Els habitants de Venècia estan cansats del turisme de masses i dels turistes que arriben en grans creuers, i tenen un pla sinistre per acabar amb ells. En aquest context, arriben a Venècia un grup de turistes espanyols aliens a l'amenaça que els espera. Aquest és l'argument de 'Veneciafrenia', la nova pel·lícula d'Álex de la Iglesia que arriba als cinemes després del seu pas pel Festival de Sitges. Robert Eggers, director de ‘La bruja’ i ‘El faro’ estrena aquest divendres ‘El hombre del norte’.‘La ciudad es nuestra’, de George Pelecanos i David Simon, creadors de ‘The wire’, arriba a HBO Max.

"Hi havia una intenció d'explicar com destruïm allò que estimem. Quan tots estimem una cosa i no som conscients de la seva importància social ho podem acabar destruint", va explicar Alex de la Iglesia a la presentació de ‘Veneciafrenia’ a Sitges. De la Iglesia creu que és una pel·lícula de suspens més que de terror. "Les pel·lícules no es poden definir, però és una cinta de gènere".

De la Iglesia ha assenyalat que tot va començar quan ell mateix es va sentir culpable per fer créixer el turisme de masses. Precisament era de viatge a Venècia i va pensar que era una llàstima que una ciutat tan emblemàtica estigués desapareixent pels turistes i ell n'era un més. "Soc un turista com la resta, arribes a Venècia i ajudes que la ciutat s'enfonsi una mica més".

Álex de la Iglesia i Jorge Guerricaechevarría signen el guió de la pel·lícula que està protagonitzada pels actors Ingrid García Jonsson, Silvia Alonso, Goize Blanco, Nicolás Illoro, Alberto Bang, Cosimo Fusco, Enrico Lo Verso, Armando di Razza, Caterina Murino i Nico Romero.

‘El hombre del norte’

Robert Eggers, director de ‘La bruja’ i ‘El faro’ estrena ‘El hombre del norte’, protagonitzada per Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe i Björk. El film és un thriller èpic de venjança que segueix a un príncep viking en la cerca de justícia per l’assassinat del seu pare.

‘Dog. Un viaje salvaje’

Briggs (Channing Tatum), un exsoldat, i el seu gos Lulu, un pastor belga, viatgen per la costa del Pacífic per arribar al funeral d’un company de l’exèrcit. ‘Dog. Un viaje salvaje’, dirigida per Reid Carolin i Channing Tatum, és un divertit road-trip els protagonistes aprendran a estimar de nou.

‘Arde Notre Dame’

La cinta ‘Arde Notre Dame’, de Jean-Jacques Annaud, recrea pas a pas els fets que van tenir lloc el 15 d’abril de 2019, quan la catedral va patir el més gran incendi de la seva història. La pel·lícula narra com una sèrie d’homes i dones heroics van arriscar les seves vides per aconseguir salvar la catedral.

‘Arthur Rambo’

La pel·lícula ‘Arthur Rambo’ està inspirada en la història de l’escriptor, bloguer i columnista Mehdi Meklat; un film que és reflexiona sobre las conseqüències dels missatges d’odi publicats a les xarxes socials.

‘En su punto’

El film ‘En su punto’, dirigit per Christopher Thompson, té com a protagonista el Charly, una exitosa editora d’una revista de moda a París. Té la seva vida controlada, però tot canvia en morir el seu pare i heretar l’empresa familiar: una carnisseria en la qual ella no hi té cap interès. Està convençuda que el millor que pot fer és vendre-la, però Marial, l’atractiu treballador del negoci, la convencerà per a que no abandoni el somni dels seus pares.

‘Un pequeño plan…como salvar el planeta’

L’Abel i la Marianne estan desorientats i confusos quan descobreixen que el seu fill adolescent ha estat venent diverses pertinences familiars per finançar un projecte ecològic per salvar el planeta. Dos anys després de dirigir ‘Un hombre fiel’, el cineasta Louis Garrel torna amb ‘Un pequeño plan…como salvar el planeta’ i ho fa acompanyat de Laetitia Casta i Joseph Engel.

Movistar+ estrena ‘Fugitivos’

'Fugitivos', una producció original de Movistar Plus+, arriba a la plataforma el 25 d’abril. Són cinc capítols que aprofundeixen en el dia a dia d’un grup policial especialitzat en la localització i detenció de fugitius de la llei.

HBO Max estrena la minisèrie ‘La ciudad es nuestra’

HBO Max estrena el 26 d’abril la minisèrie, ‘La ciudad es nuestra’, de George Pelecanos i David Simon, creadors de ‘The wire’. Es basa en el llibre del periodista del ‘Baltimore Sun’, Justin Fenton, i relata l’ascens i la caiguda d’un departament de la policia de Baltimore i la corrupció i el col·lapse moral que van patir. El repartiment està format per Jon Bernthal, Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Domińczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams i Lucas Van Engen.

La plataforma també estrena el 25 d’abril la nova sèrie ‘El bebé’. Michelle De Swarte interpreta a Natasha, de 38 anys, una dona enfadada perquè els seus amics més propers estan tenint fills. Però quan es troba inesperadament amb un bebè propi, la seva vida implosiona dramàticament.

Amazon Prime Vídeo presenta ‘Días mejores’

Amazon Prime Vídeo estrena aquest divendres ‘Días mejores’, una sèrie dramàtica que segueix el procés de superació de cinc personatges que fan una particular teràpia per a pares que han perdut a la parella. La producció relata els moments més durs després de la pèrdua d’una persona estimada. Al mateix moment, exposa com, malgrat les ferides, tard o d’hora és possible tornar a riure, estimar i a viure. La sèrie està dirigida per Alejo Flah, Arantxa Echevarría i Jota Linares. La ficció està protagonitzada pel Blanca Portillo, Francesc Orella, Marta Hazas, Erick Elías i Alba Planas.

Netflix homenatja Miguel Gila

‘Todo es Gila’ és el títol de l’especial de comèdia que Netflix oferirà aquest dijous en homenatge al mestre Miguel Gila. Dirigit i produït per José Miguel Contreras, el programa compta amb la participació de 16 dels millors còmics d’Espanya. L’especial commemora els 20 anys de la mort de Gila i compta amb les actuacions de noms com David Broncano, JJ Vaquero, Valeria Ros, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Juan Carlos Ortega, Ignatius, Arturo Valls, Quequé, Ana Morgade o Davi Rovira.

La mateixa plataforma estrena aquest dimecres una nova temporada de 'Muñeca Rusa' i la primera temporada de la sèrie d’acció 'Yakamoz S-245'.

'Mía y Moi' aterra a Filmin

Borja de la Vega va debutar l'any passat amb aquest drama intimista estrenat als cinemes que aterra a Filmin el 22 d'abril. La cinta sobre dos germans —Bruna Cusí i Ricardo Gómez— que, juntament amb la parella d’ell, es refugien a la casa familiar, enmig del no-res, per recuperar-se de la mort de la seva mare. La pel·lícula també va formar part de la programació del D’A.

La plataforma estrena el mateix dia un emotiu documental sobre la vida i obra de l'escriptor nord-americà Kurt Vonnegut ('Kurt Vonnegut: A través del tiempo'), a través de la mirada del seu amic i cineasta Robert B. Weide, amb qui va gravar la cinta durant gairebé 25 anys. També arriba a Filmin el thriller argentí 'Azor' (nominat a millor pel·lícula internacional als Premis Gotham), en la qual un banquer privat de Ginebra viatja a l'Argentina en plena dictadura per reemplaçar el seu soci, desaparegut sobtadament.

I encara a Filmin, dimarts 26 hi arriba el biopic 'El Chico más bello del mundo', sobre l'actor suec Björn Andrésen, l'icònic Tadzio de 'Mort a Venècia' (Luchino Visconti). La cinta pal·lesa les conseqüències de la fama en la figura d'aquest actor que en poc temps va passar a ser l'adolescent més desitjat de la seva època

Disney estrena ‘The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes’

Disney presenta aquest dimecres la minisèrie ‘The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes’. Protagonitzada per Amanda Seyfried i Naveen Andrews, explica la història sobre la fama i l’ambició de Holmes que va acabar terriblement malament.