Pilar Palomero (Saragossa, 1980) ha tornat al Festival de Sant Sebastià esperonada per les credencials de la seva exitosa òpera prima, 'Las niñas', que es va projectar al certamen després de l'èxit de Màlaga. I ho fa per competir per la Concha d'Or amb el seu segon llargmetratge, 'La maternal'. Amb Ángela Cervantes i Carla Quílez com a protagonistes i un repartiment format per mares adolescents que s'interpreten a sí mateixes, Palomero s'endinsa en la maternitat adolescent i els estigmes que comporta a partir del procés personal de la Carla, una adolescent de 14 anys embarassada. "He sentit cert judici social inconscient i me n'he adonat que la meva mirada també estava plena de prejudicis", ha assegurat en una entrevista a l'ACN.

La falta de referents, la vulnerabilitat de determinats col·lectius i el pes de l'herència generacional conformen 'La maternal', una cinta protagonitzada quasi íntegrament per dones. La idea va néixer quan Palomero va conèixer de primera mà un centre per a menors embarassades i va sentir que volia transmetre "les emocions que va sentir en escoltar-les i conèixer les seves vivències". "Volia ensenyar la realitat com l'havia conegut, a través de les xerrades que va tenir amb les joves mares", recorda a l'Agència. Per fer-ho possible, la directora va treballar molt amb el guió però en el rodatge va deixar a les actrius actuar "des de la llibertat", tenint molt present que, per a moltes, era la primera experiència davant d'una càmera. "Han treballat com actrius i s’ha de valorar molt la seva feina, molt natural i autèntica", remarca Palomero. Primera trobada de les noies, en el mateix rodatge La primera trobada entre la debutant actriu protagonista, Carla Quílez, i les mares adolescents que conformen la resta de l'elenc, es va fer directament el primer dia de rodatge. "Quan les vaig conèixer, vaig pensar que m'havien caigut molt bé, que eren noies normals", recorda. Després, una per una -en una escena que s'inclou íntegrament en el film-, van anar explicant les seves històries personals i va ser conscients de la responsabilitat d'interpretar el paper que "elles mateixes havien viscut". "Són unes lluitadores que han tirat endavant", constata. Per Ángela Cervantes, que interpreta el paper de la jove mare de la Carla, el fet que la protagonista no coneixes les noies fins el dia de la gravació va fer-ho "molt fresc". "M’encanta com treballa la Pilar i per aquest projecte era essencial", afegeix a l'ACN. Amb tot, destaca el treball previ de guió per saber què passava en cada moment i com, des de la "llibertat absoluta", va "llençar-se a la piscina". "És arriscat, però a la vegada ofereix coses inesperades", remarca. El pes de l'herència generacional L'àvia, la mare i la mateixa protagonista del film han passat per la situació de ser mares joves, una circumstància que Palomero atribueix al pes de "l'herència generacional". És important, afegeix, ser-ne conscient "especialment quan perjudica les noies", amb l'objectiu de poder canviar-la. El fet que la Carla ingressi en un centre residencial és durant l'embaràs permet al conjunt de la família "trencar i deixar enrere un patró que s'ha anat repetint" i poder "començar de nou, no només ella, sinó també a la seva mare". Rodada entre els Monegros i Barcelona, 'La maternal' es va gestar en les Residències de l'Acadèmia Espanyola de Cinema. És una producció d'Inicia Films i Bteam Prods. Que compta amb la participació de RTVE, TV3, Televisió d'Aragó i Movistar Plus+, amb el suport de l'ICAA i l'ICEC.