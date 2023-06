Sens dubte, el 23 de juny, la revetlla de Sant Joan, és una de les dates més esperades del calendari. A les comarques de la regió central, la majoria de municipis celebren aquesta festivitat amb diversos actes.

MANRESA

Voilà! a la Lluvià - A les 21 h, a l’exterior de la Torre Lluvià, revetlla de Sant Joan amb Boîte Lennon (música dels 70, 80 i 90). Entrades: 15 euros. A la venda a www.voila.cat. Dissabte, a les 21 h, a l’exterior de la Torre Lluvià, concert especial Sant Joan a càrrec de Damià Olivella (blues, soul i noves composicions). Entrades: 15 euros. A la venda a www.voila.cat. Diumenge, a les 20 h, a l’exterior de la Torre Lluvià, proposta amb D.O. Bages: obra musical Efím3rs, sobre homosexualitat, adolescència i relacions, amb Ferran Soler, Ran Valdivia i Arnau Ferrer de la companyia Nyx Artem. Entrada amb taquilla inversa. Més informació a www.voila.cat. Dissabte i diumenge hi haurà també un espai per al tarot evolutiu de Xènia Sender. L’espai de música i gastronomia a l’aire lliure obre de dijous a diumenge, de 19 a 00 h.

Revetlla de la Seu -De 20 a 23 h, Iska. De 23 a 01 h, Hey! Pachucos. A partir de les 01 h, Legoteque. Tapes i entrepans a càrrec de Les Quetes. Organització: El Sielu.

Flama del Canigó -A les 17 h, rebuda de la Flama a la punt del Passeig (davant del Conservatori) i trasllat a la Plana de l’Om. A les 17.30 h, a la Plana de l’Om, danses d’arreu dels Països Catalans a càrrec de Tradiball Endansa i acompanyament musical del grup Giravolt. A les 18.30 h, a la Plana de l’Om, cant coral amb el Taller de cançons de l’Ajuntament de Manresa. A les 19.15 h, pujada de la Flama fins a al plaça Major, amb músics de carrer. A les 19.30 h, encesa del peveter, lectura del missatge a càrrec de Montserrat Vives Jorba i interpretació coral de Muntanyes del Canigó a càrrec de la coral Refilets. A les 20 h, revetlla infantil sense petards a càrrec d’Imagina’t. Actes coordinats per Òmnium Bages-Moianès.

24a Revetlla infantil sense petards - A les 20 h, a la plaça Major, amb l’espectacle musical per a públic familiar La gran Festa de la companyia Els Salats. En fer-se fosc, encesa de la foguera i una estona més de música i danses. Organització: Ajuntament de Manresa i Imagina’t.

Festa de Sant Joan a Cal Gravat -A les 21 h, a la plaça Josep Lluís Sert, encesa de bengales i repartiment de coca i xocolata. Revetlla sense petards. Dissabte, a les 22 h, a la pista poliesportiva, disco pop rock a càrrec d’Agència Artística 2000. Diumenge, a els 19 h, a la pista poliesportiva, festa de confeti a càrrec de Jordi Callau. Organització: Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent.

CALAF

Revetlla de Sant Joan -A les 18 h, a la plaça dels Arbres, sorteig de la campanya compra i descobreix Catalunya. Seguidament, coca amb xocolata per als assistents. Entre 18.30 i 19 h, arribada de la Flama del Canigó amb els ciclistes de Bike Calaf, lectura del manifest i entrega de la Flama a les fogueres inscrites. Seguidament, cercavila amb el Cucarell i tabals fins al carrer Mestre Manel Giralt. A les 21 h, al carrer Mestre Manel Giralt, sopar dels Diables Alta Segarra. Preu: 12 euros, anticipat; i 15 euros, a la barra. A la vande al bar rosa i La Vedella. A les 23.30 h, correfoc des de la plaça dels Arbres fins al carrer Mentre Manel Giralt. A les 0 h, bingo musical. A les 01 h, nit de DJ’s..

CARDONA

Arribada de la Flama del Canigó - A les 20.30 h, a la plaça de la Fira. Lectura del manifest i coca i xocolata.

CASTELLBELL I EL VILAR

Revetlla de Sant Joan -A les 21.30 h, a l’aparcament de la Bauma, sopar a la fresca. Preu: 10 euros. Venda de tiquets a l’estanc Cal Misto de la Bauma i a l’OAC de l’ajuntament. A les 23.45 h, espectacle de foc i encesa de la foguera a càrrec dels Diables els Resistents. Hi haurà ball disco amb DJ Ros fins a les 3.30 h. Organització: Ajuntament de Castellbell i el Vilar.

IGUALADA

Arribada de la Flama del Canigó -A les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, serà portada en relleus per atletes i escolars igualadins. Actuarà la coral Xalest, s’encendrà el peveter, es llegirà el manifest i les Moixiganguers d’Igualada aixecaran un pilar. A continuació la Flama anirà cap al monestir de Montserrat portada amb relleus pel Club Atlètic Igualada. Organització: Associació La flama del Canigó amb la col·laboració de l‘Ajuntament.

Revetlles de Sant Joan - A partir de les 20 h, revetlla al Casal Popular d’Igualada, el Foment. Tothom es podrà fer el sopar al mig de la Rambla en uns foguerons. A partir de les 23 h, música a la Rambla. Cal reservar taula i cadira a casalpopularigd@gmail.com. A partir de les 21 h, revetlla del Barri de Xauxa. Tothom qui vulgui podrà adquirir el menjar i cuinar-se’l a la foguera al centre de la plaça de Caterineu. Hi haurà un Punt de Trobada de Música Tradicional. A partir de les 23 h, revetlla a la pista de l‘Ateneu Igualadí amb la Summer Party Band (banda de versions igualadina). Entrades: 10 euros.

Correfocs de Sant Joan - A les 21 h, correfoc petit amb els Petits Diables d’Igualada, Picapólvora i Petits Mal Llamp. A les 00 h, correfoc gran amb els Diables d’Igualada, Dracs i Víbries d’Igualada i Mal Llamp d’Igualada. Recorreguts: des de la plaça de Sant Miquel a la plaça de l’Ajuntament.

LLÍVIA

La Flama del Canigó - A les 9.30 h, a la plaça Major, taller de corones per a infants. A les 10 h, a la plaça Major, arribada de la flama, lectura del manifest i esmorzar, amb la col·laboració de Petit Quixal, Làctics Llívia i Ajuntament. Organització: Comissió d’Entitats de la Flama del Canigó de Cerdanya.

Revetlla de Sant Joan -A les 21 h, a la plaça de l’Alcalde Maranges (plaça Mercat), sopar popular. Preu: 12 euros; i 8 euros a partir de 6 anys. Places limitades. Cal comprar el tiquet a l’oficina del Museu de Llívia. Tel. 972 89 63 13. Coca i moscatell i encesa de la foguera. A les 23 h, ball amb trio Solistes.

NAVÀS

5è Canvi d’estelada i revetlla de Sant joan - De 18 a 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, taller de sardanes. De 19 a 21 h, cercavila fins al turó del Lledó amb diferents entitats culturals del poble, acompanyades per la Xaranga Màgic. De 21 a 22 h, encesa de la foguera amb la Flama del Canigó i ballada de sardanes. A les 22 h, sopar popular. Preu: 8 euros. Els tiquets es poden reservar per Instagram i per Tickètic. A les 22 h, concert de ball folk a càrrec de la Berguedana de Folklore Total. A les 23. 30 h, concert de rock bailongo amb The Fridge Boys. A les 01 h, sessió de PD Women of the Ghetto (rocksteady, skinhead reggae, ska, northen soul). Organització: Ateneu Popular La Feixa.

SANTPEDOR

Revetlla de Sant Joan -A les 18.30 h, sortida de caminants de Castellnou de Bages, amb el Centre Excursionista 2x2. A les 19.30 h, pas estimat a cal Flaquer. A les 20 h, pas estimat a Mas Pinyot. A les 20.45 h, trobada de la bandera al camí de Burgaroles. A les 21 h, arribada de la Flama del Canigó a la plaça Gran, amb la cultura popular de Santpedor. A les 21.30 h, revetlla, servei de bar i entrepans. Concert de Miops i Dj Wateke.

SÚRIA

Nit de Sant Joan - A les 18 h, davant de la Casa de la Vila, activitats infantils amb jocs de fusta, a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros. A les 20 h, arribada de la Flama del Canigó a la Casa de la Vila, amb la participació dels Escaldats i altres esportistes locals. Tot seguit, també al davant de la Casa de la Vila, lectura del manifest, actuació de les entitats: Ball de Cascavells del Tro Gros, Geganters del Gorg de l’Olla, Ball dels Capgrossos de Sant Joan i actuació de la colla castellera Salats. Acompanyament musical a càrrec de la Cobla Súria i ballada de sardanes. Organització: Ajuntament de Súria i Trabucaires del Tro Gros.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Festa major de la Rosaleda - A les 21 h, sopar de revetlla. a les 23 h, castell de focs. A continuació, ball de revetlla amb discoteca mòbil. Servei de bar tota la nit. Dissabte, a les 18.30 h, exhibició de patinatge (CEFAR). A les 19.15 h, actuació de l’esbart Som Riu d’Or. A les 20 h, cercavila dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages i de l’associació Joves Geganters de Manresa. A les 21.30 h, sopar de germanor i sorteig. A continuació, DJ i servei de bar. Diumenge, a les 12 h, vermut popular. A les 17 h, jocs infantils tradicionals. En acabar, berenar infantil.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Festa major - A les 18 h, a Cal Gallifa, sardanes amb la Cobla Montgrins. Cap a les 19.45 h, abans de començar el concert, a la plaça Major, pregó de festa major. A les 20 h, a la plaça Major, concert de tarda amb l’orquestra Montgrins. A les 21.30 h, en acabar el concert, rebuda de la Flama del Canigó i encesa de les torxes de les entitats de Sant Joan de Vilatorrada, cercavila fins arribar al solar on habitualment s’encenia la foguera (davant la plaça de la Solidaritat), lectura del manifest i coca i mistela (cap a les 22 h). Organització: Sant Joan de Vilatorrada Decideix i Assemblea Territorial de Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella.De 18 a 20 h, al pati de la Ludoteca, La prèvia de Vilatorrats amb Dj Jake Mate!. Organització: Club d’Escacs Sant Joan. De 20.30 a 22 h, al pati de la Ludoteca, botifarrada popular. Organització: Club d’Escacs Sant Joan. A les 22 h, des del carrer Vilaseca (pati de la Ludoteca), Cercatasques amb la xaranga Ho peta! A les 00 h, a la plaça Major, ball de revetlla amb l’orquestra Montgrins. A les 00 h, al passeig del Riu, concert del grup de versions La Tropical Versions. A les 02 h, DJ Pundawakers. A les 04 h, DJ Gam. A les 06 h, cercavila de matinades: La grallada de Sant Joan, que acabarà a la plaça de la Pau. Organització: regidoria de Joventut. Dissabte, a les 17 h, al pavelló, Vilatorrats League. Més informació: @espaijovesantju. A les 19.30 h, a la plaça Major, concert de tarda a càrrec de l’orquestra Swing Latino. A les 21 h, a la pista poliesportiva coberta, sopar popular de colles. Més informació: @espaijovesantju. Cap a les 22 h, quan es faci de nit, al parc Catalunya, a la zona de la gespa, espectacle La bona gent de Sant Joan de Vilatorrada, amb Quim Masferrer. Cap a les 23.30 h, al parc Catalunya, a la zona de la gespa, piromusical. Cap a les 23.45 h, a la plaça Major, ball de nit amb l’orquestra Swing Latino. A les 00 h, al passeig del riu, concert del grup bagenc Mater (pop-rock). A les 02 h, concert de Pirat’s Sound Sistema. A les 03.30 h, DJ Xavi Lavado. Organització: regidoria de Joventut. Diumenge, a partir de les 9.30 h, a la sala de cultura Cal Gallifa, torneig d’escacs de festa major: torneig de ràpides i torneig sub14. Organització: Club d’Escacs Sant Joan. De 18 a 22 h, a l’era del Mas Sant Joan (exterior de l’Escola Municipal de música), Brunch electrònic a càrrec d’Isi Souls. Organització: Vilatorrats Grup. A les 20 h, a la plaça Major, acte de cultura popular participatiu: La màgia de la festa, amb les entitats culturals del municipi. A les 22 h, al carrer Vilaseca, davant de Cal Gallifa, mostra de correfoc amb Xàldiga. uExposicions: al casal Cívic i Comunitari (paseig Galliga, 8), exposició d’activitats manuals i artístiques. Avui, dimarts i dimecres, d’11 a 13 i de 18 a 20 h. A cal Gallifa, exposició del concurs de pintura ràpida. Dissabte i diumenge, d’11 a 14 h. Dissabte, a les 13 h, lliurament de premis.

PRATS DE LLUÇANÈS

Festes de Sant Joan i els Elois - Revetlla de Sant Joan. a les 7.30 h, davant de Cal Bach, sortida amb bici cap al Coll d‘Ares per recollir la Flama del Canigó. A les 10.30 h, a Coll d‘Ares, recollida de la Flama del Canigó. A les 15.30 h, a l’Hostal del Vilar, inici del repartiment de la Flama del Canigó al Lluçanès. A les 19.15 h, al trencant de Serra-seca, arribada de la Flama del Canigó. Seguidament, Bicibús amb la Flama del Canigó. A les 19.30 h, a la plaça Nova, rebuda de la Flama del Canigó, lectura del manifest de la Diada Nacional dels Països Catalans i encesa del peveter. A les 19.45 h, al balcó de l’Ajuntament Vell, encesa del Petardàs infantil a càrrec dels guanyadors del 36è Concurs de Cartells de les Festes de Sant Joan i els Elois. Tot seguit, cercavila infantil amenitzada per la Txaranga Tximiletak. A les 23 h, als jardins de la Farmàcia Vella, ball de revetlla amb l’orquestra Dolce Vita. Seguidament, nit de versions amb La Banda del Coche Rojo. En acabar, a la sala polivalent, Espai Jove. Dissabte, de 8 a 10.30 h, al passeig del Lluçanès, inscripcions per al 45è Cros de Sant Joan. A les 10 h, inici del cros, amb una distància de 6 km aproximadament. Inscripcions: 5 euros. Limitades a 150 participants. El cros infantil (fins a 13 anys) és gratuït i també cal fer inscripció. Col·labora: Set de córrer. A les 19 h, als jardins de la Farmàcia Vella, concert a càrrec de la Cobla Orquestra Montgrins. A les 22 h, al balcó de l’Ajuntament Vell, encesa del Petardàs. Organització: I aquesta set!. A les 22.30 h, davant de Cal Camps i Cal Tià, concentració de traginers, carreters, cavalls, mules, ases, carruatges, músics i poble. A continuació, tradicional Marxa de les Torxes, acompanyada pel Grup Orquestral de Prats i la Txaranga Tximeletak. Tot seguit, a la plaça Vella i a la plaça Nova, ballada del Contrapàs. Seguidament, traca final i continuació de la cercavila amb la Txaranga Tximeletak fins a la plaça de la Roca Xica. A continuació, castell de focs a càrrec de Pirotècnia Estalella. A les 00.30 h, als jardins de la Famàcia Vella, ball amb l’Orquestra Montgrins. A la mitja part, elecció de la pubilla, les dames d’honor, l’hereu i els fadrins de Prats de Lluçanès 2023. En acabar a la sala polivalent, Espai Jove. Diumenge, Els Elois. A les 9 h, al polígon industrial de Les Saleres, trobada de carros, cavalls, mules i ases. Seguidament, esmorzar de carreters. En acabar, pels carrers del poble, recorregut de carros, cavalls, mules i ases. Organització: Carreters del Lluçanès. A les 11 h, a l’església parroquial, missa en honor al sant. Seguidament, a la pista, al passeig del Lluçanès, tast de coca beneïda i barreja. A les 12.30 h, davant de Cal Camps i Cal Tià, concentració de traginers, carreters, cavalls, mules, ases, carruatges, músics i poble. A continuació, inici de la passada acompanyada pel Grup Orquestral de Prats i la Txaranga Tximiletak. A la plaça Vella i la plaça Nova, ballada del Contrapàs. A les 17 h, a la plaça Nova, concentració dels animals que correran a les curses, benedicció dels que hi participen, inscripcions i lliurament de dorsals. Tot seguit, sortida en grup cap a l’inici de la cursa i cap a Sant Sebastià. A les 18 h, al camí de l’ermita de Sant Sebastià, cursa dels Elois: ases, mules i cavalls. Organització: Grup Curses dels Elois. En acabar, a la plaça Nova, repartiment de premis de les curses i del concurs escolar de cartells de Sant Joan i Els Elois 2023. A les 19.30 h, al passeig del Lluçanès, sardanes amb la Cobla Principal de Berga. En cas de pluja, al pavelló. Dilluns, a les 11 h, als jardins de Cal Bach, espectacle musical d’animació Zum de La Tresca i la Verdesca. En cas de pluja, al pavelló. A les 19 h, als jardins de la Farmàcia Vella, espectacle de clown, circ i humor gestual L’actitud, de la companyia Jam. En cas de pluja, al pavelló.