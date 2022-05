La versió doblada al castellà de l'últim film de Nicolas Cage, 'The unbearable weight of massive talent' (El peso del talento) elimina la referència a Catalunya que mostra la versió original en anglès. En la llengua original de doblatge, un dels personatges té la intenció de raptar la filla del president de Catalunya per influir en les eleccions. A la versió doblada al castellà, la noia passa a ser la filla d'un candidat mexicà. Bona part de la ficció del film té lloc a Mallorca, on Cage, que interpreta una mena de versió d'ell mateix de capa caiguda, atén per necessitats econòmiques la festa d'un ric magnat mexicà -l'actor Pedro Pascal, conegut pel rol protagonista a la sèrie 'The mandalorian'- que resultarà ser un personatge més fosc del que aparenta.