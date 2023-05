Pedro Sánchez ha anunciat que avança les <strong>eleccions generals</strong> al pròxim 23 de juliol. La debacle de l’esquerra en les votacions municipals ha obligat el líder del Govern a prendre aquesta mesura dràstica, col·locant la cita amb les urnes en una data impròpia per a aquest tipus de processos institucionals.

Més enllà que la convocatòria i les meses electorals amenacen ara les vacances d’estiu d’una part important de la població, els esdeveniments d’altres àmbits com les competicions esportives, els concerts i festivals, o les estrenes de cine també es veuran ‘enfosquits’ per les circumstàncies.

A continuació, pots trobar els esdeveniments que van marcar en vermell el 23 de juliol abans del canvi de data per a les pròximes eleccions generals:

Estrenes de cine

Les sales de cine preveien un cap de setmana mogut per als dies 21, 22 i 23 de juliol. Estrenes com ‘Oppenheimer’, última entrega de l’aclamat director d’‘Inception’, ‘Interstellar’ o ‘Tenet’, Christopher Nolan; o ‘Barbie’, dirigida per una Greta Gerwig amb un catàleg de ‘blockbusters’ a l’altura de ‘Lady Bird’ o ‘Donetes’, prometen una lluita apassionant a les taquilles, ja que totes dues s’estrenen a Espanya el divendres 21 de juliol.

Per la seva banda, altres títols més discrets com ‘Plus que jamais’ o ‘Insidious: La puerta roja’ també veuran la llum al nostre país el mateix dia.

Competicions esportives

El món de l’esport també seguirà el seu curs en aquest cap de setmana electoral. En el calendari, esdeveniments com la carrera del Gran Premi d’Hongria de Fórmula 1 o l’última etapa del Tour de França 2023 se celebraran el mateix diumenge 23 de juliol.

Així mateix, la Copa Mundial Femenina de Futbol donarà inici el dijous 20 de juliol, per la qual cosa es disputaran partits de la fase de grups al llarg dels dies següents. En concret, el quart dia del torneig se celebraran tres partits durant el matí, tot i que Espanya no participarà en cap d’ells. Suècia contra Sud-àfrica (7.00 hores), els Països Baixos contra Portugal (9.30 hores) i França contra Jamaica (12.00 hores) seran les tres cites futbolístiques del dia de les eleccions.

Festivals i concerts

En l’apartat dels espectacles musicals destaquen dos grans festivals, tots dos acollits per la ciutat de Barcelona. D’una banda, hi ha el Reggaeton Beach Festival (RBF), que se celebra cada any al Parc del Fòrum. En aquesta edició, l’esdeveniment comptarà, de moment, amb artistes internacionals com Nicky Jam, Manuel Turizo o Kevin Roldán, a més de grans noms del panorama nacional com el canari Maikel Delacalle.

D’altra banda, el Festival Jardins Pedralbes també englobarà el cap de setmana electoral de juliol, dins del qual estan programats els concerts de Soft Cell, el 23 de juliol, i Fito Paez, el 24 de juliol.