Els millors plans per fer aquest cap de setmana a la regió central

BERGA

Festa de Sant Pere de Madrona -Dissabte, a les 11 h, missa en honor a Sant Pere i cantada de goigs. En acabar, repartiment de rams d’espígol i les claus de Sant Pere.

CALLÚS

Festa major -Divendres, a les 19.30 h, repicada de campanes. A les 19.30 h, a la plaça Major, inauguració de l’exposició de dibuixos infantils per al programa de festa major, a càrrec dels alumnes de l’escola Joventut. A les 20 h, pregó de festa Majora càrrec del Tinet del Manxons i la Maria de Viladelleva. A les 21 h, sopar per restauradors de Callús, amb la col·laboració de la Colla Gegantera de Callús. Amenitzat pel grup Ja Veus. A les 23 h, música amb DJ Xavier Zorrilla. Dissabte, d’11 a 13 h, a l’escola Joventut, exposició talles de fusta a càrrec de l’escola de talla de Santpedor. a les 10 h, a la plaça Dr. Vers, Bicikids a càrrec del Club Excursionista de Callús. D’11 a 14 h, a la plaça Major, espectacle Jocs infantils gegants, a càrrec de Raúl Rodríguez. A les 13.30 h, a la plaça Major, concurs de Titius i fideuà popular. Preu: 12 euros, i 8 euros menú infantil. A les 17 h, a la plaça Dr. Vers (davant del CAP), El joc de l’amnèsic. A les 19 h, petita cercavila de gegants a càrrec de la Colla Gegantera de Callús. A les 21 h, a la plaça de l’Església, Correpintxos. Organització: grup de Caramelles Grans. A les 23 h, txupinasso i cercatasques amb la xaranga Entrompats Band de Berga. A les 00 h, a la plaça Major, concert de Rocktàmbuls (versions). A les 02.30 h, DJ Arzzett. Diumenge, de 12 a 14 i de 17 a 19 h, a l‘escola Joventut, exposició talles de fusta a càrrec de l’escola de talla de Santpedor. D’11 a 14 h, inflables a la piscina i cars ecològics a la plaça de la Pau. Entrada gratuïta amb el carnet de la piscina. Sense carnet, entrada a taquilla. A les 12 h, a l’església de Sant Sadurní, missa rociera en honor a càrrec del Coro Los Cavales. A les 17.30 h, al camp de futbol Andreu Lladó, partit de futbol: casades contra solteres. A les 21.30 h, sortida des de l’Esplai i final a la plaça Dr. Vers, correfoc infantil a càrrec del grup Xàldiga. A les 22.15 h, al pati de l’escola Joventut, castell de focs. A les 23 h, a la plaça Major, ball amb Doble Cara Group. Dilluns, a les 10 h, a la plaça Major, torneig d’escacs 3è Memorial Joan Badia. A les 12 h, al Casal de Jubilats, vermut de festa major per als socis. De 16.30 a 18.30 h, al Casal del Poble, tallers de manualitats infantils a càrrec de les artesanes del poble. Cal apuntar-se a La Botigueta. A les 19 h, al passeig Anselm Clavé, sardanes amb la Cobla Súria. A les 21 h, a la plaça Major, sopar popular a càrrec de Cal Magre, amb la col·laboració de la Comissió de Reis. Preu: 16 euros; i 12 euros menú menors de 12 anys. A les 22 h, cantada d’havaneres a càrrec del grup Barcarola. A la mitja part, rom cremat per a tothom.

CASSERRES

BdeGust -Dissabte, de 17 a 00 h, a la Font del Balç, tocant a Gironella, 15a mostra gastronòmica i vitivinícola, amb el xef Diago Alías de Ca l’Amador, entre viticultors, cerveser i artesans elaboradors. De 17 a 20 h, 10a trobada de plaques, amb la col·laboració dels Amics del Cava. De 17 a 21 h, tallers gratuïts BdegustMenuts, a càrrec de Miceli. De 18.30 a 21.30 h, sessió de DJ amb Frà9il. A les 22 h, concert amb Afrorítmics. Organització: Associació Cultural de la Font del Balç.

IGUALADA

Assaig obert dels Moixiganguers -Divendres, a les 21 h, a la plaça de l’Ajuntament. Obert a tothom.

Festa del barri del Poble Sec -Dissabte, a partir de les 19 h, a la pista del Garcia Fossas, visita guiada, sorteig de lots de regals, sopar a la fresca i ball de nit amb l’orquestra Som-hi Band. Preu: 20 euros, i 10 euros per als menors de 12 anys. Ho organitza: Associació Veïnal Poble Sec.

MANRESA

Festes de Sant Pere al barri de la Carretera de Santpedor -Divendres, a les 8.30 h, sortida del parc de Cant Font de la caminada de l’Aigua, guiada pel Parc de la Sèquia. A les 16 h, al gimnàs de l’Ateneu Les Bases, classe dirigida a l’aigua, per a totes les edats. Inscripcions: csantpedor@hotmail.com. Activitat gratuïta. A les 19 h, a la biblioteca de l’Ateneu Les Bases, tertúlia sobre el llibre Lilinne i les bombolles de sabó, de Jordi Estrada. Durant la tarda i el vespre, al parc de Can Font, servei de bar, entrepans i creps. A les 18.30 h, exhibició de ball amb Zuckos Company i taller de Tik Tok amb Nadine Romero. A les 20.15 h, vins de la DO Pla de Bages a Can Font i visita guiada a la masia. Preu: 6 euros. Inscripcions: www.parcdelasequi.cat. A les 21.30 h, concert The Beatles Tribute amb Rubbersoul. Entrada gratuïta. Aforament limitat. Dissabte, a les 11 h, visites guiades al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Activitat gratuïta. Matinal d’esports als patis de la Salle: bàsquet i futbol, obert a grups d’entre 10 i 16 anys. Cal fer inscripció. A les 12 h, al parc de Can Font, vermut-concert amb el duet Duònia (versions). Durant la tarda i el vespre, al parc de Can Font, servei de bar, entrepans i creps. A les 18 h, xocolatada i concurs Súper Xef Xics. Cal portar un pastís i els tres primers tindran premi. Concursants de 8 a 12 anys. Animació de Margarita Antón, la Milagros el Forn Tito i un jurat especial. A les 18.30 h, espectacle a càrrec del Magic Pol. A les 19.30 h, festa infantil amb Ai Carai! A les 20.30 h, espectacle El cor en dansa, a càrrec del grup de dansa Cor de Catalunya. A les 22 h, ball amb el grup gran Premier. Diumenge, a les 11 h, visites guiades al Museu de Geologia Valentí Masachs. Activitat gratuïta. A les 9 i a les 12 h, a la parròquia de Sant Pere Apòstol, missa de cloenda de la festivitat de Sant Pere. En acabar la missa de les 12 h, concert de la coral La Pau, a càrrec dels participants de Cançons de Tot el Món, dirigits per Pep Torras. Clausura de l’exposició d’Eduard Serena i piscolabis final. Organització: Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor.

LA POBLA DE LILLET

La Pride de Lillet -Divendres, a les 18 h, vernissatge de l’exposició de cartells L’activisme LGTBI abans i després d’Stonewall, de Jordi Petit, a diferents comerços del poble. Al restaurant La Borda de Lillet benvinguda a càrrec de l’activista trans de km0 Patrícia Caballero. Dissabte, a partir de les 10 h, Un poble divers, fotocall durant tot el cap de setmana. A les 10.30 h, al pavelló, Escacs Llampec de la diversitat a càrrec del Club d’Escacs La Pobla. Inscripció: 3 euros. Hi haurà tauler gegant al carrer. D’11 a 12 h, cercavila amb gegants i capgrossos en diversitat. D’11 a 20 h, Fira d’El Nap, La Patata i Altres Tubércles, de temàtica LGTBI+ amb Punt Lila, roba, maquillatge, literatura, joguines sexuals... A les 12 h, pregó del col·lectiu LGTBI+. De 12 a 14 h, a la plaça Xesco Boix, vermutada.

PUIG-REIG

14a Festa dels Templers -Dissabte, a les 17 h, obertura de la taverna medieval. De 17 a 18 h, inici de la festa amb berenar medieval. a les 17 h, visita guiada a l’església romànica i al castell amb parada al campament medieval. A les 18 h, lluites de Templers. Visita guiada a l’església romànica i al castell amb parada al campament medieval. Espectacle infantil: El cavaller capgròs. A les 18. 30 h, Vestir a la dama i al cavaller. A les 19 h, lluites de Templers. Visita guiada a l’església romànica i al castell amb parada al campament medieval. a les 20 h, assalt al castell. A les 20.30 h, sopar a la taverna. Espectacle de màgia amb al Màgic Pol. Desfilada dels grups de recreació i a continuació El mestre d’armes. A les 21 h, espectacle de dansa amb les Zíngares de l’esbart manresà. Concert de música medieval a càrrec de l’orquestra de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig. De 22 a 23.30 h, ruta teatralitzada Mysterium a l’entorn del castell. Visites teatralitzades del món màgic, misteriós i desconegut a l’entorn del castell. A les 22.30 h, espectacle de batucada amb el grup Xàldiga. A les 23 h, concert de música folk i celta amb el duet Sal 150. A les 23.30 h, espectacle a la façana del castell i tradicional baixada de torxes. Domina Alba, la Dama Blanca i la casa del Temple de Puig-reig (foc, so, llum...) A continuació seguirà la música amb el duet Sal 150. Durant tota la tarda, de 17 a 21.30 h, àrea de jocs tradicionals i medievals, àrea de tir amb arc, àrea de campament medieval, taller infantil de fang, taller d’escriptura medieval, àrea de representacions, danses i entremesos i grups de recreació, remeieres, farses i romanços medievals. Diumenge, de 10 a 12 h, esmorzar a la taverna. A les 10 h, jocs gegants de fusta a càrrec de Ludiespai. D’11 a 13 h, àrea de jocs tradicionals i medievals i àrea de tir amb arc. A les 11 h, visita guiada a l’església romànica i al castell amb parada al campament medieval. A les 12 h, a l’església romànica, interpretació templera de les pintures murals de Puig-reig a càrrec de Xavi Carpi i Fernando Ezquerra. A les 12 h, lluites de templers. De 13 a 14 h, vermut de cloenda. 11è Concurs fotogràfic: reconegut per la Federació Catalana de Fotografia FCF i organitzat per CQUIEFoto i Templers de Puig-Reig. Més informació: www.federaciófotografia.cat/concursos.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Festa major -Divendres, a les 20 h, al Cobert de la Màquina de Batre, proclamació de la pubilla i l’hereu de Sant Fruitós. A les 20.30 h, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 21.30 h, a la pista del Bosquet, festa andalusa amb la Escuela de Baile Lourdes Jiménez. A les 22.30 h, concert de Quinto Carajillo. A les 23.45 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert jove amb Roba Estesa. De 01.15 a 03.30 h, DJ Arzzett. Dissabte, de 9 a 11 h, visites a espais desconeguts: campanar de l’església parroquial. reserves: www.santfruitos.cat. A les 19 h, al camp de futbol, partit de futbol de veterans 9è Memorial Miquel Martínez: FC Veterans Fruitosenc-FCV Pirinaica. a les 20 h, a la pista del Bosquet, ball en línia amb Set de Ball. A les 23.30 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert amb Coco. De 01.30 a 03.30 h, DJ Roger Jofre. Diumenge, a les 12 h, al Cobert de la Màquina de Batre, matinal de cultura popular amb danses tradicionals amb l’esbart Som Riu d’Or i ball dels gegants de Sant Fruitós de Bages. A les 13.30 h, vermut popular amenitzat pel Club de la Guitarra. A les 19 h, a la pista de l’escola Monsenyor Gibert, festival d’estiu del Gmnàs V2O, amb actuacions de dansa i gimnàstica. A les 19 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert amb l’orquestra Swing Latino. A les 22 h, ball amb l’orquestra Swing Latino. Exhibició de ball de l’escola Royal Dance. Dilluns, a les 19 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert Jazz Escriny, amb la coral Escriny i Odd Trio. A les 21 h, sopar de carmanyola. A les 21.45 h, presentació dels projectes guanyadors als pressupostos participatius 2023. A les 22 h, espectacle d’humor Locus Operandi, amb Toni Albà.

SANT JOAN DE VILATORRADA

43a Festa del barri Sector Llobet -Divendres, de 22 a 02 h, karaoke popular i DJ Gami. Dissabte, d’11.30 a 14 h, matinal de jocs infantils i juvenils. De 18 a 19 h, xocolatada popular. A partir de les 19.30 h, exhibició de gimnàstica i ball a càrrec del gimnàs Fitness Fenoy. De 22 a 02 h, ball amb l’orquestra Cristal. Diumenge, d’11.30 a 13 h, al camp de futbol del parc Llobet, partit de solters/es contra casats/des. De 18.30 a 21 h, botifarrada popular, exhibició de hip-hop i exhibició de ball dones i actuació de grup musical. uEls actes es duran a terme al parc Llobet. En cas de pluja, a la sala Cal Gallifa. Organització: Associació de Festes del Sector Llobet.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Prèvia de festa major -Divendres, a les 19.30 h, a la plaça Onze de Setembre, cercavila amb PikBé. A les 21.30 h, botifarrada popular. A les 23 h, concert amb MDA i Dj Rutxo.