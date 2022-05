L’univers Marvel torna als cinemes amb 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', seqüela del primer film (2016) d'aquest personatge de la factoria de superherois que protagonitza de nou Benedict Cumberbatch. A les plataformes destaca l’estrena a Movistar + del documental ‘Sin miedo: mujeres contra Putin’. La cinta segueix un grup divers de joves activistes russes (dues candidates a l'oposició, una advocada pels drets humans i una Pussy Riot) i els riscos que corren durant els sis mesos previs a les eleccions parlamentàries a Rússia. Per la seva banda, Netflix estrena ‘Bienvenidos a Edén’, de Brutal Media.

'Onoda. 10.000 nits a la jungla'

Any 1944. El Japó perd la guerra. El jove Hirō Onoda és enviat a una illa de Filipines just abans del desembarcament nord-americà. Els pocs soldats que arrossega fins a la selva aviat descobriran la doctrina desconeguda que els unirà a aquest home: la guerra secreta. Per a l’imperi, la guerra està a punt d’acabar. Per a l’Onoda, acabarà 10.000 nits després. La pel·lícula s'estrena a algunes sales en versió original subtitulada al català.

'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'

Benedict Cumberbatch torna a protagonitzar la nova aventura del personatge de Marvel Doctor Strange, que ara posa a prova els límits dels seus superpoders. D'aquesta manera, explora els racons més foscos del Multivers, on acompanyat de nous i vells aliats haurà de sobreviure a les perilloses realitats alternatives i a un nou i misteriós enemic. La pel·lícula compta amb una banda sonora creada per Danny Elfman.

'Red Rocket'

La cinta narra la història real de Mikey Saber, una ex-estrella del porno que després de viure els seus anys de glòria ha caigut en desgràcia i decideix tornar a la seva ciutat, a Texas. Allà, els seus veïns no estan disposats a conviure amb ell.

'Outside noise'

La pel·lícula transcorre entre passejos i converses entre tres amigues per Viena i Berlín. Les seves reflexions en veu alta parlen de la desorientació de tota una generació (que ronda els 30 anys) i la manca d'esperança en el futur.

'Jeremy Thomas, una vida de cine'

Documental de Mark Cousins, que es llença a acompanyar el productor britànic Jeremy Thomas en la seva 'peregrinació' anual des de fa 40 anys per carretera (i vaixell) des de Londres fins al Festival de Cannes. En el decurs de la travessa van rememorant els films més cèlebres i controvertits que Thomas ha produït, des de 'Crash' (David Cronenberg), fins a 'Feliz Navidad, Mr. Lawrence' (Nagisa Oshima), passant per 'Somiadors' (Bernardo Bertolucci). La pel·lícula es va estrenar a la setmana passada al Bcn Film Festival.

'Miquel Àngel'

Dues famílies nobles rivals es disputen la lleialtat de Miquel Àngel i el posen a prova quan el papa Lleó X, de la família Mèdici, accedeix al papat i li entrega un nou i lucratiu encàrrec: la façana de la basílica de Sant Llorenç. Obligat a mentir, Miquel Àngel és atordit gradualment per sospites i al·lucinacions que el porten a examinar la seva pròpia moral i els seus fracassos artístics. El film s'estrena també doblat al català. La pel·lícula s'estrena també doblada al català, en algunes sales.

Activistes contra Putin, a Movistar +

Movistar+ estrena el proper dilluns 9 de maig ‘Sin miedo: mujeres contra Putin’. Dirigit per Sarah Collinson i guanyador d’un premi Bafta, el documental presenta un grup de joves activistes russes i mostra com s’organitzen per plantar cara a Putin, encara que això va suposar exposar-se a un càstig desproporcionat. Una altra estrena pel proper dilluns és ‘El hombre que cayó a la Tierra’, una història íntima i universal amb un tarannà distòpic que convida a redescobrir el nostre món a través dels ulls d’un altre. Es tracta d’un drama de ciència-ficció inspirat en la novel·la de Walter Tevis i protagonitzat per Chiwetel Ejiofor i Naomie Harris.

La plataforma també estrena aquest diumenge el film italià ‘Arturo y el algoritmo’, en què el director de comèdia Pif torna a la crítica social amb un argument que gira al voltant del poder de les noves tecnologies i l’economia de plataforma, amb un ‘rider’ inesperat a la cinquantena. Movistar + també estrena el film d’animació ‘La fortuna sonríe a Lady Nikuko’ (10 de maig).

Netflix estrena ‘Bienvenidos a Edén’, de Brutal Media

Netflix estrena aquest divendres la sèrie ‘Bienvenidos a Edén’, dirigida per Daniel Benmayor i Menna Fité (‘Merlí) i produïda per Brutal Media. Una companyia d’una nova beguda organitza una festa exclusiva en una illa secreta que convida a atractius joves i els pregunta si són feliços. El que comença presentant-se com un viatge excitant aviat es transformarà en el viatge de les seves vides. Però el paradís que els han promès no acaba sent el que semblava.

HBO Max estrena ‘The staircase’

La minisèrie ‘The staircase’ s’estrena aquest dijous a HBO Max. Creada per Antonio Campos i protagonitzada per Colin Firth i Toni Collette, està basada en una història real i explora la vida de Michael Peterson, la seva àmplia família de Carolina del Nord i la sospitosa mort de la seva dona.

Filmin aposta per ‘100 días con la tata’ i ‘La acusación’

Filmin estrena aquest dimecres ‘100 días con la tata’, documental de l’actor Miguel Ángel Muñoz. El film se centra en el lligam entre l’actor i la dona que el va cuidar quan era petit. Plegats elaboren un viatge per conèixer els seus orígens i roden una pel·lícula junts. Però l’aventura es veu afectada per la pandèmia i passaran 100 dies junts en un petit pis. I dimarts que ve s’estrena ‘La acusación’, una minisèrie de 7 capítols sobre un polèmic cas de pederàstia a la ciutat alemanya de Worms.