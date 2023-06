Museus, monuments i jaciments de la Generalitat ofereixen un centenar d'activitats per a tots els públics aquest estiu, com ha informat el Departament de Cultura. Entre les propostes hi ha grans festivals com el de Savall a Santes Creus, la Schubertíada a Vilabertran, La Pedra Parla a Vallbona de les Monges o el Portalblau a Empúries, entre altres. L’oferta familiar inclou les consolidades visites teatralitzades, jocs d’escapada, tallers per a infants i el gran esdeveniment d’estiu, Familiaria a Empúries.

El programa inclou activitats adreçades a tots els públics, les quals tenen per objectiu fer que, tant el turisme local com internacional tingui accés al patrimoni cultural català i conegui i descobreixi la seva riquesa d’una manera lúdica i diferent. Entre els festivals i concerts d’estiu, destaquen tres cites. La primera és a les comarques de Tarragona: el Festival Jordi Savall, que celebra enguany la seva tercera edició. Aquest festival de música antiga, dirigit pel reconegut intèrpret i director anoienc, té lloc els mesos de juliol i agost a diferents espais patrimonials que formen part de la Ruta del Cister. De l’11 al 15 d’agost es podrà gaudir d’11 concerts al Reial Monestir de Santes Creus. Tampoc faltaran els clàssics de l’estiu empordanès com la Schubertíada a la Canònica de Vilabertran, que començarà el 16 d’agost amb la soprano Erika Baikoff i Kunal Lahiry al piano; el Festival Portablau a Empúries o el festival de música clàssica a Sant Pere de Rodes. El concert inaugural d’aquest últim tindrà lloc el 15 d’agost amb Galilea, a càrrec de la Coral Càrmina i del pianista Emili Blasco, sota la direcció de Daniel Mestre. A les terres de Lleida destaca La Pedra Parla, un cicle de concerts de petit format, eclèctic i d’altíssima qualitat artística, ja consolidat, que omplirà de música el Reial Monestir de Santa Maria de Vallbona. Els assistents podran gaudir de l’obra d’estrena de la compositora Helena Cánovas ‘Tres obres de joventut’. Hi actuarà també el reconegut organista Juan de la Rubia. Entre altres propostes musicals, torna també el cicle de concerts que acull el Conjunt monumental de Centcelles, a Constantí i les Nits d’Estiu del Museu d’Història de Catalunya, amb un passeig musical per veus joves de la Mediterrània. Visites guiades i passejades L’oferta de visites guiades i passejades engloba propostes de visites temàtiques, intergeneracionals i altres que combinen el patrimoni monumental i el natural. Aquest estiu destaquen com a novetat les Rutes per la Barcelona Trans del Museu d’Història de Catalunya. A les comarques de Girona el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) torna a programar com cada estiu la ‘Ruta Josep Pla’ a la ciutat ibèrica d’Ullastret o la passejada ‘Girona monàstica’ que permet conèixer els monestirs de Sant Pere de Galligants i Sant Daniel. Al Priorat, es podrà participar de la visita ‘La cuina cartoixana: la cuina blanca i el dejuni’ a la Cartoixa d’Escaladei. A l’Alt Penedès, el MAC ha programat a la ciutat d’Olèrdola la ruta de 5 km ‘Olèrdola, una muntanya d’històries’ per descobrir les construccions de pedra seca o les restes arqueològiques de les tombes amb forma humana medievals. Pel que fa l’oferta familiar, destaquen les visites teatralitzades i els jocs en família, com el Visitescape a l’exposició Naufragis del MAC Barcelona, l’’Scape Room’ a la Canònica de Vilabertran o ‘L’enigma del museu’, un joc d’escapada urbà organitzat pel Museu d’Art de Girona. El MNAT proposa la visita teatralitzada ‘Caius i Faustina et conviden a la seva vil·la’ per descobrir en familia la Vil·la romana dels Munts. Com a novetat als monuments, destaca el joc de pistes ‘La relíquia del monestir’, al Reial Monestir de Santes Creus, o les visites teatralitzades ‘Frederica Dalmau, la primera “influencer” de la història’ al Monestir de Sant Pere de Rodes i ‘El castell de Miravet, l'últim bastió dels templers catalans’. El MAC Ullastret estrena aquesta temporada la nova visita teatralitzada ‘Adéu Indika’. El MNACTEC organitza la sisena edició del cicle de cinema a la fresca al pati del museu durant el juliol, amb tres pel·lícules de ciència-ficció. El divendres 14 de juliol projectarà al guanyadora de l’Oscar a millor pel·lícula ‘Tot a la vegada a tot arreu’. Gastronomia La gastronomia també té lloc en la programació d’estiu amb el retorn, després de tres anys, del Mercat de Santa Teca al Castell Monestir d’Escornalbou. La cita tindrà lloc els dies 29 i 30 de juliol i obrirà de nou les portes a la visita al monument. Un dels altres destacats de l’estiu al Camp de Tarragona és l’espectacle enològic dels ‘Divendres DiVins’ a la Cartoixa d’Escaladei, que organitza cada estiu els Serveis Territorials de Cultura a Tarragona. Aquest espectacle forma part d’un cicle més ampli que enguany fa un homenatge a l’arquitecte Cèsar Martinell a través d’actuacions de grups locals i tasts de vins a càrrec de set Denominacions d’Origen.