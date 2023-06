La tradició catalana celebra la vigília de Sant Joan amb coca, cava, foguera, balls, coets i petards. Trobar un bon lloc per sopar, buscar un lloc on poder tirar coets i petards de forma segura o buscar un espai on veure una bona foguera és, la gran majoria de vegades, el que més costa.

Així doncs, us portem diverses propostes manresanes perquè pugueu gaudir d'una revetlla màgica amb uns plans que de segur us encantaran: La flama del Canigó es rebrà a les 17 h a la Muralla de Sant Domènec, es portarà fins a la plana de l'Om on es duran a terme diverses activitats com danses i cançons i, al voltant de les 20 h serà portada a la plaça Major per tal de donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan.

La festa, sense petards, comptarà amb l'espectacle musical per a públic familiar 'La Gran Festa' de la companyia Els Salats (bateria, baix, guitarra elèctrica i cantant) que oferiran una hora de danses per a totes les edats, fent ballar al ritme de cançons que segurament mai no hauran escoltat abans. Un espectacle amb molta canya i molt d'humor, ideal per a tota la família. Quan es faci fosc, s'encendrà la foguera i a continuació es podrà continuar gaudint una estona més de música i danses. Cap a la fi de la revetlla amb petards? Més opcions Si el que busques és un espai per ballar, prendre coca i/o sopar, hi ha un munt de llocs que celebren aquesta nit tan màgica. Diversos restaurants i sales de festa ofereixen propostes molt interessants. Torre Lluvià, a 5 minuts de Manresa, us portarà una nit on podreu gaudir de la revetlla de Sant Joan mentre escolteu música dels anys 70, 80 i 90. A més a més, podràs menjar el teu tall de coca, però és important reservar taula amb anterioritat.

A la plaça de Josep Lluís Sert, al voltant de les 21 h, es farà una encesa de bengales per representar el foc de Sant Joan i hi haurà coca i xocolata per a tots els assistents. Sabies que no és la nit més curta de l'any? Sempre hem escoltat que la nit de la revetlla de Sant Joan és la més curta de l'any, doncs no és així. La nit més curta de l'any és la nit del 21 de juny i la del 23 de juny dura uns segons més. Consells preventius per la revetlla de Sant Joan Recorda, prevenció i conscienciació a l'hora de tirar petards o coets. Els menors d'edat sempre han d'anar acompanyats d'un adult i tirar els petards seguint les instruccions del fabricant. Malauradament, cada any hi ha accidents que es podrien evitar si prenem consciència de la problemàtica que pot portar com accidents domèstics, danys materials o malestar animal. Sant Joan i gossos: com evitar que s'espantin amb els petards? Les zones per llançar petards i coets i per a fer fogueres han d'estar apartades dels edificis per tal d'evitar danys materials o físics. En cas dels correfocs s'han de seguir les mesures que dicten els organitzadors.