Antits és un petit poble de tres habitants a la Vall Fosca, al Pallars Sobirà que durant aquest mes de setembre ha vist alterada la tranquil·litat dels seus veïns per l'equip de la pel·lícula que Elena Trapé hi està gravant. Tres de les cases del poble s'han convertit en escenaris del film que porta per títol 'Els encantats'. Els veïns han deixat les cases i ells han optat per no aparèixer durant els dies de gravació. Les eres del poble han servit de magatzems de producció o sales de maquillatge. Però els veïns han viscut amb orgull l'elecció d'Antist per la gravació del film. Trapé coneixia el poble d'haver-hi estat a la casa dels pares d'una amiga.

Les responsables de producció s'afanyaven aquest dimarts a tornar a deixar les cases de la mateixa manera que les van trobar i es mostraven "molt" agraïdes de la "generositat" dels veïns a l'hora de deixar les cases i eres per la gravació. Els encantats 'Els encantats' narra la història d'una dona que després de separar-se, torna al poble de la seva infància buscant la seguretat que tenia de petita quan estiuejava allí i res era complicat. Laia Costa és l'actriu principal i l'acompanyen al film Pep Cruz, Aina Clotet o Daniel Pérez-Prada. El títol de la pel·lícula és molt pallarès. Trapé ha explicat que l'ha tret del llibre de l'escriptor pallarès Pep Coll, 'Guia Dels Indrets Mítics I Llegendes Del Pallars Jussà' on narra unes llegendes que diuen que al llarg de la Vall Fosca hi ha unes esquerdes on s'amaguen els Encantats, petits éssers atrapats allà a dins i solament es poden veure quan surten a la nit a estendre la roba. La directora ha recalcat que el nom de la pel·lícula no fa referència al pic dels Encantats del Parc Nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici. La Vall Fosca escenari de pel·lícula Irene Montcada, directora d'art, ha explicat que no solament Antist ha estat escenari d'aquesta pel·lícula, degut al vincle que ja existia entre el poble i Trapé, i partir d'aquí s'han buscat altres localitzacions com l'estany de Montcortès, Santa Bàrbara i el camí que transcorre des d'Antist a Estavill. Antist Montcada ha narrat que del poble es van escollir tres cases per gravar. La casa de la protagonista és una casa de pedra amb una era al davant, construcció característica del Pirineu, que pertany als pares d'una amiga de la directora. Agustí Hereu, veí d'Antist, ha sigut la mà dreta de la producció de la pel·lícula durant els dies de gravació. Hereu recorda el primer contacte amb la directora, fa uns anys fent un arròs al Bar Felip de la Pobleta de Bellveí. Poc pensava aquell dia que el film del qual li va parlar Trapé s'acabés fent realitat i que Antist en fos el gran protagonista. Aquest dimarts s'apaguen els focus i les càmeres deixen de gravar a aquest petit poble del Pallars Jussà. Als carrers silenciosos on mai passa res tornaran a la normalitat i els veïns ja esperen emocionats veure aviat la pel·lícula a la gran pantalla.