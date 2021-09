Paramount ha anunciat aquest dimecres un nou retard per a «Missió: Impossible 7’ i ‘Top Gun: Maverick’ a causa de la incertesa que continua regnant als cines per la pandèmia i, en particular, per l’expansió de la variant delta del coronavirus.

‘Top Gun: Maverick’, la seqüela del clàssic dels vuitanta ‘Top Gun’ (1986) que havia d’arribar a les sales dels Estats Units el 19 de novembre del 2021, no veurà la llum fins al 27 de maig del 2022. Aquesta data era la que ocupava fins ara ‘Missió: Impossible 7’, així que aquest film d’acció no es veurà a les pantalles dels EUA fins al 30 de setembre del 2022.

Aquestes dues pel·lícules protagonitzades per Tom Cruise són les cartes més potents de Paramount per al futur immediat, i els seus continus retards són un bon termòmetre del nerviosisme que continua marcant el dia a dia a Hollywood durant la pandèmia. Si ‘Top Gun: Maverick’ no hagués topat amb el coronavirus, hauria arribat als cines el 26 de juny del 2020.

Paramount també ha ajornat avui la pel·lícula ‘Jackass forever’ del 22 d’octubre d’aquest any al 4 de febrer del vinent.

Sense pistes per als exhibidors

Resulta molt significatiu com anuncia Paramount aquests tres retards, ja que la setmana passada aquest estudi va acudir a CinemaCon, la cita de negocis més important de la gran pantalla, i no va donar cap pista als exhibidors i propietaris de sales de cine que hi havia possibles ajornaments a sobre de la taula.

L’augment dels casos de coronavirus als EUA i l’inconsistent rendiment dels cines al llarg de l’estiu han sembrat dubtes en la indústria del cine, que, després d’un 2020 de sales tancades durant mesos, confiava a remuntar el 2021.

Les noves propostes de ‘Top Gun’ i ‘Missió: Impossible’ són dues de les nombroses superproduccions que ajornen el seu llançament fins que la pandèmia estigui més controlada i fins que augmenti el percentatge de població vacunada. Malgrat això, el repunt de casos per culpa de la variant delta podria arruïnar els plans de recuperació de Hollywood i alterar, una vegada més, el calendari d’estrenes.

A tot això cal afegir-hi la intensa discussió entre les sales i les plataformes, un debat crucial en què tant la distribució com l’exhibició es juguen el seu futur.