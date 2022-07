Netflix presenta la ficció espanyola Fanático, del cineasta català Roger Gual. Tracta la vida de Quimera, un ídol musical d’Espanya, que mor enmig d’un concert. Lázaro es convertirà en el seu difunt ídol. El dimecres s’estrenarà El hombre más odiado de Internet, una minisèrie que narra la batalla d’una mare contra el «rei de la venjança porno» en descobrir en línia fotos de la seva filla nua.

HBO Max projecta avui Pequeñas mentirosas: Pecado original. Després que fa vint anys una sèrie d’esdeveniments gairebé destrossin Milwood, un nou grup de petites mentideres es veuran afectades per un nou perill. També es fa púbic avui Almost fly, on tres companys d’escola alemanys amb grans somnis descobreixen el hip-hop de la mà de l’exèrcit dels EUA. La plataforma estrenarà també la tercera temporada de Harley Quiin.

Amazon Prime Vídeo farà públic avui Paper girls, una sèrie de terror fantàstic ambientada hores després de la nit de Halloween de 1988. Quatre nenes de dotze anys hauran de viatjar al passat per salvar el món.

Disney+ estrena avui la nova entrega de High School Musical, on els Wildcats interpretaran Frozen en un inoblidable estiu al campament de Somero.

Movistar+ presenta avui la segona temporada de Buscarse la vida en Brooklyn, on Dan, Kevin, Zayna i Drew reprenen la història on la van deixar en la primera temporada. Intentaran corregir els errors del passat però aquests els seguiran perseguint.

Apple TV+ proposa avui Aparencias, una sèrie de suspens psicològica de vuit capítols que s’ambienta a l’alta societat de Sant Francisco i en una dona que ha patit un traumatisme quan, aparentment, s’intentava suicidar que li ha afectat la memòria. Què passaria si un dia no sabessis els teus propis secrets?

Filmin estrenarà dimarts vinent Los emigrantes, un drama històric de tres episodis que són una adaptació de la novel·la homònima de Vilhem Moberg. La història tracta d’una família sueca que encapçala una onada d’emigrants que van creuar l’Atlàntic a mitjans del segle XIX amb la promesa de poder construir propietats a terres lliures.