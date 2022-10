El director català Jaime Rosales porta a la gran pantalla aquest divendres la pel·lícula ‘Girasoles silvestres’. El film protagonitzat per Anna Castillo i Oriol Pla ofereix un retrat del masclisme, l’amor i la família i va formar part de la secció oficial del Festival de Sant Sebastià. Per la seva banda, el director Sadrac González-Perellón ofereix ‘Asombrosa Elisa’ amb Sílvia Abascal, Asier Etxeandia i Ivan Massagué, que ha format part del Festival de Sitges. Aplaudida a Sitges també arriba l’assetjament psicològic de ‘Cerdita’ i ‘Peter von Kant’ del cineasta François Ozon. En plataformes, Netflix presenta la minisèrie ‘La Sagrada Família’ i Amazon Prime Vídeo el final de temporada del 'Senyor dels Anells: Els anells del Poder'.

‘Girasoles silvestres’

Jaime Rosales dirigeix ‘Giralsoles silvestres’, un film que parla sobre una jove de 22 anys, mare de dos nens, que s’enamora d’un noi conflictiu. A mesura que passa el temps, la protagonista es començarà a plantejar si realment necessita aquest noi al seu costat, i iniciarà un viatge personal en busca de la seva felicitat i la de la seva família. La pel·lícula està protagonitzada per Anna Castillo i Oriol Pla i formar part de la secció oficial del Festival de Sant Sebastià.

‘Asombrosa Elisa’

Sílvia Abascal i Aiser Etxeandía protagonitzen ‘Asombrosa Elisa’, dirigida per Sadrac González-Perellón. Elsia és una nena de dotze anys la qual perd la mare en un accident. Intenta convèncer al seu pare que posseeix poders, com la seva superheroina preferida i que pot venjar-se de qui va provocar l’accident mortal a la seva mare. El thriller ha format part del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya de Sitges.

‘Cerdita’

Per a Sara (Laura Galán) l’estiu només significa haver d’aguantar les burles d’altres noies del seu poble, però tot canvia quan un desconegut hi arriba i segresta a les noies que l’assetgen. Aquest és l’argument del thriller ‘Cerdita’, dirigit per Carlota Pereda i que ha estat molt aplaudit al Festival de Sitges.

‘Peter von Kant’

‘Peter Von Kant’ tracta sobre un home (Denis Menochet), de nom homònim al títol de la pel·lícula, viu amb el seu assistent, el qual maltracta i humilia. Gràcies a l’actriu Sidonie, coneix i s’enamora d’Amir, un jove d’origen modest, que s’ofereix a compartir casa seva i donar-li suport per entrar en el món del cinema. Dirigida per François Ozon.

‘Diabolik’

‘Diabolik’ arriba doblada en català, l’adaptació cinematogràfica de les aventures dels personatge creat per Angela i Luciana Giussani als anys 60, un thriller de producció italiana. El film ha estat nominat a 11 premis David di Donatello, i ha estat dirigit per Antonio i Marco Manetti.

‘Halloween: El final’

Arriba l’esperat final d’una de les franquícies de terror més reconegudes de la història del cine, ‘Halloween: El final’. Laurie Strode (Jaime Lee Curtis) s’enfronta per darrera vegada a l’encarnació del mal, Michael Myers, la batalla definitiva. El film està dirigit per David Gordon Green.

‘La leyenda del rey cangrejo’

‘La leyenda del rey cangrejo’, amb direcció i guió d’Alessio Rigo de Righi i Matteo Zoppis, explica la història d’un príncep que mata accidentalment a la seva amant. Per pagar el seu crim haurà d’exiliar-se en una illa remota. Allà trobar un tresor que es convertirà en una mera redempció.

Netflix estrena la minisèrie ‘Sagrada familia’

Netflix estrena aquest divendres la ficció thriller ‘Sagrada familia’, protagonitzada per Najwa Nimri i Carla Campra, dirigida per Manolo Caro, que segueix la història d’un grup de mares veïnes que es veuran afectades per l’arribada d'una nou membre a l’edifici que amenaça amb dinamitar-ho tot. ‘Belascoarán’ també arriba aquest dimecres a Netflix, portant una història de suspens detectivesca ambientada a Ciutat de Mèxic.

Aquest dijous arriben ‘Excepción’, una sèrie de terror existencial japonesa ambientada en un futur llunyà en què la població de la Terra ha estat traslladada a una altra galàxia; ‘The Watcher’, un thriller inspirat en fets reals sobre la vida de la família Brannock quan es traslladen a una nova casa; ‘La playlist’, la sèrie sobre un jove suec que va revolucionar el mercat de la música i de l’streaming creant Spotify; i ‘Sue Perkins: Increíble pero legal’, una sèrie de comèdia protagonitzada per la mateixa humorista.

El divendres Netflix estrenarà ‘Todos quieren salvarse’, una sèrie dramàtica centrada al voltant d’un veterà de guerra que és internat a un centre psiquiàtric sense tenir la sensació d’estar boig. Finalment, el proper dimarts s’estrena ‘Misterios sin resolver’, la llegendària sèrie de televisió que ara aterra a Netflix de la mà dels productors de ‘Stranger Things’

Final de temporada de ‘El senyor dels anells’

Amazon Prime Vídeo tanca aquest divendres la primera temporada de ‘El senyor dels anells: Els anells del poder’. En aquest vuitè episodi ja se sap que es produirà l’esperada arribada de Sauron així com la mort d’alguns dels herois de la ficció.

HBO Max ofereix noves entregues de ‘All american’

HBO Max estrena aquest dimecres una doble tanda de temporades de la sèrie ‘All American’, la cinquena temporada de la sèrie original, i la segona del spin-off ‘All American: Homecoming’. Per altra banda, la segona part d’‘El juramento’ arriba el proper dimarts, la continuació de la sèrie sobre el judici federal dels Estats Units contra Keith Raniere.

Movistar+ estrena la quarta temporada de ‘Fantasmas’

Movistar+ estrena aquest divendres la quarta temporada de ‘Fantasmas’. La sèrie explica la història de l’Alison i en Mike que pateixen perquè els primers clients del seu hotel comparteixen valoracions negatives a les xarxes. L’hotel comptarà amb la inesperada visita d’un fantasma. La plataforma estrena cada divendres dos capítols.

Apple TV+ amb ‘Shantaram’

Apple TV+ ofereix aquest divendres l’estrena de "Shantaram", protagonitzada per Charlie Hunnam i basada en la novel·la supervendes. La sèrie segueix els passos d’un criminal que busca perdre’s per Bombai durant la dècada dels 80. En protagonista fugirà dels problemes que el persegueixen però una dona el portarà a haver de decidir entre llibertat o amor.

El clàssic de Romeu i Julieta i 'Candy' a Disney+

Disney+ estrena aquest divendres la versió més divertida de la història d’amor de Shakespeare Romeu i Julieta amb ‘Rosalina’. El film dirigit per Karen Maine compta amb Kaitlyn Dever com a protagonista.

Prèviament, aquest dimecres la plataforma estrena la minisèrie ‘Candy’ amb Jessica Biel. La producció explica el cas d’una mare de família que quan la pressió del conformisme l’ofega tindrà ànsies de llibertat amb un resultat letal.