Com que Liam Neeson ha encadenat un munt de pel·lícules «de» Liam Neeson (és a dir, totes aquelles que semblen reformulacions directes o indirectes de Venganza), a vegades oblidem que Liam Neeson també fa pel·lícules «amb» Liam Neeson. Dit d’una altra manera, que més enllà de la seva insistència a ser una estrella d’acció és un excel·lent actor que, de tant en tant, també protagonitza films poc convencionals i que s’allunyen una mica dels cànons del gènere. Caminando entre las tumbas o Venganza bajo cero n’eren un clar exemple, i a aquesta llista hi podem afegir des d’avui La memòria de un asesino.

No és cap gran pel·lícula i ni tan sols inventa res per ella mateixa (és el remake d’una notable producció belga de 2003), però acaba esdevenint un thriller addictiu i competent que dona la volta als darrers personatges de Neeson i, sobretot, és l’enèsima demostració de les bones maneres de Martin Campbell, director de Ley criminal, La màscara del Zorro, Casino Royale i Al límite”. Segurament l’esgotament de veure Neeson en cintes d’acció ha provocat la indiferència a les taquilles nord-americanes, però és un títol que a la llarga pot ser reivindicat pels amants de les rareses.

El protagonista del film és Alex Lewis, un assassí a sou que, després d’una llarga i violenta trajectòria, es veu abocat a retirar-se. El motiu és que té Alzheimer i comença a adonar-se que el cos ja no li respon com abans, posant en perill encàrrecs que abans executava sense cap tipus de contratemps. Els seus superiors li fan un darrer encàrrec, però quan s’adona que l’objectiu és una adolescent decideix saltar-se les regles per primera vegada i deixar-la viva. És així com Alex és converteix en la presa enlloc del caçador. Veient que la seva malaltia pot impedir-li rematar la feina, confia en la persona més inesperada: el veterà policia que investiga el seu cas.

Rodada amb solvència i atenció al detall (el film juga molt bé amb la percepció dels esdeveniments), La memòria de un asesino destaca pel carisma de Neeson i per un esplèndid planter de secundaris que inclou Guy Pearce, Taj Atwal, Harold Torres, Ray Fearon, Ray Stevenson, Louis Mandylor, Stella Stocker, Lee Boardman, Antonio Jaramillo, Rebecca Calder, Kate Nichols i una sorprenent Monica Bellucci. Els fans de Neeson no han de patir per la seva continuïtat en el gènere: de la mitja dotzena de projectes que té en agenda, la meitat són pel·lícules d’acció. I, entre elles, hi ha un remake del film espanyol El desconocido.