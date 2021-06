Solo una vez és l’adaptació cinematogràfica de l’obra de teatre homònima (Només una vegada) de Marta Buchaca, amb guió de la mateixa dramaturga catalana i direcció del debutant Guillermo Ríos. Com a l’obra estrenada a la Sala Petita del TNC l’any 2018, el film fa un retrat que vol fugir dels tòpics sobre violència masclista i té com a protagonista un home i una dona de classe benestant. Solo una vez es va estrenar a la secció oficial del darrer BCN Film Fest.

La Laura (Ariadna Gil), una psicòloga que treballa amb dones que pateixen aquest tipus de violència, atén una parella (Álex Garcia i Silvia Alonso) que mai abans havia visitat un centre de teràpia com el seu: per una sèrie de malentesos, ell ha rebut una denúncia per maltractaments, però assegura que no és un maltractador. Paral·lelament, la Laura comença a ser assetjada pel marit d’una de les seves pacients. Ariadna Gil (Barcelona, 1969) torna amb aquest film al cinema espanyol després d’uns anys centrada en el teatre i en una sèrie rodada a Mèxic. Gil, que per preparar el paper va contactar amb professionals que tracten la violència masclista, explicava que sovint reconèixer-se com a maltractador i com a víctima no és fàcil: «Ha estat molt interessant tractar d’entendre el paper d’aquestes professionals que han de tractar amb aquests homes i dones i aconseguir crear aquesta confiança perquè reconeguin el que està passant». La trama del film està portada al terreny del thriller psicològic i es tanca en un cercle amb l’antic pacient que assetja la psicòloga i que posa a prova la seva professionalitat. Per a Buchaca, ara, quan la societat està immersa en l’onada del #metoo» és moment de revisar-nos: «La pel·ícula parla precisament d’això. El personatge d’Alex García no és conscient de ser violent», subratlla l’autora de Litus. I ella tampoc no es reconeix en l’estereotip, es veu com una persona «culta, potent».