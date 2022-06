Aquest 9 de juny es tanca un cicle amb l'estrena de 'Jurassic World: Dominion' , un dels blockbusters més esperats de l'any i que posa fi a la trilogia 'Jurassic World'. És, a més, el darrer capítol de la història que Steven Spielberg va començar a escriure el 1993. I ho fa tancant el cercle en reunir Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, els protagonistes de la nova era de la franquícia, amb Laura Dern, Jeff Goldblum i Sam Neill, les estrelles de la primera trilogia .

La saga 'Jurassic Park' va revolucionar el cinema dels 90 , ampliant la llegenda de Spielberg, que ja als 80 havia estat un dels cineastes més importants amb les tres pel·lícules d''Indiana Jones', i també de títols com 'ET, l'extraterrestre', 'El color porpra' i 'L'imperi del sol'.

Estrenada el mateix any que un altre títol imprescindible del cineasta, 'La llista de Schindler', 'Parc Juràssic' va obtenir tres Premis Oscar , (millor muntatge de so, millor barreja de so i millors efectes visuals), que van ser un reconeixement al seu poder com a èxit de taquilla i pel·lícula de prestigi. Després, la van seguir dues cintes més van sorgir i una altra trilogia més moderna que van ressuscitar l'univers juràssic per al públic actual.

Convertida en una franquícia que ha superat els 5.124 milions de dòlars en recaptació mundial (xifra que probablement pujarà als 6.000 milions amb 'Dominion'); és moment de fer un repàs a tots els títols de la saga i en quin ordre veure'ls. Perquè, segurament, entremig hi ha alguna producció que t'has perdut.

1.- 'Parc Juràssic' (1993)

Basada en la novel·la de Michael Crichton, publicada el 1990, Steven Spielberg va dirigir aquest primer lliurament, que també ho és cronològicament. Va ser la pel·lícula més taquillera de tots els temps (sense comptar la inflació) fins a l'estrena de 'Titanic'.

Titulada 'Parc Juràssic', en la versió doblada en català per a VHS, 'Parque Jurásico' en la versió castellana i 'Jurassic Park', en la original, aquesta obra va establir les bases de tota la franquícia , en presentar John Hammond (Richard Attenborough), un multimilionari i president d'InGen, que recluta un grup de científic i experts en enginyeria genètica per ressuscitar els dinosaures, que es convertirien a les atraccions d'una mena de safari juràssic. Va ser aquí on es van presentar els tres personatges més importants de la franquícia: els arqueòlegs Alan Grant (Sam Neill) i Elliott Sattler (Laura Dern) i el matemàtic Ian Malcolm (Jeff Goldblum).

2.- 'El món perdut' (1997)

L'èxit de 'Parc Juràssic' va ser tan gran que Michael Crichton va escriure una segona novel·la, publicada el 1995, i que dos anys després va tenir la seva adaptació cinematogràfica. Spielberg va tornar a posar-se al capdavant de la pel·lícula, que té com a protagonista l'Ian Malcolm de Jeff Goldblum, que accepta viatjar a la segona Illa de Nublar, on Hammond criava els dinosaures i que havia mantingut en secret. Amb el lideratge de l'empresa InGen fora del control, el viatge amagarà un intent de crear un nou Parc Juràssic a San Diego.

3.- 'Jurassic Park III' (2001)

Tercer lliurament de la franquícia, ja sense Spielberg a la cadira de director. Aquesta tercera part continua després del que va passar en les dues primeres entregues i té com a protagonista el doctor Alan Grant (Sam Neill), que accepta fer un recorregut per les illes amb un matrimoni multimilionari (William H. Macy i Téa Leoni). El que no sap Grant és que l'objectiu de la parella és aterrar a l'illa per trobar el seu fill (Trevor Morgan).

4.- 'Jurassic World' (2015)

14 anys després de l'estrena de 'Jurassic Park III', la saga va tornar als cines amb 'Jurassic World'. Amb Colin Trevorrow al capdavant, la cinta també se situa 14 anys després del que va passar a la tercera entrega de la primera trilogia. En aquest film es revela que Simon Masrani, CEO de Masrani Global Corporation, va comprar InGen el 1997 per crear el seu propi parc temàtic, que porta en funcionament 10 anys abans dels successos de la cinta. La història mostra el col·lapse del parc quan perden el control d'un dinosaure modificat, l'Indominus Rex.

5.- 'Jurassic World: Campamento Cretacio' (2020 - actualitat)

Únic títol de la llista que és una sèrie de televisió i també és l'únic que trenca la cronologia de la franquícia, ja que les pel·lícules sempre s'han ambientat temporalment en els seus respectius anys d'estrena.

Aquesta ficció llançada a Netflix narra com un adolescent anomenat Darius guanya un concurs que li permet visitar Jurassic World, amb la mala sort que hi va just el dia del col·lapse. La ficció, que té dues temporades i una tercera més en producció, mostra un grup d'adolescents, tots guanyadors del concurs, que busquen la manera de sortir amb vida del parc.

6.- 'Jurassic World: El Regne Caigut' (2018)

Dirigida pel català JA Bayona, està ambientada quatre anys després de la tragèdia de 'Jurassic World', amb els dinosaures sent els amos i senyors de l'Illa Nublar i amb Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), que abans era l'encarregada d'operacions del parc ara reconvertida en activista dels drets d'aquets rèptils. L'erupció d'un volcà posa en perill totes les espècies de l'illa i Dearing acabarà provocant un desastre mundial en ajudar-los a escapar.

7.- 'Jurassic World: Battle at Big Rock' (2019)

Únic curtmetratge de la saga (amb Colin Trevorrow de nou com a director), que narra què va passar un any després que els dinosaures comencessin a campar lliures per tot el planeta Terra. En els vuit minuts, la cinta mostra les conseqüències del desastre en la vida quotidiana de la gent: una família se'n va de càmping i veu amb horror com irromp un al·losauri que decideix que vol convertir els pares i els fills del clan en el seu sopar.

8.- 'Jurassic World: Dominion' (2022)

El capítol final de la trilogia 'Jurassic World', de nou amb Trevorrow darrere les càmeres, i amb l'al·licient de ser l'única cinta que reunirà els protagonistes de les dues sagues ja que compta amb Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Bryce Dallas Howard i Chris Pratt. Poc se sap de la trama, però el que els avenços han mostrat és que els dinosaures semblen que s'han convertit en els nous amos del planeta.