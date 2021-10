El director Lado Kvataniya ha presentat aquest divendres a la 54a edició del Festival de cinema de Sitges la pel·lícula 'The execution'. Un film inspirat en fets reals, que relata la història d'un assassí en sèrie de la Unió Soviètica, que van aconseguir burlar la policia durant una dècada entre els 80 i els 90. La cinta fa salts en el temps entre l'any 1981 i entre 1988 i 1991 i segueix la investigació dels detectius Issa Valentinovich i Ivan Sevastyanov. La pel·lícula s'estrenarà a Espanya durant el primer trimestre de 2022 i estarà distribuïda per Filmin.

Abans del passi a l'Auditori del Festival de Sitges, el director ha admès que era un moment molt emocionant per a ell. "Aquesta és la meva primera pel·lícula que faig i sou la primera audiència que presenciarà 'The execution'". Kvataniya ha assegurat que és un film de gènere, però també és una història personal. Ha manifestat que "la pantalla és un mirall i cada persona s'hi veu a si mateix". Durant anys, les forces policials russes han intentat detenir l’assassí en sèrie més intel·ligent i buscat del país. Però fins i tot quan l’atrapen, ningú no pot demostrar la seva culpabilitat. A mesura que s’intensifica la persecució, la investigació es torna cada cop més personal entre el detectiu i el sospitós. La pel·lícula està interpretada per Niko Tavadze, Daniil Spivakovsky i Yulia Snigir.