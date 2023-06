Cada estiu, a Barcelona, a banda de la platja, els concerts i els festivals també pots gaudir d'un dels festivals de teatre més innovador, refrescant i complet de tots els que es poden veure: és el Grec, amb opcions per a gairebé tots els gustos i amb un segell de qualitat garantit. Perquè no et perdis res important, repassem quines són les principals obres que pots veure aquest estiu 2023.

El Grec com a tal es divideix en dos: el festival Grec, amb sessions úniques i estrenes d'obres a les sales del Grec de Montjuïc; i el Grec ciutat, que se celebra a sales de l'àrea metropoitana durant més dies.

Lamentablement, alguns dels espectacles que encapçalen el Grec, com The Pulse, Damien Jalet & Kohei Nawa o Altsasu, ja han esgotat les entrades.

Però encara en queden per a un altre dels plats forts, 'Las confesiones', obra d'Alexander Zeldin, que es basa en la vida de la mare del dramaturg, tant a nivell amorós com la seva arribada a una ciutat de Londres de principis del segle XX que serveix com a retrat de una època a la ciutat. Es pot veure entre el 2 i el 4 de juliol al teatre Grec.

L'absolu, una obra de circ d'allò més acrobàtica i trencadora, es pot gaudir a la plaça Margarida Xirgu del 5 al 9 i del 12 al 16 de juliol.

Al Teatre Lliure de Montjuïc també es pot gaudir de la darrera obra de l'equip d'avantguarda Sr. Serrano, que ja ha fet obres sobre migracions, la bombolla immobiliària, la mort de Bin Laden i altres temes, sempre polítics i socials. La darrera, Una isla, és una obra que aborda tota la complexitat de la Intel·ligència Artificial.

Grec Ciutat: programa i actuacions

Al Grec Ciutat, podem assistir a l'espectacle d'un dels personatges que més ha fet parlar en les últimes setmanes a Catalunya. És la poetessa i dramaturga Juana Dolores, després d'insultar el candidat a alcalde i guanyador de les eleccions Xavier Trias a TV3. És una escriptora que viu de la provocació i que fa de la reivindicació política una gran part de la seva aposta estètica. "Massa diva per a un moviment assembleari" era el nom d'un dels seus darrers espectacles i bon resum de la seva proposta.

Guanyadora el 2020 del premi Amadeu Oller de poesia, acaba de publicar el seu segon poemari 'I si una nació desfilant per una catifa vermella: rèquiem català', i arriba al Grec amb la seva obra 'Hit me if i'm pretty o la princesa moderna ', un nou al·legat ple de política on el desig i el feminisme juguen un paper central. El podeu veure a l'Antic Teatre del 6 de juliol al 6 d'agost, de dijous a diumenge.

Altres obres com Bèsties, a la Sala Muriel, o Laly Simon, de Sergi Belbel i protagonitzada per Emma Vilarasau al teatre Romea, són opcions més que interessants del Grec Ciutat.