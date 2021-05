Els 21ns Premis Ràdio Associació guardonaran aquesta edició El Búnquer', de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio. El treball d'investigació 'Barçagate', dels periodistes Sique Rodríguez, Adrià Soldevila i Sergi Escudero, rebrà el reconeixement a l'excel·lència. Marc Giró serà guardonat amb el premi a millor professional. En l'apartat audiovisual, el 'Guardó 1924' distingirà 'Crims'. Pel que fa a ràdio local, rebran premis 'El Mur. Els llocs de la Memòria', d'À Punt Ràdio; 'Palau Notícies', de Ràdio Palau i 'Tothom', de Tarragona Ràdio. Josep Maria Pallardó, Conxita Casanovas, Jaume Serra i el programa 'Versió Clínic' rebran mencions d'honor. La gala d'entrega dels premis serà el 10 de juny.

El jurat ha decidit atorgar el premi a millor programa de ràdio per 'El Búnquer', de Catalunya Ràdio. "Valent-se de l'humor, la ironia i el sarcasme reflexiona sobre fets diversos, tot aprofitant la clandestinitat del local on es realitza i les ments irreductibles d'en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell", ha destacat el jurat.

En l'apartat excel·lència, el reconeixement ha estat pel treball d'investigació 'Barçagate', dels periodistes Sique Rodríguez, Adrià Soldevila i Sergi Escudero del programa 'Què t'hi jugues!' de la Cadena SER-Catalunya. El programa es va emetre el 17 de febrer de 2020.

Pel que fa al millor professional, el reconeixement ha estat per Marc Giró, de RAC1, per haver retornat a la primera línia de la ràdio "amb una exhibició de personalitat que trenca escaletes i amb un estil poc ortodox". Segons el jurat, "atrapa l'oient amb la creació d'un univers de col·laboradors de molta qualitat".

En l'àmbit audiovisual es premia amb el 'Guardó 1924' el programa 'Crims' de TV3 perquè "presenta la narració dels fets d'una forma trepidant, detallant el procés de les investigacions, la seva complexitat i les dificultats per trobar la veritat".

En la categoria d'innovació, s'atorga el premi a 'El Mur. Els llocs de la memòria', un projecte transmèdia de la Universitat de València, À Punt Media i Plaza Ràdio. "Recupera la memòria democràtica d'aquells herois, víctimes i indrets que van desaparèixer de la història escrita durant la part més negra del segle XX", ha dit el jurat. Així mateix, també s'ha reconegut amb menció de qualitat 'Equip de Guàrdia. Especial Covid', d'IB3 i 'Catalunya any 0. Escoltar el virus', un projecte de la revista digital La Mira.

En l'apartat del premi a la inclusió es distingeix 'Tothom', de Tarragona Ràdio, per "haver-se consolidat amb els anys en un espai de referència sobre la diversitat, la integració i les qüestions socials vinculades a col·lectius en risc d'exclusió o de capacitats diverses.

Ràdio local

El premi al millor programa de ràdio local ha estat per a 'Palau Notícies', de Ràdio Palau, de Palau-Solità i Plegamans. El jurat ha destacat que va destapar el cas de la Residència d'Avis Palau. 'Especial 1 any de confinament' de Ràdio Igualada i 'Informatiu Especial Covid' de Vilassar ràdio s'han distingit amb una menció de qualitat.

El jurat ha atorgat mencions de qualitat a 'Obert per vacances' d'EMUN FM Ràdio, Cugat Mpedia, Mataró Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio L'Escala i La Xarxa; i a 'La ruta d'Orfeu', d'IB3 Ràdio.

Mencions d'honor

En l'apartat de mencions d'honor es reconeix Josep Maria Pallardó Carretero "per la seva trajectòria divulgativa en l'àmbit musical"; Conxita Casanovas Gou per la "dilatada trajectòria" com a periodista de cinema a Ràdio 4 i Jaume Serra Saguer, director de SER-Catalunya, "com a exemple de sobreesforç directiu". Per últim, el programa especial 'Versió Clínic', del 'Versió RAC1', que va recollir més de 100.000 euros en la campanya a favor de la recerca de la covid.

El jurat presidit per Carles Solà i format per Joan Manuel Tresserras, Imma Tubella, Assumpció Maresma i Jordi Margarit ha destacat que els 21ns Premis Ràdio Associació han batut rècords de participació, amb la rebuda de 117 candidatures.

"Aquesta edició la volem dedicar als tècnics i productors de les emissores, que estaven obligats a assistir al seu lloc de treball i enfrontar-se gairebé a cara descoberta amb la covid", ha dit el president, Jordi Margarit.

La gala de lliurament dels guardons canvia d'ubicació i se celebrarà a l'Auditori ONCE el 10 de juny amb el periodista Jordi Basté. L'acte tindrà aforament restringit als guanyadors a causa de la covid. Així mateix, Margarit ha avançat que l'acte es podrà seguir en directe a través del web de RAC1, Catalunya Ràdio i la transmissió en directe per RAC+1. "És un streaming brutal, el més potent que s'hagi pogut fer en unes gales d'aquestes característiques", ha assegurat el president.