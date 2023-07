34a Festa del Segar i el Batre -Dissabte, a les 20.30 h, sopar del segador. Diumenge, a les 8 h, missa a l’església. A les 9 h, inici de les tasques. A les 10 h, esmorzar del segador. A les 10.30 h, tallers infantils. A les 11 h, segar, batre i paller. A les 14 h, dinar popular. A les 18 h, concert amb V9-Band. 1r concurs d’Instagram i 2n Concurs de rams de flors de bosc amb espigues.

BERGA

Festa dels Cristòfols -Dissabte, a les 20 h, a les Sagramentàries de Berga (cruïlla entre els carrers Gran Via i Cervantes), missa en honor a Sant Cristòfol. Tot seguit, benedicció de vehicles amenitzada per la Cobla Pirineu. Organització: Fundació Montepio i Ajuntament de Berga.

CAL ROSAL

Festa major - Divendres, a les 17 h, al teatre, torneig de futbol 4x4 dins del teatre. Cal inscripció prèvia. De 5 a 11 anys. De 17 a 18.30 h, al bar del Centre, taller infantil Jocs, estiu i colors!, a càrrec de RD100 (www.fd100.cat). A les 19 h, a la plaça del Centre, festa de l’escuma. A les 22 h, a la plaça de l’Estació, concert de gala amb Cafè Trio. Taquilla inversa i sorteig d’un garrí. Dissabte, a les 10 h, a la zona de la piscina, ioga a càrrec de Laia Grifell. Activitat adaptable a diferents edats. A les 10 h, al Pla de l’Italià, 6a Festa de la Bicicleta. Recorregut per la Via Verda fins a Pedret. Modificable segons les edats. Arribada al camp de futbol. Avituallament i record per als participants. A les 12 h, a la zona de la piscina, vermut amb DJ Carlos. A càrrec de l’entitat AMIC de Cal Rosal. De 12 a 13 h, a la piscina, Mulla’t per l’esclerosi múltiple. A les 13 h, salt conjunt. A les 13 h, a la plaça de l’Estació, inauguració de l’exposició fotogràfica Veïnes de Cal Rosal, de Yamina Tarabi. Activitat en col·laboració amb el Konvent. A les 18 h, cercavila amb Correnotes Band. De 19 a 23 h, a la Porta del Comerç, Mercat de productors. Parades amb productes de proximitat i sopar de tapes de productors del Berguedà. Venda de tiquets al mateix mercat. Actuació musical a càrrec de Xavi i Ariadna. A partir de les 21 h, a la plaça de l’Estació, concerts: DJ Lopez, Zapatillas (grup de tribut a El canto del loco), Lalo Lopez Limited Orchestra, DJ Elsa Guerra i DJ Carlos Dutty. Organització: AMIC de Cal Rosal. A les 22.30 h, al teatre, espectacle Orpheus de la companyia Insectotròpics. Entrades: 10 euros. Reserves a konventreserva@gmail.com. En col·laboració amb el Konvent. Diumenge, a partir de les 9 h, a la zona del camp de futbol, 2n torneig de petanca. Cal inscripció prèvia. A les 11 h, al teatre, zumba amb la Janet. A partir de les 12 h, a la plaça del Centre, vermut musical amb Aquell Parell. A les 19 h, al teatre, concert de Lo Pau de Ponts. Entrades: 10 euros, i gratuït per als menors de 16 anys. Venda el mateix dia.

CALLÚS

Trobada de colles de gegants dels pobles del riu Cardener-10 anys de gegants a Callús -Dissabte, a les 17.30 h, a la plaça de l’Església, plantada de gegants amb les colles de l’Ametlla de Mar, Cardona, la Coromina, Manresa, Poble Nou de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sallent, Súria i Callús. A les 18 h, inici dels actes i bateig de la nova gegantona. A les 18.40 h, cercavila pels carrers del poble. A les 20 h, actes finals a la plaça del Doctor Vers. Organització: Colla Gegantera de Callús.

CARDONA

Festa del barri Major -Dissabte, engalanat del carrer i actes festius durant tot el dia.

La Nit dels Encants de la UBIC uDissabte, nit de gastronomia, música i productes UBIC. Organització: Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona. www.ubiccardona.com.

IGUALADA

European Ballon Festival -Divendres, a les 6.30 h, al Parc Central, plaça de Cal Font i plaça de l’Ajuntament, vol de ciutat. De 15 a 17 h, iglú de vent a Ingravita. A les 19.30 h, al parc Central, vol de tarda. A les 21.30 h, a la plaça de Cal Font, Iglú de vent: concert de la coral Xalest. A les 21.30 h, al Parc Central, concert de la venda igualadina de versions B-Back. A les 23 h, a la plaça de Cal Font, Iglú de vent: espectacle de la companyia de dansa contemporània Doce. Dissabte, a les 6.30h, al Parc Central, vol de matí. A les 16.15 h, a l’Escorxador, Iglú de vent: concert de la Coral Verdums. A les 17.30 h, a l’Escorxador, Iglú de vent: concert de la Coral Gatzara. A les 19.40 h, al Parc Central, vol de tarda. A les 22 h, al Parc Central, entrega de premis. A les 22.30h, al Parc Central, Night Glow i espectacle de drons. Encesa simultània de globus i espectacle de drons de l’empresa Flock Drone Art, patrocinat per Ultramàgic, que dibuixarà al cel una història en tres dimensions. L’espectacle gira entorn dels 40 anys d’història de l’empresa igualadina Ultramàgic i de la relació de la ciutat d’Igualada amb els globus. A les 23.30h, al Parc Central, concert de Triquell, que presentarà el seu àlbum de debut, Entre fluids. Emmarcat dins del Festival Anòlia. Diumenge, a les 6.30 h, al Parc Central, vol de matí (fora de competició).

Festa del Poble Sec -Diumenge, a les 18.30 h, a la pista del Garcia Fossas, ball de nit amb l’orquestra Som-hi Band. Gratuït. Hi haurà servei de bar. Organització: Associació Veïnal Poble Sec d’Igualada.

ISÒVOL

Festival cultural Camins dels Càtars -Dissabte, de 10 a 14 h, al centre medieval d’Olopte, fira de demostració d’oficis tradicionals, danses i músiques tradicionals del Pirineu i ambientació recordant el pas dels càtars per la Cerdanya. De 14.30 a 16.30 h, dinar a Olopte. A les 16.30 h, al nucli urbà d’Olopte, plantada d’un llorer en memòria del pas dels càtars per la Cerdanya. De 17 a 20 h, a local social del poble d’All, jornada cultural Camins dels Càtars per la Cerdanya, amb conferències i una taula rodona. De 22 a 23 h, a l’església romànica d’All, concert Cants de trobadors i pelegrins. Els camins dels càtars, la música i l’espiritualitat en l’època medieval, a càrrec de la soprano Olga Miracle, Joan Codina, instruments de vent i Daniel Buxeda, orgue portatiu. Diumenge, a les 9 h, sortida des del centre del poble d’All per fer una caminada pels camins dels càtars fins a Olopte. Es realitzarà una interpretació del paisatge històric dels camins dels càtars i una lectura de poesia. Durada prevista de 3 hores amb anada i tornada. Organització: Ilercavònia Terra Nostra.

MONISTROL DE MONTSERRAT

Festes del Carrer (Viserta, Manresa, Germans de la Salle i plaça del Bo-Bo) -Divendres, a les 18.30 h, des de la plaça de l’Era, passada d’inici de festes amb el gegant Quim i els Cabeçuts. A les 19 h, a la plaça del Bo-Bo, espectacle familiar Patim, Patam, Pat...uff!!!, a càrrec de l’Invisible titelles. A les 20 h, a l’església parroquial, presentació dels Gegants Vells restaurats i passada. Dissabte, a les 10 h, a la sala Joan Carles Amat, matí de ping-pong a càrrec de l’associació Monistrol Tennis Taula. A les 12 h, repic de campanes. A les 17.45 h, a la plaça dels Gegants, inici dels jocs infantils. En acabar, entrega de les làmines del concurs de dibuix ràpid infantil. A les 21.30 h, a la plaça dels Gegants, sardinada popular. Tiquets: 3 euros. A la venda al mateix lloc. A les 22.30 h, a la plaça dels Gegants, actuació de la vedet Karla Show i ball de vetlla amb el duet Solistes. Diumenge, a les 9 h, a la plaça de Julià Fuchs, xocolatada popular. A les 10 h, des de la plaça de l’Era, passada dels gegants, cabeçuts, bou, quatrers i veïnat, acompanyats d’orquestra. A les 11 h, a l’església parroquial, solemne ofici i benedicció dels pans beneïts. Seguidament, ball dels gegants i cabeçuts, passada fins a la plaça de la Cabanya i Ball de Quatrers. A les 18 h, des de la plaça de l’Era, passada de gegants, cabeçuts, bou i veïnat, acompanyats d’orquestra i els convidats d’honor, els gegants i nans de Manresa. A les 19.15 h, a l’església parroquial, acció de gràcies, ball dels gegants i cabeçuts i ofrena del ram de la geganta jove. A les 20.30 h, a la plaça dels Gegants, la imatgeria s’acomiadarà amb una ballada i l’encesa d’una traca. Seguidament, concert de gòspel amb el Cor Harmonis. Organització: Associació de veïns A.F.U.M i Gegants de Viserta.

NAVARCLES

83a Festa de Sant Cristòfol-Diumenge, a les 10 h, a l’església de Santa Maria, missa en honor a Sant Cristòfol, patró dels xofers i protector dels viatgers. A les 10.45 h, concentració de vehicles al carrer Monestir. A les 11, benedicció de vehicles i conductors a la plaça de la Vila. Organització: Amics del Motor de Navarcles i confraria de Sant Cristòfol, amb el suport del Montepio de Conductors.

PUIGCERDÀ

Setmana Cultural del Roser -Divendres, a les 11.30 h, al Bibliollac de Parc Schierbeck, Bestieses i animalades, contacontes a càrrec de Pati de Contes. A les 19 h, a la sala Pilar Prim de la biblioteca Comtat de Cerdanya, presentació del llibre Cerdanya camins de natura, de Núria Boltà. Presentarà l’acte Carles Llonch, guia de mitja muntanya. A les 21.30 h, al teatre municipal del Casino Ceretà, concert del cor jove A4 Cors (pop, rock i de cinema). Entrada lliure amb taquilla inversa. Dissabte, durant tot el dia, al passeig 10 d’Abril, fira de pintors. A les 17 h, als jardins del Museu Cerdà, Tarda de la Cultura: lliurament del premi Roser de Puigcerdà, aperitiu per als assistents i música en viu. A les 20 h, al teatre municipal del Casino Ceretà, 12è FeMAP amb concert de la soprano Marta Matheu. Entrades: www.femap.cat o a l’Oficina de Turisme de Puigcerdà. Diumenge, d’11 a 18 h, a la plaça del Call, 14a Fira Multicultural. A les 17 h, a la sala de convencions del Museu Cerdà, 25a Trobada de poesia catalana.

PUIG-REIG

Revetlla del barri de les Abelles -Dissabte, a les 21.30 h, ball amb Francesc de Cotton. Hi haurà coca per a tothom, amb servei de bar. Organització: Associació de Veïns del barri de les Abelles.

Mulla’t per l’esclerosi múltiple -Diumenge, a la piscina municipal. De 9 a 10 h, moviment conscient amb Judit Rodríguez. De 10.30 a 11.45 h, aiguagim amb l’Eve. D’11 a 11.45 h, globoflexia amb Àngel Roset. A les 12 h, Saltem tots a l’aigua. A les 12.30 h, actuació del grup musical Els Burinots de les Escales.

SANT FRUITÓS DE BAGES

58enes Enramades del Carrer Nou -Divendres, a les 20 h, sopar de vins i tapes. A les 21 h, sessió amb DJ Rizzo. Dissabte, a les 10 h, festa del fang per a infants de 6 a 14 anys. A les 12 h, jocs de cucanya. A les 18 h, entrega de premis de la festa del fang. A les 18.30 h, xocolatada gratuïta per a tothom. A les 19.30 h, bingo. A les 22 h, espectacle de màgia amb mag Caru. A les 23 h, karaoke.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Festa major -Divendres, a les 18 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell-Espai Ateneu, lliurament dels premis del concurs de fotografia de natura urbana. A les 20.30 h, sortida des de la sala de Cal Soler de la cercavila de pubillatge. A les 21 h, a la plaça de l’Ajuntament, pregó a càrrec de l’Esbart Dansaire Santvicentí, en motiu del seu 75è aniversari. A continuació, proclamació de la pubilla i l’hereu 2023. A les 23 h, entre la plaça Clavé i la plaça Onze de Setembre, correfoc. Organització: Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet. A les 00.30 h, a la plaça de l’Onze de Setembre, concert amb Hotel Cochambre. A les 02.30 h, DJ amb Discochambre. Dissabte, d’11 a 13 h, portes obertes a l’ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. A les 12.30 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, acte de lliurament de la medalla de Sant Vicenç 2023 a Oriol Sardà, a títol pòstum. Al migdia, vermut de festa major els bars i restaurants de Sant Vicenç de Castellet. De 17 a 20.30 h, jornada de portes obertes: visita de les maquetes ferroviàries de Sant Vicenç de Castellet en escala H0 i N al local social d’ASVICAF (Cal Soler. Local d’Entitats, baixos). A les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntaament, espectacle Ludus, de la cia. Jordi del Rio. A les 20 h, a la plaça Clavé, concert amb l‘orquestra Juniors. A les 22.30 h, a la plaça Onze de Setembre, escenificació de La llegenda de Castellet. Organització: Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet. A les 22.30 h, a la plaça Clavé, ball a càrrec de l’orquestra Juniors. A les 00.30 h, a la plaça Onze de Setembre, concert-festa amb Tribut Abba + DJ Arzzett. Diumenge, de 8 a 13 h, concurs de pesca de festa major a Can Serra. Obert a tothom que estigui federat. Organització: Club Pesca Olímpic Castellet. D’11 a 13 h, portes obertes a l’ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. A les 11.30 h, cercavila de la 28a trobada de gegants amb la participació de les colles de Mura, Artés, Fraga, Aiguafreda, Piera, Esplugues de Llobregat, Bojos de Terrassa, la Llacuna, Escola bressol El Niu, Tabalers Pik-bé i Sant Vicenç de Castellet. Organització: Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet. A les 12h, missa solemne de festa major amb l’acompanyament del Coro Rociero Virgen del Rocio. Organització: Parròquia Sant Vicenç. Al migdia, vermut de festa major als bars i restaurants de Sant Vicenç de Castellet. A les 18.30 h, a la plaça Clavé, 17è Festival de Dansa a càrrec de +K Dansa, Escola de Dansa Margarita, Gimnàs Municipal i Tot Dance. A les 19.30h, a la plaça de l’Ajuntament, sardanes a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell. A les 20 h, encierro pamplonica de la plaça Clavé a la plaça Onze de Setembre. A les 21 h, a la plaça Onze de Setembre, botifarrada i ouferrada popular. Preu: 6 euros. Inclou: botifarra + ous ferrats + postres + pa. Organització: Centro Cultural Andaluz. A les 22.30h, a la plaça Onze de Setembre, concert amb tribut a Fito i Fitipaldi. Dilluns, d’11 a 14 h, a la piscina municipal, remullada popular amb inflables aquàtics. A les 19.30 h, a la plaça Onze de Setembre, espectacle Set Up de Los Barlou (malabars, màgia, monocicles). A les 22.30h, a la plaça Espanya, nit d’havaneres a càrrec del grup Cantahualpa. Col·laboració: Associació Ceps i Manduca.

STA. EULÀLIA DE PUIG-ORIOL

Trobada de Cultural Popular del Lluçanès-Festa major d’estiu -Dissabte, a les 12 h, homenatge dels 30 anys del SOLC Lluçanès, amb vermut, parlaments i ball folk amb la Berguedana de Folklore Total. A les 14 h, dinar popular. Cal fer reserva al 608 01 05 23 (WhatsApp). A les 16 h, sobretaula amb el Grup de Glosa del Lluçanès i acordionistes del Lluçanès. A les 17.30 h, trobada gegantera amb el gegantó d’Oristà, i les colles d’Olost, Prats de Lluçanès i Santa Eulàlia/Lluçà. A les 19.30 h, ball de bastons amb la colla Estelladors de Prats de Lluçanès. A les 20.30 h, sopar popular. No cal reservar tiquet. A les 21.30 h, correfoc amb Els Cremats d’Olost. A les 22.30 h, concert folk amb Fenya rai!. A les 23.30 h, concert amb Punkxada. A les 01 h, sessió amb DJ Local.