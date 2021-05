Christopher Landon, director de Feliz dia de tu muerte, es consolida com un destacat realitzador de cintes de comèdia i terror juvenil amb Este cuerpo me sienta de muerte, que arriba avui divendres a les pantalles de Manresa i Abrera. El film compta amb un duet protagonista, el que formen Vince Vaughn i Kathryn Newton, que esdevé un gran reclam per a l’espectador.

La pel·lícula ens presenta la Millie Kessler l’endemà que quatre adolescents siguin assassinats de manera brutal per un criminal conegut com el Carnisser Blissfield. La noia és la mascota de l’equip de futbol americà de l’institut i, després d’un partit, és atacada i apunyalada pel famós psicòpata, amb una daga robada durant l’onada de morts.

Afortunadament per a ella, la seva germana, que és policia, arriba a l’escena de l’incident i l’assassí marxa. Però l’endemà, es desperten l’un en el cos de l’altra: a partir d’aquí, es generen un munt de situacions confuses i la jove descobreix que té menys de 24 hores per tornar a canviar el cos amb el carnisser per evitar que la transformació sigui permanent.

El film juga a convèncer tant els amants de les comèdies com als del cinema de terror, ja que combina ambdós gèneres amb escenes pròpies de cadascun d’ells. Deu ser que els extrems, més sovint que no pensem, es toquen.