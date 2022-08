Tadeu Jones 3: La taula maragda ha aconseguit liderar la taquilla en el cap de setmana d'estrena tant a Espanya com a França, segons afirmen els responsables de la cinta. La pel·lícula és una nova entrega de l'aspirant a arqueòleg Tadeu Jones, que com en les dues primeres parts, es veurà involucrat en nombrosos embolics que haurà d'afrontar amb l'ajuda dels seus amics. La coproducció catalana està dirigida per Enrique Gato i la distribueix Paramount Pictures Spain a l'Estat i Paramount Pictures International a la resta de països.