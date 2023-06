El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure "2a Nit de Musikaals". Un espectacle que en aquesta edició tindrà com a protagonistes els musicals de Disney, i que interpretaran actors i actrius de la comarca. La cantant Gisela serà l’artista convidada, qui ha estat la veu de moltes cançons de les principals pel·lícules de Walt Disney Pictures.

Aquesta segona edició de la ‘Nit de Musikaals’ comptarà amb el cardoní Dídac Flores com a director musical i amb David Pintó com a director d’escena i Silvia Sanfeliu com a ajudant de direcció. Un muntatge que serà interpretat per actors i actrius que s’han format al Bages, alguns dels quals ja s’han fet un lloc dins l’escena nacional dels musical i d’altres estan iniciant el camí. Hi seran les manresanes Gina Gonfaus i Clara Badia -que ja hi van ser en la primera edició-, Bernat Barat (Cardona), Pedro Da Costa (Sant Fruitós), Júlia Garrido (Santpedor), Aina Serra (Manresa) i Ferran Valdívia (Castellbell i el Vilar). Dijous, 6 de juliol a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.