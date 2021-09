La coproducció catalana 'Josep' ha guanyat el Premi Jose Maria Nunes, que atorguen els cineclubs catalans a la pel·lícula més destacada de l’any. Els guardonats a les altres categories dels premis són Drac Màgic, que enguany celebra cinquanta anys, i el Cineclub Diable de Martorell pel Premi Guillemette Huerre de la seva Mostra de curtmetratges dirigits per dones. De l’1 al 7 d’octubre la Filmoteca de Catalunya acollirà la vuitena Setmana del Cineclubisme Català que arrencarà amb l'entrega dels guardons i que comptarà amb la presència d'Aurel, el director de 'Josep'.

El jurat d’enguany, format per Míriam Sánchez, responsable de l’àrea d’Audiovisuals de La Bonne, Jesús Galindo, membre de la junta de la FCC, i Carme Galmés, membre del 39 Escalons Cinemaclub de Manacor, han decidit donar dos premis que reivindiquen el paper de les dones en el sector cinematogràfic català. Per una banda, han premiat al cineclub Cinema del Diable de Martorell per recuperar, a través del principal premi de la Mostra de curtmetratges dirigits per dones, el nom de Guillemette Huerre, cofundadora del primer cineclub infantil de Catalunya i coautora de diversos llibres sobre història del cinema català juntament amb Miquel Porter. Per altra banda, el premi a la persona o entitat especialment relacionada amb els cineclubs catalans ha anat a parar a Drac Màgic, una institució que en els seus 50 anys de trajectòria s’ha convertit en un actiu essencial en la dinamització de l’audiovisual català, distribuint un extens catàleg de films familiars, apostant per la pedagogia a través del cinema i organitzant la Mostra Internacional de Films de Dones, entre d’altres. El tercer premi, que reconeix el millor film català de l’any, es decideix per vot de tots els cineclubs federats i ha anat a parar a 'Josep', film d’animació d’Aurel que s’ha convertit en una de les grans revelacions de l’any.

Aurel, així com representants de les dues institucions premiades, seran a la Filmoteca de Catalunya la tarda de l'1 d’octubre per rebre el reconeixement a la cerimònia inaugural, inici d’una Setmana del Cineclubisme que oferirà una programació variada i estimulant per a tot tipus de públics.

Informe del cineclubisme 2020

La Federació Catalana de Cineclubs ha publicat el seu informe anual, on es donen a conèixer algunes xifres generals que revelen quina ha estat l’afectació de la pandèmia en el sector. Malgrat que la crisi de la covid-19 ha afectat tots els àmbits, i també ha trastocat decisivament una línia que des de feia més d’una dècada tenia tendència ascendent, els cineclubs, en termes relatius, "no ha estat un dels sectors més damnificats gràcies a la seva ràpida recomposició". Respecte 2018, últim any amb indicadors de referència, els cineclubs catalans van reduir, el 2020, a poc més de la meitat el nombre d’espectadors —de 80 mil a 41 mil— i sessions —de 1.300 a 700—, però van mantenir xifres gairebé idèntiques en la mitjana d’espectadors —de 59 a 58—. "Tot plegat són uns números més positius que els de l’exhibició comercial cinematogràfica, que segons l’estudi publicat pel CoNCA sobre l’afectació econòmica de la pandèmia van veure reduïda la seva activitat en un 74%". Per altra banda, l’estudi també exposa un creixement percentual de sessions en català (versió original, subtitulades o doblades al català) —del 26,3% al 29,5%—; de sessions programades de cinema català (produccions catalanes) —del 13,8% al 16%— i de sessions en versió original, que superen els dos terços —del 64,8% al 67,5%—.

Programació

A banda del film d'Aurel, que es projectarà a la sessió inaugural de la Setmana, les altres pel·lícules que s’hi podran veure són un reflex de l’heterogènia del cineclubisme català, amb títols provinents del Japó, EUA, Equador o Brasil i grans noms com Kiyoshi Kurosawa o José Luis Guerin. Són 'Columbus' (Kogonada, 2017), pel·lícula proposada pel Cineclub Olot que va passar per festivals com Rotterdam o Mar del Plata; 'Kairo' (Kiyoshi Kurosawa, 2001), obra de culte i un dels màxims exponents del J-Horror, film proposat pel guanyador del Premi Nunes 2020 i director de Nits de Cinema Oriental de Vic i del Cineclub Vic, Quim Crusellas; 'Big Bang' (Wilson Burbano, 2020), pel·lícula equatoriana proposada per la federació de cineclubs del país americà que tindrà la seva estrena nacional a la Setmana; 'A Febre' (Maya Werneck Da-Rin, 2019), menció d’honor del Premi Quijote que atorga la Federació Internacional de Cineclubs al Festival l’Alternativa; i 'Guest' (José Luis Guerin, 2010), documental que forma part del catàleg de la Filmoxarxa.

Nova junta

La Setmana del Cineclubisme Català serà el primer esdeveniment oficial que encapçala la nova junta directiva de la FCC amb 5 dones i 6 homes, i on els principals càrrecs els ocupen dones. Són Emma Fernández, presidenta; Mireia Iniesta, vicepresidenta; Anna Lati, secretària; i Cristina Santacreu, tresorera. Completen la junta Àlex Portolés, Noel Puigdollers, Jesús Galindo, Jordina Medalla, Juan Manuel Illán, Joan Moret i Ginés Fernández.