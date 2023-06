Els millors plans per fer aquest cap de setmana a la regió central

Aquest cap de setmana a la Catalunya central arriba ple d'actes per sortir de casa. Entre els plans més destacats hi ha el Vadefoodies d'Igualada, les festes del Barri Antic de Manresa o el Suriatrastos. Consulta a continuació la resta de propostes:

BALSARENY

11a Trobada gegantera de la colla Els K + Sonen -Dissabte, a les 17 h, al carrer Sant Marc, plantada de gegants amb la participació de 16 colles. A les 18.15 h, cercavila pels carrers del poble. A les 20 h, a la plaça de l’Església, balls de lluïment. A les 21 h, a la plaça de la Mel i al Sindicat, sopar geganter & Dj. En cas de pluja la trobada se celebrarà al poliesportiu municipal.

IGUALADA

7è Vadefoodies, festival de tendències gastronòmiques -Dissabte, a partir de les 9.30 h, a l‘Antic Escorxador. Centraran la jornada la cuina del foc, la cuina dels llegums i la cervesa artesana de la comarca de l’Anoia. Entrada lliure. Ho organitza: Ajuntament d’Igualada i Vadefoodies.

LLÍVIA

Festa de Sant Guillem -Diumenge, a les 12.15 h, a l’església de Nostra Senyora dels Àngels, missa. Tot seguit, processó a la capella de Sant Guillem. A les 13.15 h, al parc de Sant Guillem, sardanes. a les 18.30 h, al parc de Sant Guillem, ball amb el grup Atrium. En cas de mal temps, al pavelló.

MANRESA

Festes del barri de Valldaura -Divendres, a les 18.30 h, a la sala d’actes de La Nostra Llar, pregó de festes a càrrec d’Alba Pérez Ruiz, directora general de Fedac Manresa. Dissabte, a les 9 h, a la Nostra Llar, campionat de dòmino. De 10 a 19 h, a la Nostra Llar, exposició de labors & manualitats. A les 10 h, concurs de dibuix infantil. A les 10.30 h, a la plaça Vuit de Març, xocolatada. A les 11.15 h, espectacle d’animació infantil a càrrec d’Ai Carai. A les 18 h, a la Nostra Llar, final del campionat de billar. A les 21 h, a la plaça Vuit de Març, sopar popular amb concert. Preu: 15 euros. Venda anticipada de tiquets a la Nostra Llar. A les 22.30 h, ball de nit a càrrec de Doble Perfil. Diumenge, de 10 a 19 h, a la Nostra Llar, exposició de labors & manualitats. A les 18 h, a la plaça Vuit de Març, exhibició de dansa a càrrec de l’escola de dansa Julieta Soler. A les 20 h, botifarrada popular. Organització: Associació de Veïns de Valldaura.

Festes del Barri Antic -Divendres, a les 21.30 h, sortida des de la plaça Major de la caminada nocturna que pujarà a la torre de Santa Caterina. Dissabte, a les 11 h, a la Plana de l’Om, jocs. A les 19 h, des de la plaça Valldaura i fins a la plaça Sant Domènec, batucada amb Batukada Shangó. Dimenge, a les 13 h, sota els porxos de la plaça Major, concert vermut a càrrec d’alumnes del Conservatori de Música.

Festa de la vellesa a les Escodines -Diumenge, a les 18 h, amb un homenatge als centenaris. Organització: Associacoó de Veïns i Veïnes del barri de les Escodines.

Diada del 30è aniversari dels Tirallongues -Diumenge, a les 12 h, a la plaça de Neus Català (Crist Rei), actuació castellera amb els Minyons de Terrassa, els Marrecs de Salt i els Tirallongues.

PRATS DE LLUÇANÈS

Festes de Sant Joan i els Elois -Divendres, Festes dels Barris: Salamandres. A les 17.30 h, a la plaça Catalunya, jocs de cucanya per a la quitxalla. A les 21.30 h, al mateix lloc, ball amb Chus i Núria Duet. Durant el ball, elecció de l’hereu i la pubilla del barri de les Salamandres. En cas de pluja els actes del vespre es faran a la sala polivalent. Dissabte, a partir de les 11 h, al passeig del Lluçanès, 34a Impalada trobada de motos del model Montesa Impala. Reagrupament, repostatge i refrigeri. Organització: moto Club Impala. u48a Trobada Nacional de Ball de Bastons de Catalunya: a les 12.30 h, a la plaça de l’Església, concert amb l’EMAL (Escola de Música i Arts del Lluçanès) i ballada dels Estelladors de Prats. A partir de les 15 h, a la zona esportiva, arribada de les colles. A les 17 h, al mateix lloc, inici de la cercavila bastonera. A les 19.15 h, a la plaça Nova, ballada final i entrega de records. A les 21 h, al camp de futbol municipal, sopar bastoner. A les 22 h, pavelló municipal, ball folk amb Rustiks de Vallcebre. Gratuït i obert a tothom. A les 00.30 h, al pavelló municipal, concert de versions amb la Dalton Bang i DJ Pau Castaño. Gratuït i obert a tothom. Organització: Bastoners Estelladors de Prats de Lluçanès. Diumenge, durant el matí, mercat i botigues obertes. uTrobada gegantera: a partir de les 10.30 h, a la plaça de l’Església, arribada de les colles, plantada dels gegants i esmorzar. A partir de les 12 h, cercavila gegantera. Organització: Colla Gegantera de Prats de Lluçanès. A les 18 h, als jardins de la Famàcia Vella, festa de fi de curs de l’escola Fedac Prats.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Festa major del barri de la Rosaleda -Dissabte, a les 19.30 h, actuació a càrrec del gimnàs V2O i classe de Kangoo Power amb esmi Kangooclub. A les 22 h, sessió de cinema a la fresca. Diumenge, a les 10 h, partit de futbol. A la tarda, jocs infantils i festa holi. Organització: Associació de Veïns de la Rosaleda.

SANT JOAN DE VILATORRADA

34a Festa Major Infantil -Divendres, a les 18 h, inici de la cercavila al supermercat Consum. Es farà un nou recorregut amb tres parades: institut Quercus, plaça de la Pau i església, on es faran espectacles a càrrec de l’Aula d’Arts de Carrer amb la temàtica Salvem el planeta Ou Yeah! En acabar, a la plaça Major, pluja de confeti. En acabar, sopar a la butifarrada a la fresca, davant de la ludoteca. A les 22 h, a Cal Gallifa, ball disco només per a nens, sense acompanyants. Dissabte, quan es faci fosc, al parc Catalunya, inici del correfoc infantil pels carrers del poble. Cremada inicial a la plaça del Sidral, oberta a totes les famílies a càrrec de les bruixes de l’Aula de Correfoc de la FMI. Espectacle final del correfoc al parc Catalunya a càrrec dels infants de l’Aula de Correfoc Infantil de la FMI, amb la col·laboració de l’Aula de les Arts de Carrer, Reis del So i la Big Band de l’Escola Municipal de Música. Diumenge, a partir de les 10 h, al parc Catalunya, tallers i activitats per a totes les edats: estampació de samarretes, xapes, manualitats, mural, exposició del bestiari del correfoc, matinal d’escacs i taller de Family Yoga (a les 10.30 h, a càrrec de @yogawithsoraya. Davant de Cal Gallifa, fireta de la FMI. A les 12.30 h, espectacle de cloenda de l’Aula d’Arts de Carrer. En acabar, vermut a Cal Gallifa.

Festa major -Dissabte i diumenge, de 8 a 10 i de 14 a 15 h, al local del carrer Alzines, 20, segellat de teles del concurs de pintura ràpida. Diumenge, a les 14 h, entrega de les obres. Organització: Amics de les Arts Plàstiques de Sant Joan.

SOLSONA

Festes del Corpus -Divendres, a partir de les 10 h, a l’auditori de la sala polivalent, acapte de sang. Ho organitzen: Banc de Sang i Teixits i Associació de Donants de Sang del Solsonès. A les 19 h, a la biblioteca Carles Morató, presentació del llibre Vol de corb a l’Everest, de Ramon Puig, a càrrec de l’autor. Ho organitzen: Biblioteca Carles Morató i Centre Excursionista del Solsonès. A les 19 h, al teatre comarcal, acte de reconeixement a entitats i esportistes de l’Alt Pirineu i Aran. Ho organitza: Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física. Dissabte, de 10.30 a 14 i de 15.30 a 17 h, al teatre comarcal, audicions de fi de curs de l’Àtic Taller Musical. A les 19 h, a la plaça de la Catedral, concert de l’orquestra de corda, de la banda i la big band de l’Escola Municipal de Música Joan Roure. Diumenge, a les 14 h, a la sala polivalent, 42a Festa homenatge a la gent gran del Solsonès, dins les activitats de la Setmana de la Gent Gran. Ho organitza: regidoria d’Afers Socials.

SÚRIA

Suriatrastos -Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.