"Avatar: The Way of Water", la segona part de la pel·lícula més taquillera de la història, s'estrenarà el pròxim 16 de desembre, segons va anunciar aquest dilluns 20th Century Studios coincidint amb l'estrena del tràiler de la pel·lícula. El film, encara no s'ha dit sobre quin tema tractarà al complet, però es basarà en el món aquàtic de Pandora -conformat per oceans, llacs i criatures marines- i estarà ambientat més d'una dècada després dels esdeveniments de la primera pel·lícula. El que se sap fins al moment és que explicarà la història de la família Sully (Jake, Neytiri i els seus tres fills), els qui es veuran obligats a abandonar la seva llar i explorar diferents regions de Pandora a través del medi aquàtic. "Hi ha alguna cosa que sé, on sigui que anem, aquesta família és el nostre fort", afirma el protagonista, Jake Sully, en aquest avançament de la preqüela d'Avatar.

L'estrena del tràiler va deixar clara l'aposta de la seva productora per un disseny 3D d'enorme qualitat visual, amb paisatges i personatges animats els detalls dels quals apareixen molt definits i modelatges. El film torna a estar dirigit per James Cameron i està coproduït per Jon Landau i el mateix Cameron a través de la seva companyia, Lightstorm Entertainment. Després que "Avatar" (2009) es convertís en el film més taquiller de la història, amb una recaptació que va rondar els 2.850 milions de dòlars, 20th Century Studios té previst desenvolupar cinc pel·lícules d'aquesta franquícia, que finalitzaria el seu llegat el 2028.