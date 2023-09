Els millors plans per fer aquest cap de setmana a la regió central

AVINYÓ

Festa major - Divendres, a les 19 h, des de la residència Relat fins al Passeig, cercavila a càrrec de la Colla de Gegants i Nans d’Avinyó i Colla de Grallers i Timbalers d’Avinyó. A les 20 h, a la plaça Major, sopar popular a càrrec del Grup de Carnestoltes. Venda anticipada de tiquets al Casal del Passeig. A les 21.30 h, a la plaça Major, pregó a càrrec d’Alba Careta, trompetista i Premi Alícia al Talent Emergent 2023. Seguidament, presentació de la restauració de la gegant Hebrea. A les 22.30 h, inici a la plaça Major del correfoc a càrrec de Bèsties del Morrut. A les 00.30 h, a la pista polivalent, concert amb Les Que Falta Band i DJ DDDJ. Dissabte, a les 8 h, 57è Concurs de Pintura Ràpida i 28è concurs de Dibuix Infantil. A les 11 h, al Passeig, 7è Concurs de Paelles. A les 12 h, al camp de futbol J. Herms, presentació dels equips de la temporada 23-24 del CE Avinyó. A les 14 h, al pati del centre cívic Can Tutó, entrega de premis del 57è Concurs de pintura ràpida i 28è Concurs de dibuix infantil. A les 14 h, al Passeig, dinar popular. Venda anticipada de tiquets al Casal del Passeig. Durant el dinar, acompanyament musical a càrrec de Ràdio Avinyó. A les 18 h, a la plaça Dalí, plantada d’andròmines. Cal haver fet inscripció. A les 18.30 h, baixada d’andròmines. Seguidament, a la plaça Major, karaoke. A les 22 h, al local Catalunya, el Grup de Teatre d’Avinyó presenta l’obra La doble vida dels Sala, adaptació de l’obra de Ray Cooney. Entrades: 10 euros: i 5 euros els infants a partir de 12 anys. Venda anticipada al Casal del Passeig: 93 013 19 19. A les 22.30 h, al pavelló, ball amb el grup Mil·lènium. A les 00.30 h, a la sala polivalent, concert amb Coldday, tribut a Coldplay; Cat Rock i DJ Kreex. Diumenge, a les 9.30 h, al Passeig, 49è Torneig de Festa Major de partides ràpides a càrrec del Club d’Escacs Avinyó. A les 11 h, a la plaça Major, 25a Trobada gegantera amb geganters, grallers i bastoners d’Avinyó, Gegants de la Canya, d‘Amer, de Puigcerdà, del carrer de la Riera de Vic, de Ribes de Freser, Minigeganters de Manresa i de Taradell. A les 17 h, a la plaça Major, sardanes amb l’Orquestra Selvatana. A les 17 h, a les pistes de pàdel, final del Torneig de Festa Major de Pàdel. A càrrec de Club Pàdel Avinyó. Tot seguit, brunch electrònic amb DJ DDJ i DJ Pontti. A les 18 h, al pati del centre cívic Can Tutó, espectacle familiar amb Els Xetats: Stop. Escoltem el planeta. A les 19 h, al pavelló, concert amb l’Orquestra Selvatana. A les 21.30 h, al local Catalunya, el Grup de Teatre d’Avinyó presenta l’obra La doble vida dels Sala, adaptació de l’obra de Ray Cooney. Entrades: 10 euros: i 5 euros els infants a partir de 12 anys. Venda anticipada al Casal del Passeig: 93 013 19 19. A les 23 h, al pavelló, ball amb l’Orquestra Selvatana. A les 00 h, a la sala polivalent, concert amb Akelarre i DJ Pontti. Dilluns, a les 12 h, al Passeig, ball-vermut amb Orgue de Gats. A les 16 h, al Paseig, cafè-concert amb Orgue de Gats. A les 18 h, a la plaça Major, espectacle familiar amb Curuxa Teatre: La màquina de contes. A les 19 h, a la plaça Major, fi de festa amb una activitat de bombolles de sabó. uExposicions: al centre cívic Can Tutó, obres del 57è Concurs de pintura ràpida i del 28è Concurs de dibuix infantil. A l’Espai Matiners, exposicions sobre del combat d’Avinyó de la Segona Guerra Carlina i la telegrafia òptica, amb la maqueta gegant de la torre dels Soldats. Horari: diumenge i dilluns, de 12 a 14 i de 17 a 20 h.

BAGÀ

Correllengua -Dissabte, a les 22 h, a la plaça Porxada, trobada d’esbarts. En cas de mal temps, al pavelló municipal. Diumenge, a les 17 h, al Casal de la Vila, projecció de les millors obres de La Faia.

BERGA/CERCS

Festa de Sant Quirze -Dissabte, a les 11 h, a l’església de Sant Quirze de Pedret, missa en honor a Sant Quirze i Santa Julita, amb cantada dels goigs. Tot seguit, repartiment dels tradicionals panets i flors boscanes. A les 18 h, visita guiada gratuïta a l’església de Sant Quirze. Cal inscripció prèvia a l’oficina de turisme: 93 821 13 84 o aj022.ofturisme@ajberga.cat. A les 19 h, concert Quan la natura canta, a càrrec de la coral Da Capo. Servei de transport del pont fins a l’església: de 10.30 a 12.30 i de 17.30 a 20.30 h.

CABRIANES

Festes d’estiu -Divendres, a les 21 h, a la plaça de la Vinya, sopar popular amb Marc Anglerill. Dissabte, a les 14 h, al pati de l’escola, arrossada. Preu: 10 euros, adult; i 8 euros, infant. I l’acció artística Love For Free. A les 17 h, al pati de l’escola, gimcana. A les 19 h, a la plaça de la Vinya, quinto. A les 21 h, a la plaça de la Vinya, sopar pizza. Previ encàrrec. A les 22 h, al camp de futbol, espectacle Flotados, de David Moreno i Cristina Calleja. A les 23.30 h, a la plaça de la Vinya, concert de Rock’n’Busto. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de la Vinya, vermut i espectacle infantil amb l’animadora Idoia: La Pirata. A les 18 h, a la plaça de la Vinya, sardanes. A les 22 h, al Centru, Cascai Teatre presenta Un tal Quixot. Entrades: 10 euros. Dilluns, a les 17 h, al pati de l’escola i al pavelló, futbol i inflable. A les 19 h, a la plaça de la Vinya, xocolatada i ball amb Jordi Bruch. Reserves d’entrades i tiquets: cabrianes@cabrianes.org.

CARDONA

Festa major -Divendres i dissabte, a les 22 h, a la plaça de bous, corre de bou popular amb vaquetes. Diumenge, a les 11.30 h, cercavila amb amb bous inflables amb Penya La Corneta. Inici davant de la residència Sant Jaume i, seguidament, cercavila fins a la plaça de bous. Amb la participació del gegant Figolete. A les 17.30 h, a la plaça de bous, festival còmic taurí, a benefici de la residència Sant Jaume. Dilluns, a les 20 h, acte de commemoració del 18 de Setembre. Ofrena floral al monument de l’11 de Setembre, ball de l’Àliga de Cardona, amb l’actuació de la Banda de Música de Cardona i parlament de l’alcalde. L’acte es clourà amb el cant d’Els segadors.

26è Aplec de Cardona -Divendres, a les 23 h, sessió funky house amb Dani Vàzquez, C de la R. Dissabte, a les 12 h, xerrada La política que ens afecta, a càrrec d’Anna Arqué. Organització: ANC. A les 14 h, arrossada popular i sobretaula amb quinto amenitzat per Alguer Vendrell. A les 18 h, actuació dels Geganters i Grallers de Cardona. A les 19 h, espectacle antifeixista L’oblit és la pitjor de les condemnes. A les 20.15 h, recreació històrica del setge al castell de Cardona. A les 21.30 h, entrepanada popular. Hi haurà opcions vegetarianes. A les 23 h, concert amb Les Absentes, Insershow i PD Vicenç. Diumenge, a les 8.30 h, caminada històrica. Dilluns, a les 20 h, ofrena floral i lectura del manifest, ball de l’Àliga de Cardona i interpretació d’Els segadors a càrrec de la Banda de Cardona. Organització: Associació Cultural 18 de Setembre.

MANRESA

42a Fira d’Artistes i Artesans -Dissabte, de 10 a 20 h, al primer tram del passeig Pere III. A les 18 h, davant de l‘entrada del pati del Casino, animació infantil amb Ai Carai. Tot seguit, Corneta Riallera. Organització: Associació de Veïns Passeig i Rodalies.

Festa Major de la Torre de Santa Caterina -Dissabte, a les 21 h, sopar de germanor. Preu: 7 euros. Servei de bar. A les 23 h, concert amb el grup S’Temple Bar. Diumenge, a les 8 h, caminada Vermut Tour Santa Caterina 2023. Preu: 10 euros. En el marc de la caminada es farà una visita i petita degustació al Celler Fargas Fargas. A les 12 h, arribada a la Torre i vermut per als participants. A continuació, dinar de germanor. Preu: 13 euros. Cal inscripció a tots els actes: a.v.torrestacaterina@gmail.com.

ÒDENA

12a Fira de la Vinyala -Diumenge, de 10 a 14 h, al parc de la Font. Cita gastronòmica al voltant del cargol de vinya, amb propostes de la Confraria de la Vinyala (que cuinarà 350 quilos de vinyales) i els restaurants de la zona. Es farà el primer aplec de colles de la Vinyala d’Òdena, que cuinaran les seves receptes per posteriorment dinar plegades. Més informació: www.lavinyala.cat.

PINÓS

Festa major -Dissabte, a les 21 h, entrepà de pernil per a tothom i ball de nit amb Jordi Casellas. En acabar, coca i xocolata per a tothom. Diumenge, a les 10.45 h, missa major. A les 19 h, ball de vetlla amb Elisabeth Majoral. A la mitja part, botifarrada. El cava serà gratuït.

PUIGCERDÀ

Quinto a Vilallobent -Dissabte, a les 22 h, al local social. Reserves de cartró: 610 944 240 (Emili) o 661 755 633 (Josep). Organització: Associació d’actes culturals de Vilallobent.

SANT MATEU DE BAGES

Festa major -Divendres, a les 20.30 h, al Local Social, sopar de veïns i amics. Preu: 18 euros. Cal haver fet inscripció. A les 22 h, al Local Social, espectacle de màgia amb Karlus Soler. Dissabte, a les 9 h, caminada al jaciment arqueològic del Pla de Mallorca. Punt de sortida: masia Comallonga, al trencall de la carretera BV-3003 km 10. 7,50 km, anada i tornada. A les 17.30 h, al Local Social, contes musicals La bella i la Bèstia, amb Sílvia Blavia, de Teatrem. A les 20.30 h, sopar de festa major preparat pel restaurant Cal Magre. Preu: 18 euros. Cal fer inscripció: 626 338 520 o 693 977 964 (WhatsApp) o festamajorsantmateu@gmail.com. Tot seguit, concert de festa major amb 4CAt, versions de rock català. Diumenge, a les 9 h, a l’església parroquial, repicada de campanes a càrrec de Marcel Simon. A les 10 h, al costat de l’església, ioga amb Núria Anglarill. Places limitades. Reserves a l’Instagram @santmateudebages o festamajorsantmateu@gmail.com. A les 10 h, al camp de futbol, partit entre els alevins del CFCallús i UE La Palma. Esmorzar gratuït per als jugadors. Acompanyants: 5 euros. A les 12 h, missa solemne oficiada per mossèn Aloys Murwanashyaka i cantada per la Capella de Música de la Seu. Tot seguit, sota del campanar preromànic, vermut popular de festa major. De 10 a 14 h, reobertura del Museu de les eines del camp de Sant Mateu. A les 18 h, al Local Social, monòleg teatral Com els testos a les olles, de Lali Cistaré Oviedo, a càrrec del grup de teatre Cul-i-Seu de Sant Vicenç de Castellet. uExposició: Una història de la guerrilla antifranquista a Sant Mateu de Bages. Oberta dissabte i diumenge, durant els actes de la festa major que se celebrin al Local Social.

SOLSONA

Festa major -Dissabte, a les 18 h, a la plaça del Camp, concurs de colles sardanistes. 48è Campionat de la Terra Ferma. Organització: Agrupació Sardanista de Solsona i ACSTELL. A les 22 h, al teatre comarcal, Dos minuts infinits, obra adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre. www.entradessolsones.com. Diumenge, al teatre comarcal, r Dos minuts infinits, obra adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre. www.entradessolsones.com. A les 19 h, a la catedral, concert Llibertats d’orgue, a càrrec d’artistes solsonins. Venda d’entrades a www.entradessolsones.com.

SÚRIA

Suriatrastos -Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.

52è Aplec a Sant Salvador -Diumenge, a les 8 h, sortida des de la plaça Sant Joan de la caminada a Sant Salvador. Recorregut d’uns 10 quilòmetres. Inscripcions, fins al dissabte 16 de setembre, a l’establiment Milar Reguant Agut o a fomentcultural@gmail.com. Preu: 4 euros (inclou aigua i entrepà). Organització: Centre Excursionista. A les 11 h, missa a Sant Salvador. A les 12 h, danses de Caramelles del Foment Cultural. A les 13 h, vermut musical a càrrec d’Oriol Macià i Jordi Macià. A les 14 h, dinar popular. Cal haver comprat els tiquets anticipadament. A les 16.30 h, sardanes amb la Cobla Súria. Organització: Foment Cultural.