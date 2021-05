La pel·lícula de ‘Camera Café’ arrenca les seves gravacions. La popular sèrie que va emetre Telecinco entre el 2005 i el 2009 torna en forma de llargmetratge, amb Ernesto Sevilla com a director i amb el seu elenc original, al qual s’incorporen també nous noms com el popular ‘streamer’ Ibai Llanos. Arturo Valls tornarà a ser Quesada, l’«espavilat i gandul empleat» que no volia afrontar les seves obligacions. També repeteixen Carlos Chamarro (Julián), Ana Milán (Victoria), Carolina Cerezuela (Mónica), Joaquín Reyes (Richar), Marta Belenguer (Nacha), Alex O’Dogherty (Arturo), Esperanza Pedreño (Cañizares). Així mateix, Esperanza Elipe (Marimar). Manuel Galiana, Javier Botet i Ingrid García-Jonsson s’afegeixen al repartiment.

Ernesto Sevilla, que debuta com a director, explica que «la intenció és tornar a aquell univers tan particular que tenia la tira còmica i descobrir alguna cosa més». «La pel·lícula fa l’exercici d’imaginar com havia de ser la resta de l’oficina i veure aspectes de la vida dels personatges, sobretot del nostre protagonista, Jesús Quesada, que en la sèrie només s’apuntaven mitjançant línies de diàleg davant la màquina de cafè», avança.

Joaquín Reyes, Miguel Esteban i Ernesto Sevilla firmen el guió de la comèdia, el rodatge de la qual transcorrerà al llarg de sis setmanes per diverses localitzacions de la Comunitat de Madrid. Café para muy cafeteros A.I.E., Pólvora Films, LACOproductora i Estela Films són les productores espanyoles de la pel·lícula, amb la participació d’Atresmedia Cine i per part portuguesa la companyia Planar Gestao de Equipamentos Audiovisuales, així com amb la participació de Movistar+.

Sinopsi de la pel·lícula

Tornem a l’oficina per redescobrir els personatges de la mítica sèrie més enllà de la màquina del cafè. Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria i companyia s’enfrontaran a una crisi que està a punt d’enfonsar l’empresa i, el que és pitjor, haurà de salvar-la el seu nou director, que és ni més ni menys que Quesada (Arturo Valls).