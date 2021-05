Marvel està començant a perfilar la denominada Fase 4 del seu particular univers cinematogràfic, després d'una pausa el 2020 per la covid, aquest any vol deixar empremta amb l'estrena de grans produccions que marcaran el camí del futur de la "casa de les idees". Com és el cas de "The Eternals", un dels plats forts d'aquest any que s'ha deixat veure en un nou avenç.

El tràiler dona llum sobre el paper que jugaran els diferents superherois que intervenen en la trama, una nova generació de personatges que fins ara només havia sigut recreada en còmic i que per fi fa el salt a la gran pantalla. Està previst que s’estreni al novembre als cines.

El vídeo promocional presenta molts dels rostres de la flamant alineació d’estrelles d’aquesta entrega, protagonitzada per Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Salma Hayek (Ajak), Don Lee i Kit Harington (Dane Whitman), entre d’altres. Una de les curiositats de la pel·lícula és que reunirà de nou els actors que van encarnar els germans Stark Richard Madden (Robb Stark) i Kit Harington (John Snow).

Calendari de Marvel

Després de diversos ajornaments a causa de la pandèmia, Marvel reactiva el seu calendari amb l’esperada «Viuda negra» de Scarlett Johansson, que s’estrenarà tant en cines com a la plataforma amb accés «premium».

La següent serà «Shang-Chi i la llegenda dels Deu Anells» al setembre; «The Eternals», amb Angelina Jolie i Salma Hayek, el novembre del 2021 i «Spiderman 3», amb Tom Holland i Zendaya, al desembre.