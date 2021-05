Coincidint amb l'aniversari de l'estrena als cinemes d'«Una nova Esperança», la primera entrega de la saga Star Wars el 1977, el 25 de maig es fixa al calendari com "el dia de l'orgull friki", jornada en què milers de fans d'arreu del món reivindiquen el culte a pel·lícules com Star Wars, Harry Potter, El Hobbit o Los Vengadores. Amb motiu d'aquest dia, Google Earth proposa un pla per sobrevolar les localitzacions on han estat filmades algunes de les pel·lícules de superherois més famoses de la històries. Així doncs, s'han escollit deu escenes icòniques d'aquests films on els espectadors podran explorar des de les altures els llocs on van ser gravades.

Lobezno inmortal

El primer exemple és aquesta pel·lícula de la saga X-Men. L'escena del funeral del Samurai de Plata va estar gravada al temple Zojoiji, temple budista del Japó del segle XIV que es pot visitar a Google Earth.

Batman Begins

En aquest cas, el glaçar Vatnajökull d'Islàndia ha estat l'escollit per representar aquesta entrega. Aquí hi va tenir lloc la famosa lluita entre els personatges Batman i Ra's al Ghul.

X-Men

Per representar el rodatge d'aquesta pel·lícula, l'escollit va ser la Casa Loma, un castell situat a Toronto (Canadà) on s'hi representa una escola de mutants a la mansió X.

Wonder Woman

Pels aficionats d'aquest film s'hi inclou el Museu del Louvre, indret on la superheroïna Diana treballa com experta en armes antigues.

Guardianes de la Galaxia

Un altre exemple n'és Guardianes de la Galaxia, on a l'estació de tren Regus Liege-Guillemins, a Bèlgica, s'hi va dur a terme el rodatge de les primeres escenes de la pel·lícula.

Black Panther

A Black Panther, a les Cascades D'Iguazú, és l'espai on s'hi va representar la coronació de T'Challa com a Rei de Wakanda. Aquest lloc, es troba al límit entre la província argentina de Misiones i l'estat brasiler de Paranà.

Superman

En aquesta llista també s'hi troba una pel·lícula clàssica com és aquest Superman de 1978. En ella, la oficina de Clark Kent es troba realment al edifici The News Bulding, un edifici d'oficines de Nova York.

Iron Man 2

A la segona entrega d'Iron Man, hi podem veure a Tony Stark gaudint d'una caixa de dònuts i un cafè a l'emblemàtica botiga de Los Ángeles, Randy's Donuts, on la figura fa gairebé set metres d'alçada i es pot veure a Google Earth.

Thor: el mundo oscuro

La plataforma digital també s'apropa a l'edifici del segle XVIII Old Royal Naval College de Londres, on durant la batalla final entre Thor i Malekith una nau espacial gegant aterra just al costat d'aquesta localització.

Los Vengadores: Infinity War

Per últim, a Infinity War, a l'escena final del film, s'hi pot veure a Thanos sortint d'una petita cabana per veure el capvespre en unes muntanyes i arrossars. Aquest escenari són les Terrasses d'arròs de Banaue, a les vessants de les muntanyes de l'illa de Luzón, a les Filipines.

Aquesta iniciativa fa un homenatge a diverses sagues de superherois des dels seus orígens fins l'actualitat. Aquests plans permeten apropar a l'espectador alguns dels escenaris on s'han rodat escenes mítiques de l'univers "friki" des del sofà de casa.