comprar entrada. A les 20 h, a la Torre Lluvià, sopar degustació de la Fira ViBa, amb vins de la DO Pla de Bages. Preu: 27 euros. Paquet de tast de vins + sopar: 35 euros. Places limitades. Cal fer reserva prèvia. Més informació i venda de tiquets a firaviba.cat. PUIG-REIG Festa major : Divendres, a les 11.30 h, a l’envelat 2.0, Puig-reig Toca. A les 17 h, a les pistes de vòlei platja, torneig de vòlei i berenar popular. Organització: @espaijovepuigreig. A les 21 h, a l’envelat 2.0, pregó de festa major de l’Associació de gent gran de Puig-reig. Seguidament, al passeig de la Via, correfoc infantil i correfoc amb els Diables del Clot de l’Infern. A les 00 h, a l’envelat 2.0, concert jove amb Smoking Souls, Els Senyors de les Pedres i Simmons DJ. Dissabte, a les 9.30 h, al cafè-bar La Llar, trobada ocellaire local. A les 11.30 h, a l’envelat 2.0, concert d’Els Superherois. Col·laboració: @comissio_festes_puigreig. A les 12 h, a la Sala, inauguració de l’exposició de pintura d’artistes locals. aAles 16 h, al bar de la piscina, torneig de botifarra. A les 17 h, a la zona del Pump Track, Crono Pump Track amb bici o patinet. Premis per a cada categoria (infantil, amateur i pro) i també a la millor disfressa. Organització: @cantwaitparty. A les 18 h, a la Sala, inauguració i exposició de les obres presentades al 44è concurs de fotografia CquiE Foto i entrega de premis. De 20 a 22.30 h, a l’envelat 2.0, sopar de brasa. Col·laboració: @futbolsalapuigreig i @AVCalPons. A les 21.30 h, a l’envelat 2.0, rumba amb el Kiwi. A les 23.30 h, a l’envelat 2.0, concert amb Les que Faltaband i final de festa amb Karnales Sound. Col·laboració: @aplitelcfspuigreig i @AVCalPons. Diumenge, a les 10.15 h, al passeig de la Via, taller de castells. De 5 a 13 anys. A les 11.30 h, Diada Castellera amb els Castellers de Berga i la Colla Castellera Jove de Barcelona. A les 12.30 h, a l’envelat 2.0, vermut concert a càrrec de les diferents formacions de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig. Col·laboració: AFA de l’Escola de Música. A les 18 h, al pavelló d’esports, musical Arrelats. Entrades: 20 euros, anticipades: i 25 euros a taquilla. 10 euros de 6 a 12 anys. A la venda a la web de l’Ajuntament, Iglesias Fotògraf de Puig-reig, llibreria Guinó de Gironella, Musikal Berga i Chaplin de Navàs. A les 20.30 h, a l’envelat 2.0, bikinada popular amb Trending Covers, Mogambo i Simmons DJ. Organització: @jovespuigreig. Dilluns, a les 10.30 h, a la plaça Nova, joc d’escapada per trobar un antic tresor amagat a Puig-reig. Gratuït. Cal inscripció. A les 12 h, a la plaça de la Creu, sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal i ballada dels nans de Puig-reig. A les 18 h, a l’envelat 2.0, Som de colors!, a càrrec de Sol Galatro, de Raig de Sol contes. A les 18 h, al pavelló d’esports, concert seguit de ball de gala amb la cobla La Principal de la Bisbal. Acte gratuït. Encàrrec de llotges el mateix dilluns abans del concert. Preu: 10 euros.

