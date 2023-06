Vila-seca - PortAventura ha estrenat aquest divendres 'Uncharted', la primera atracció amb llançaments laterals del món. Es tracta d'una muntanya russa immersiva i a les fosques que compta amb prop de 700 metres de recorregut i més de dotze metres d'alçada. L'interior de la cova, on passa l'acció, està ambientada en la pel·lícula del videojoc que porta el mateix nom i que està protagonitzada per Tom Holland i Mark Wahlberg. El director general de PortAventura, David García, ha destacat que el "concepte és totalment nou", en què l'usuari s'endinsarà en la història durant una hora. García ha destacat que 'Uncharted' era l'atracció "coberta" que li mancava al parc i no descarta noves construccions similars en un futur si la rebuda del públic és bona.

Prop de 200 empresaris, periodistes i influencers han estat els primers en pujar a la nova atracció immersiva de PortAventura. Entre ells, el tiktoker Toni Villaró qui ha valorat molt positivament l'experiència i ha assegurat "que ha superat les seves expectatives", sobretot, pel que fa a la tematització. L'opinió també ha estat compartida per altres usuaris com el londinenc Ben Mills, qui considera que "no hi ha cap atracció similar a prop". La muntanya russa es troba dins un edifici de 4.800 metres quadrats de superfície i una alçada de setze metres, visible des de diferents punts de la zona del "Far West". De fet, el director de PortAventura ha destacat que 'Uncharted' esdevindrà el nou 'skyline' del parc d'atraccions. La companyia espera que el nou equipament, de 25 milions d'euros d'inversió, els ajudi a posicionar-se com una destinació única al món, superar el rècord de visites aquest 2023 i arribar a un major nombre de mercats internacionals, gràcies també a l'acord amb Sony Pictures Entertainment. Per la seva banda, el responsable de desenvolupament de PortAventura, Luis Valencia, ha destacat les característiques sensorials, audiovisuals i dimensionals de la nova atracció. Assegura que amb aquest conjunt de paràmetres "poden accentuar moments" claus de l'aventura i així "multiplicar les sensacions que puguin experimentar els clients".