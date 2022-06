La saga Toy Story és història de l’animació per mèrits propis i per haver disparat la narrativa de l’animació fins a nivells impensables, però el que resulta encara més lloable és que després de tant temps continuï generant nous espectadors i sigui una referència inapel·lable del seu gènere. És per això que a ningú li va sorprendre que la companyia Pixar anunciés Lightyear, la primera aventura en solitari del company d’aventures del cowboy Woody i segurament un dels personatges amb més potencial narratiu de la productora.

Una bona prova és que aquesta pel·lícula, en lloc de prestar-se a redundar en el que ja sabem sobre l’aventurer espacial de plàstic, planteja una intel·ligent relectura: el protagonista no és la joguina que vam conèixer a Toy Story, sinó l’astronauta llegendari que va inspirar la figura. Per tant, la Pixar aconsegueix el triple salt mortal en una sola pel·lícula. Primer, perquè expandeix l’imaginari de la saga original sense haver de dependre’n en excés; segon, perquè aprofita l’avinentesa per fer un sentit homenatge a la ciència-ficció clàssica que d’alguna manera ja s’expressava en el retrat de la joguina (només cal recordar l’extraordinari pròleg de Toy Story 2); i tercer, perquè si la cosa funciona (i fa tota la pinta que ho farà, i molt bé) acaben d’obrir un meló que els ajudarà a consolidar la transversalitat generacional de la saga. La crítica nord-americana s’ha queixat de la falta d’originalitat del projecte, però és que a aquestes alçades la més previsible de les pel·lícules de Pixar és molt superior que qualsevol estrena d’aquella setmana. Lightyear, doncs, explora els orígens de l’astronauta protagonista, un heroi rebel i amb ganes d’anar a l’infinit i més enllà que s’embarca en una missió decisiva per al futur de la humanitat. El viatge estarà ple de perills, però també contribuirà a forjar una llegenda que l’acabarà convertint en una de les joguines preferides dels nens i nenes de la Terra. Entre els seus aliats, un robot amb forma de gat (el rei indiscutible dels tràilers del film, per cert) i una tenacitat a prova de qualsevol enemic. Dirigida per Angus MacLane i amb banda sonora original de Michael Giacchino (d’on treu el temps aquest home?), la pel·lícula està plena d’homenatges a la saga original, al fantàstic i el seu llegat, i als aventurers clàssics de la pantalla. Una estratègia marca de la casa i molt pensada per trobar el punt exacte d’identificació entre espectadores i espectadors de totes les edats. En la versió original hi ha les veus de Chris Evans, Keke Palmer, Peter Sohn, James Brolin, Bill Hader, Efren Ramírez, Dale Soules i Taika Waititi.