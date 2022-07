El realitzador londinenc Alex Garland és una de les veus més interessants de la seva generació, que ha cristal·litzat en títols com Dredd (de la que era guionista), Ex-Machina o Aniquilación. La seva obra com a director ha transcorregut fins ara en un (lloable) equilibri entre l’ambició formal i una refundació dels gèneres tradicionals. El seu cinema parteix de llocs aparentment comuns per després revelar-se com una actualització de la narrativa fantàstica. Ha vorejat l’excés sense trepitjar-lo, ha parlat de grans temes sense pontificar.

Com a mínim fins ara, perquè Men és la seva primera pel·lícula com a director on les pretensions l’acaben sobrepassant i les seves (bones) idees acaben perdudes en un mar d’irregularitats. Compte, que té coses molt suggeridores i una arrencada esplèndida, però és el primer cop que Garland perd el control d’una història fins a portar-la al límit del ridícul. Un dels problemes fonamentals de Men és que la seva metàfora és tan evident que arriba a perjudicar l’abast del discurs. Un discurs poderós, tot s’ha de dir, que requeria d’un tractament menys passat de rosca.

La protagonista del film, Harper, lloga una caseta al camp per fugir d’un trauma que insisteix a mantenir-se viu. Resulta que el seu marit, incapaç d’assumir que ella es volgués separar, es va llançar per la finestra. La noia, doncs, confia que sortir de les seves rutines li permetrà aixecar el cap. Però aviat descobreix que tots els homes que viuen prop de la casa tenen un comportament molt estrany i que no hi ha ni un sol racó on pugui sentir-se segura.

Seguint l’estela de Jordan Peele, Garland construeix un univers molt quotidià que es va esquerdant fins tornar-se profundament pertorbador. Mentre es manté en el terreny del suggeriment, funciona molt bé. Però quan juga a ser Cronenberg, la cosa se’n va de mare i acaba provocant més d’un somriure involuntari. El que sí paga la pena sense matisos és la seva parella protagonista, formada per una excel·lent Jessie Buckley i un sorprenent Rory Kinnear. Veurem què passa al nostre país, però a la resta de mercats on s’ha estrenat ha dividit profundament la crítica i no ha acabat de quallar entre el públic.

Garland, per la seva banda, ja treballa en el seu proper projecte, Civil War, amb Kirsten Dunst al capdavant del repartiment.